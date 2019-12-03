 Ruxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил у себя на странице в Twitter.

"Наше главное ожидание от Нормандской встречи и любых других форматов - это то, что я называю Ruxit - мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину", - написал он.

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Как известно, Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать.

Он должен принять участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Как сообщалось ранее, встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.