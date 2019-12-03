 Ruxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил у себя на странице в Twitter.
"Наше главное ожидание от Нормандской встречи и любых других форматов - это то, что я называю Ruxit - мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину", - написал он.
Как известно, Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать.
Он должен принять участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.
Как сообщалось ранее, встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.
*мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину"
А Крым у министра в Украину входит? Совсем непрофессионал.
Этотя ************* щас отвечаю.. Имбицилы зеленые.
Может изгонит кацапов из всех территорий Украины, тогда и к Зеле может отношение изменим.
Короче, глянем!!!
А он посетит саммит - осчастливит своим присутствием...
Вспомните, каким эротическим измышлениям дала волю Тимошенко после такой же встречи...
Во вторых ***** приедет на встречу только для подписания капитуляции Украины.
Во-вторых - для чего там ***** приедет - это его личные проблемы, у него - своя позиция, у нас - своя.
Рахіти ніколи добровільно з нашої землі не підуть.
Хоча слабко віриться, що є такі люди. Є безліч віршів, в яких автори лізуть язиком у дупу Пороху чи Зєлі, і виглядає це гидко. То можливо це конкуренти займаються таким антипіаром?)
Інакше не розумію, а що ***** заважало вивести війська без зустрічі?
Головне очікування - це зрада Зебілами України і намагання подати це як перемогу.
Но даже после пятого стакана Серега понимает, шо его шансы в Пари-матч стремятся к минус бесконечности...