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 Политика Украины
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 Ruxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне подчеркнул, что главная задача предстоящей Нормандской встречи - заставить российские войска убраться из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил у себя на странице в Twitter.

"Наше главное ожидание от Нормандской встречи и любых других форматов - это то, что я называю Ruxit - мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину", - написал он.

Читайте также: Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба

Как известно, Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать.

Он должен принять участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Как сообщалось ранее, встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.

Ruxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163106
 
   
 Топ комментарии
 
Как могут уйти те, кого там нет?
Этотя вместоиПутина щас отвечаю.. Имбицилы зеленые.
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А я бы на вашем месте не надеялся. Вы шо, казламордых не знаете?
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Интересный глава МИДа.

*мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину"

А Крым у министра в Украину входит? Совсем непрофессионал.
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І взагалі його Ruxit дуже нагадує щаяуальований термін, який українською звучить, як Rukоблуддя. Оце напевне воно і є.
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о пристайка нашелся,и матюги почалися Ruxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6120
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Как могут уйти те, кого там нет?
Этотя ************* щас отвечаю.. Имбицилы зеленые.
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Ну, посмотрим, может ещё другое имя х"""лу даст, кроме Дещицы, глянем вообще то.
Может изгонит кацапов из всех территорий Украины, тогда и к Зеле может отношение изменим.
Короче, глянем!!!
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Уверен, что если бы эту фразу сказал некто Порошенко П.А., ты бы тут уже рассыпался в комплиментах "сывочолому гетьману".
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ерунда кака-то..русским скучно будет..они в сирии 1 тыщ раз выходили никак не выйдут, где их камнями закидывают..а вы хотите что бы они с Неньки сгинули....
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Чтобы участвовать нужно готовиться к этому!
А он посетит саммит - осчастливит своим присутствием...
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Я з нетерпінням чекаю селфі де він ручкається з ******.
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А я после встречи тэт-атэт ожидаю только самого худшего...
Вспомните, каким эротическим измышлениям дала волю Тимошенко после такой же встречи...
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І не сподівайтесь. Щоб вийти з Криму казляндія навіть говорити не хоче.
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Підміна понять, замість ПДЧ у клоунів Ruxit. І ця путінська падлюка була послом України в НАТО.
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Америка и Франция покинули Вьетнам после того ,как вести войну стало не выгодно экономически ,политически.Также несли огромные потери в живой силе и техники. Поетому РФ будет дальше нагнетать ситуацию в этом регионе и уходить не будет.Основные причины это черное золото Донбасса,которым торгуют в Европе и в Украине ,под видом угля из РФ.
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Там сейчас того угля добывается с зелькин член.
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Так ***** сказало что его войск в Украине нету? Ваш ход?
Во вторых ***** приедет на встречу только для подписания капитуляции Украины.
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Во-первых - ***** никто не верит - и санкции тому подтверждение.
Во-вторых - для чего там ***** приедет - это его личные проблемы, у него - своя позиция, у нас - своя.
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Боже моооой! Какой же дебил стоит во главе МИДа!!! Ну за что Украине такое наказание?!!
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Эти хоть едут, встречаются, шо то хотят, а бывшие только горлопанили с трибуны, да и сейчас в ВР горлопанят, планы, постановы, капитуляция.
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Леха, виходи з запою - в тебе п'ять років пропало.
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Да ты шо?Неужели РАЙ пропил. Какая досада.
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За яку ціну клоун, ви хочете домовитися?! Ось яке ваше головне питання зараз. За яку ціну продати державний інтерес. Тільки козломордим все одно вони вас купять, залякають, а потім все одно роздінуть та знищать. Вчіть історію продажні ідіоти. Немає ні будинків, ні могил ні нащадків....... погано що ви за собою тягнете всіх. а ще гірше, що всі мовчки йдуть за вами... Як барани, які теж нічому не вчаться.
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Ruxit ?

Рахіти ніколи добровільно з нашої землі не підуть.
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Лучший ход Украины был бы, если бы етих переговоров не состоялось. Украина ни одного козыря на етих переговорах не имеет.
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кремлевская Унитазия кгбиста и бандитов Пригожина уйдет с Курил,из Кенисберга, а Абхазию с Ю.Осетией отдаст назад Грузии.Финляндии вернет захваченное в 1939 году.Вы в это верите?Не будьте наивны.
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Маячня навіжених.

Хоча слабко віриться, що є такі люди. Є безліч віршів, в яких автори лізуть язиком у дупу Пороху чи Зєлі, і виглядає це гидко. То можливо це конкуренти займаються таким антипіаром?)
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Пока такие как ты сопли жуете, Венгрия обратилась к Гос Дуре по поводу притеснения венгерского языка и просит поспособствовать рашку говняшку, но это только начало. Вы почитайте про перенос МИБ в Венгрию росияне будут иметь дипломатическую неприкосновенность и счета из этого банка невозможно будет проверять . Тут с этой удушной Венгрией такое закручивается что вырыгивать будем долго.
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Дурненький син генерала від ґебні. Таке порівняння може озвучити лише прокацапський песик блаЗЄнського.
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Рухит-главное достижение зели. Причем ,,рухит,,в сторону эсесэрии.
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полный крах росии неизбежен,и царская династия в 1917-м или советская в 1991-м тому свидетели.вопрос лишь во времени.
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Вони збираються на зустрічі отруїти *****?
Інакше не розумію, а що ***** заважало вивести війська без зустрічі?
Головне очікування - це зрада Зебілами України і намагання подати це як перемогу.
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Я вот абсолютно не понимаю: Пристайко, а Пристайко, ты это серьезно ? Ох, чувствую подлянку зеленую вы все готовите... Ага, ***** возьмет и выведет войска из Украины, он их как раз для этого заводил. Господи, ну почему вы все, как только становитесь руководителями, глупеете на глазах. А тут я еще прочитал, что возможна встреча один на один с *****м (захотел - рассказал, не захотел - не рассказал) на полях саммита. Хочу сразу напомнить, тут у нас «один рыжий ублюдок». Попытался скрыть некоторые детали разговора с Зеленским. Именно поэтому у нас в Конгрессе идут ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИМПИЧМЕНТУ НЕКОТОРЫХ БЫДЛООБРАЗНЫХ ГОСПОД, которые думали, что управлять страной - это как управлять собственной компанией - что хочу, то и ворочу. Хочу - недвижимостью торгую, хочу - 95-м кварталом руковожу.... Не, Вова, так не получится. И напоследок - хороший юридический СОВЕТ (это совет, а не угроза) - даже не вздумайте скрыть хоть одну запятую во всех отчетах по саммиту. Украинский народ ждет Вас с отчетом с огромным нетерпением.
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Йоршик для унітаза сказав, щоб ми не покладали багато сподівань на ці перемовини. Отже ніякого сруксіту не буде...
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Я чот не понял, Пристайко предложили выступить на панели?
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А Серега, после третьего стакана начинает верить в чудо - Путин, в приступе старческого маразма, выведет войска из Донбасса в обмен на Нобелевскую премию по миру... Хотя есть сомнения, шо он выторгует себе две подряд Новелевских премии, если не пожизненную...
Но даже после пятого стакана Серега понимает, шо его шансы в Пари-матч стремятся к минус бесконечности...
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Лучше сделать Zexit и выбрать нормального патриота-президента
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саме тому зелєлнь відводить війська?
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