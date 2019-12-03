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Все про:образование (1913) Минобразования (1156) математика (22) Новосад (50)

 2020-й будет объявлен Годом математики в Украине, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что 2020 год будет объявлен Годом математики в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в ходе презентации первых результатов международного исследования качества образования PISA-2018 во вторник в Киеве.

"Так как, согласно результатам исследования, наихудшие результаты по математике, у нас есть предварительная договоренность на политическом уровне с президентом и премьером, что следующий год будет Годом математики. У нас есть предварительное согласование, работаем над проектом указа", - сказала Новосад.

В то же время, министр подчеркнула, что понимает, что политический документ не является гарантией успеха, но такие символические инструменты должны помогать поднимать дискуссию, направленную на изменение негативной тенденции, которую показало исследование.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно результатам международного исследования качества образования PISA 2018, уровень знаний украинских школьников ниже среднего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3163105
 
 
 Топ комментарии
 
При нинішньому стані навчання треба наголошувати Рік Арифметики.
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бухгалтер, який касу тримав.
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Когда у нас будет год МОЗГА, чтобы люди думали тем чем надо, а не жопой..
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А що комусь смішно?! Більшість діточок саме такі зараз.... Тільки тут більше батьки та вчителі винні. Від генетики нікуди не дінешся.....
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Ваша правда, але від гіфки чомусь лілював.
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І всіх у Трускавець на підвищення кваліфікації:

2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад - Цензор.НЕТ 5146
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Тогда Колобок сплошное табу. Как ни крути. 2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад - Цензор.НЕТ 5527
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Треба на сірниках вчитися рахувати, нє??))
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розумні батьки вчать дитину математиці задовго до того, як довірять сірники
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Якщо не зубожіти, то замість сірників для дітей є ось оце:
2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад - Цензор.НЕТ 3567
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Начните с тех, кто по 4к зарплаты учителям обещал, по стадиону в 3 дня и +40% экономический рост...

2020-й будет объявлен Годом математики в Украине, - Новосад - Цензор.НЕТ 3543
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Як правильно рахувати зарплату, щоби вийшло 4к зелені?
За умови, що Х = вчитель, У = його зарплата, Й = передвиборчі обіцянки Зеленського.
Складіть та розв'яжіть рівняння із трьома невідомими...
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Чуть ниже написано, уровень знаний школьников ниже среднего, какой в х...... Год Математики. Все уроки списывают из интернета и то в наушниках, одно списывают, а другое слушают.
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При нинішньому стані навчання треба наголошувати Рік Арифметики.
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І знову в Трускавець - оволодівати знаннями!


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Нормальне навчання.

"високий" совковий рівень привів до глухого кута саме в царині технологій.
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Ага-посчитай снижение цен и платежек от зебилов.
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Зниження платіжок - це коли їх у смітник викидають?
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Скорее годом астрономии. Будем подсчитывать платежки с астронимическими цифрами
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У нас математику учат по учебникам , разработанным в Кембридже .
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Пани министру надо еще знать, что в ЕС выпускники любой школы должны сдать государственный экзамен по 3 европейским языкам . А еще в некоторых школах обязательна латынь
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Что дает знание 3 языков - это нормальное общение на работе в дальнейшем. Сотрудники легко переходят в беседе . Учитывая, что народ работает в разных европейских странах - это РАЗУМНЫЙ ЗАКОН
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Блин, ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАЛЯЮ , когда 42 млн украинцев догонят европейцев. Руцкий язык с хремлем сильно тормозит Украину
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Как я понял ЭТО САМАЯ КРУТАЯ победоносная рехформа образования в 2020 году! А остаток 19-го - усиленная стахановская подготовка к ней!
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Йолочка зажгись ,
но она ****** -
не зажигаецццццо !
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