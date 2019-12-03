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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) ГБР (759) Верещук (36)

 Мы углубляем зависимость ГБР, - Верещук о принятии поправок в закон о Госбюро

Нардеп от фракции "Слуга народа" заявила, что поправка к закону о ГБР, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий его руководителя, только усиливает зависимость этого органа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, она не знает, будет ли это независимостью ГБР.

"Я наоборот думаю, что таким законом мы больше углубляем зависимость ГБР, но размываем ее через парламентский контроль. Например, руководителя (ГБР. - Ред.) можно будет вызвать в парламент и даже требовать отчет. Даже внеочередной. В том числе и уволить его через парламент в случае, если парламентарии будут считать его работу неудовлетворительной. Парламентский контроль - это очень хорошо, отчет - это очень хорошо. Но чтобы руководитель знал, что его могут уволить каждый раз, когда парламент будет этого хотеть.. это немножко к независимости не относится", - заявила Верещук.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163102
 
 
 Топ комментарии
 
"Я наоборот думаю, что таким законо мы больше углубляем зависимость ГБР, но размываем ее через парламентский контроль.Источник: https://censor.net.ua/n3163102

Она права...
Контроля одного Бени вполне достаточно...
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Блин, говорить - не мешки таскать! А также, говорить и читать - две больших разницы...
1. Руководство и следователи ФБР в США НАЗНАЧАЮТСЯ Генералным прокурором США!
2. Генеральный прокурор в США НАЗНАЧАЕТСЯ президентом в согласовании с Сенатом и также СНИМАЕТСЯ президентом или импичментом со стороны сената.
НЕЗАВИСИМОСТИ в природе не существует - даже броуновское движение подчиняется своим законам.
Прокурор, СБУ и Армия в Украине должны служить исполнению политической воли и предвыборным обещаниям президента, который должен исполнять Конституцию, согласно которой он исполняет волю избирателей и защищает их права и свободы!
Похоже пуля на такая уж и дура...
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Когда я вижу стандартные клише из методички типа зебобики, зедебилы и пр..., сразу ясно, что порохосос на работе. Сколько тебе платят, убогое существо? Или ты принципиальный дякувальник мародера и непримиримый ненавистник новой власти? Стадо хочет быть обманутым...
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Лаври Тараса Бульби зебобікам не дають спокою.
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Когда я вижу стандартные клише из методички типа зебобики, зедебилы и пр..., сразу ясно, что порохосос на работе. Сколько тебе платят, убогое существо? Или ты принципиальный дякувальник мародера и непримиримый ненавистник новой власти? Стадо хочет быть обманутым...
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А тобі, блаЗЄнське рило, скільки платять? Ми поглиблюємо залежність ДБР, - Верещук про прийняття поправок до закону про Держбюро - Цензор.НЕТ 9767
Жери своє блаЗЄнське лайно. На повен рот. Ми поглиблюємо залежність ДБР, - Верещук про прийняття поправок до закону про Держбюро - Цензор.НЕТ 9767
оригінал тут знайшовся. Ми поглиблюємо залежність ДБР, - Верещук про прийняття поправок до закону про Держбюро - Цензор.НЕТ 9767
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"Я наоборот думаю, что таким законо мы больше углубляем зависимость ГБР, но размываем ее через парламентский контроль.Источник: https://censor.net.ua/n3163102

Она права...
Контроля одного Бени вполне достаточно...
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Игра на трубе - штука деликатная. Это тебе не пианино...Там можно размахивать как угодно и чем угодно. Тут же требуется талант и не каждому это дано.
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Блин, говорить - не мешки таскать! А также, говорить и читать - две больших разницы...
1. Руководство и следователи ФБР в США НАЗНАЧАЮТСЯ Генералным прокурором США!
2. Генеральный прокурор в США НАЗНАЧАЕТСЯ президентом в согласовании с Сенатом и также СНИМАЕТСЯ президентом или импичментом со стороны сената.
НЕЗАВИСИМОСТИ в природе не существует - даже броуновское движение подчиняется своим законам.
Прокурор, СБУ и Армия в Украине должны служить исполнению политической воли и предвыборным обещаниям президента, который должен исполнять Конституцию, согласно которой он исполняет волю избирателей и защищает их права и свободы!
Похоже пуля на такая уж и дура...
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за независимый трускавецкий парламент уже легенды ходят
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Наступний "семестр" буде в Лас Веґасі Ми поглиблюємо залежність ДБР, - Верещук про прийняття поправок до закону про Держбюро - Цензор.НЕТ 2614
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Ну ось фраєрок Труба. Без контролю. Їде дах у чоловіка. Мусить бути контроль. І парламентський, і громадський. Але ні в якому разі не президентський чи урядовий. Але тут проблема в іншому. Як показали події останніх півроку, монопартійна влада-це набагато гірше, ніж багаьопартійна. Бо омріян х реформ так і немає, але є спокуса до створення диктатури для якнайдовшого збереження цієї влади у одних руках. Це вже було. І всі країни з такою владою погано закінчили.
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Лучше зависимость от большинства ВР (лучше - конституционного большинства ВР), чем теневая зависимость от "теневого диктатора" или "группы товарищей", какие бы они фамилии не носили! Пример"Труба-Дурочки" тому лучшее подтверждение!
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Шановна та ви гонете... тобто те що Труба дудить в зад Богдану це нормально.Парламентський контроль теж нормально але виз ручні як шиншили кого ви можете звільнити?...НІКОГО ПОКИ НЕ СКАЖУТЬ. Вашого Трубу треба давно звільнити як тупого і богданозалежного. Може зробите це? Чи Богдан проти?
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Андрій Смолій
41 хв. ·

Законопроект про ДБР прийнятий. Трубу фактично відправили у відставку.
Проте, чи змінює це щось?

Змінює. Лише в гіршу сторону.

1. Відтепер президент одноосібно призначає голову ДБР. Правоохоронний орган стає прямо залежним від Офісу президента.

2. Заступники глави ДБР призначаються ПОЗА КОНКУРСОМ. Тобто голова бюра призначає їх одноосібно без будь-яких конкурсів.

3. Очільник бюро самостійно буде здійснювати керівництво органом, не розділяючи повноваження із заступниками, як це визначав закон.

Тобто, закон про ДБР змінився лише в гіршу сторону. Узурпація влади продовжується. Тепер правоохоронні органи перетворюються на повністю на керовані одною особою.

Цікаво, що у Слуги народу голосів не вистачило. Проголосувало лише 224 депутати. Тому на допомогу прийшла фракція Голосу, яка дала 18 голосів.
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Порошенко который орал что Труба исполняет политический заказ НЕ проголосовал за его увольнение)))) Какие еще нужны доказательства что Труба в договорняке с Петей просто тянул время,дурил общественность чтобы Петя был в роли жертвы но реально не сел))
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труба єсть аґєнт "Порошенка". он питалсА разваліть ЗЄлЬОную власть ізнутрі.

ЗєлЬОнскій всЬО помєнял, начіная с ВР. Но за трубой рєшил послєдіть чЬтобЬІ імєць нєоспорімьіє доказатєльства вродє шварцеєґєровскоВо "кокаІном!!!".

Ґаспада, сєводя вєчєром на всєх каналах будут показаньі улікі блаЗЄнскоВо о том, чьто труба єсть аґєнтом Порошенка. Нє прапустітє.
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О ну тупого (трубу) звільнили вже ..почти. Добре.. Тепер поставлять ручного і стане .. ще краще...)))) Я не розумію в нас що не має чесних і умних...Чого завжди все через Ж..робиться
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заволновалась дама которая с сепарских каналов не вылазит
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