Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Верещук, она не знает, будет ли это независимостью ГБР.
"Я наоборот думаю, что таким законом мы больше углубляем зависимость ГБР, но размываем ее через парламентский контроль. Например, руководителя (ГБР. - Ред.) можно будет вызвать в парламент и даже требовать отчет. Даже внеочередной. В том числе и уволить его через парламент в случае, если парламентарии будут считать его работу неудовлетворительной. Парламентский контроль - это очень хорошо, отчет - это очень хорошо. Но чтобы руководитель знал, что его могут уволить каждый раз, когда парламент будет этого хотеть.. это немножко к независимости не относится", - заявила Верещук.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.
Жери своє блаЗЄнське лайно. На повен рот.
оригінал тут знайшовся.
Она права...
Контроля одного Бени вполне достаточно...
1. Руководство и следователи ФБР в США НАЗНАЧАЮТСЯ Генералным прокурором США!
2. Генеральный прокурор в США НАЗНАЧАЕТСЯ президентом в согласовании с Сенатом и также СНИМАЕТСЯ президентом или импичментом со стороны сената.
НЕЗАВИСИМОСТИ в природе не существует - даже броуновское движение подчиняется своим законам.
Прокурор, СБУ и Армия в Украине должны служить исполнению политической воли и предвыборным обещаниям президента, который должен исполнять Конституцию, согласно которой он исполняет волю избирателей и защищает их права и свободы!
Похоже пуля на такая уж и дура...
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Законопроект про ДБР прийнятий. Трубу фактично відправили у відставку.
Проте, чи змінює це щось?
Змінює. Лише в гіршу сторону.
1. Відтепер президент одноосібно призначає голову ДБР. Правоохоронний орган стає прямо залежним від Офісу президента.
2. Заступники глави ДБР призначаються ПОЗА КОНКУРСОМ. Тобто голова бюра призначає їх одноосібно без будь-яких конкурсів.
3. Очільник бюро самостійно буде здійснювати керівництво органом, не розділяючи повноваження із заступниками, як це визначав закон.
Тобто, закон про ДБР змінився лише в гіршу сторону. Узурпація влади продовжується. Тепер правоохоронні органи перетворюються на повністю на керовані одною особою.
Цікаво, що у Слуги народу голосів не вистачило. Проголосувало лише 224 депутати. Тому на допомогу прийшла фракція Голосу, яка дала 18 голосів.
ЗєлЬОнскій всЬО помєнял, начіная с ВР. Но за трубой рєшил послєдіть чЬтобЬІ імєць нєоспорімьіє доказатєльства вродє шварцеєґєровскоВо "кокаІном!!!".
Ґаспада, сєводя вєчєром на всєх каналах будут показаньі улікі блаЗЄнскоВо о том, чьто труба єсть аґєнтом Порошенка. Нє прапустітє.