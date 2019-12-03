 Мы углубляем зависимость ГБР, - Верещук о принятии поправок в закон о Госбюро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, она не знает, будет ли это независимостью ГБР.

"Я наоборот думаю, что таким законом мы больше углубляем зависимость ГБР, но размываем ее через парламентский контроль. Например, руководителя (ГБР. - Ред.) можно будет вызвать в парламент и даже требовать отчет. Даже внеочередной. В том числе и уволить его через парламент в случае, если парламентарии будут считать его работу неудовлетворительной. Парламентский контроль - это очень хорошо, отчет - это очень хорошо. Но чтобы руководитель знал, что его могут уволить каждый раз, когда парламент будет этого хотеть.. это немножко к независимости не относится", - заявила Верещук.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

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