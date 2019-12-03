EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  2814  50
Все про:исследование (387) образование (1913) PISA (1)

 Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - международное исследование PISA. ИНФОГРАФИКА

В международном сравнении украинские школьники оказались примерно в середине списка, который состоит из 79 участников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из результатов международного исследования качества образования PISA 2018, обнародованных во вторник, 3 декабря. Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.

По показателю читательской компетенции - способности понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни - 15-летние ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000 возможных. При этом средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития (OЭCP) составляет 487 баллов. Такое же количество баллов, как и Украина, получила Турция. Ближайшими соседями Украины в рейтинге по этому показателю Израиль и Люксембург, которые набрали 470 баллов. Хуже всего ситуация у филиппинских школьников, в среднем набрали 340 баллов. А лучший показатель у китайских школьников - 555 баллов. Правда, в случае КНР исследование проводилось не по всей стране, а только в четырех провинциях.

По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла при среднем показателе для стран ОЭСР в 489 баллов. Здесь ближайшими соседями Украины опять же является Турция (454 балла), а также Греция и Кипр (451 балл). Лидером рейтинга по этому показателю школьники четырех китайских провинций (591 балл), на последнем месте - дети из Доминиканской Республики (325 баллов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - австрийцам: "У вас образование так развито, как у нас? Сразу отвечу - далеко не так". ВИДЕО

В сфере естественных наук украинские школьники в среднем получили 469 баллов, в то время как средний показатель для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Подобные результаты получили Беларусь (471 балл) и Турция (468 баллов). Ученики школ в четырех китайских провинциях лидируют с показателем в 590 баллов, а учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике в среднем получили только 336 баллов - это самый низкий показатель.

В исследовании PISA 2018 приняли участие 79 стран или экономических систем, ведь, например, в случае Китая, кроме четырех провинций страны, отдельно оценивались успехи учеников в Гонконге или Макао.

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - международное исследование PISA 01

Исследование PISA проводится ОЭСР каждые три года. Сейчас в нем приняли участие 600 000 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учились минимум в седьмом классе. Исследование имеет целью определить уровень трех компетенций учащихся: в чтении, математике и естественных науках. Также исследователи опрашивают школьников об условиях их жизни, чтобы установить, какие факторы влияют на успеваемость детей.

Впервые исследование было проведено в 2000 году. С тех пор к нему присоединилась значительное количество стран, не являющихся членами ОЭСР - сейчас их общее количество 80. Украина, которая также не является членом организации, на этот раз впервые присоединилась к исследованию.

Министр образования Украины Анна Новосад заявила 11 ноября, что результаты PISA 2018 г. станут для украинской власти "отправной точкой", с помощью которой в дальнейшем можно будет измерять успехи в сфере образования.

Источник: https://censor.net.ua/n3163100
 
 
 Топ комментарии
 
а нафига им учиться, если можно просто без напряга быть клоуном в КВН, и после этого - президентом Украины!!!
 показать весь комментарий
 
А потом они на Крещатике пои опросах когда выростают говорят " а мы не знаем кто на нашу страну напал", " я не разбираюсь в политике", " мы с рашкой друзья" , " Крым на, ахахаха".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А потом они на Крещатике пои опросах когда выростают говорят " а мы не знаем кто на нашу страну напал", " я не разбираюсь в политике", " мы с рашкой друзья" , " Крым на, ахахаха".
 показать весь комментарий
 
 
а нафига им учиться, если можно просто без напряга быть клоуном в КВН, и после этого - президентом Украины!!!
 показать весь комментарий
 
 
***
Як романтично пахне ковбаса,
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, як роса
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно зваблює тільцем,
І хліб наставив загорілу спину...
Як що ти млієш слухаючи це,
Чому ж ти, гад, не любиш Україну?
 показать весь комментарий
 
 
ну да.... - мотивация так себе....

еще вчера ты с своим Кварталом в банях урков развлекал, а сегодня президент Украины и на тебя работают ученные страны...
 показать весь комментарий
 
 
Кого-кого развлекал? "Урков"!?
Кто-кто работает? "Учённые"?
Мародёры, вы такие мародёры... Во всём. Ты прям проффэсор.
 показать весь комментарий
 
Гра в КВН це важка робота, і в команди дурнів не брали. Це ж не поза генделиком пісюни один одному показувати.
 показать весь комментарий
 
Зачем такие сложности, можно просто шапки снимать а потом в президенты.
 показать весь комментарий
 
Подякуйте дебільній реформі нуш,яка відміняє домашні завдання,адекватні підручники,тощо скоро будемо нижче філіпін
 показать весь комментарий
 
емм. Чувак, учителям срать на отмену ДЗ, их как задавали так и задают, не только детям но и родителям. Более того, качество ДЗ неадекватное - много механической писанины, которая занимает все время но совершенно не заставляет думать. А придурошная НУШ только растянула этот идиотский процесс на 12 лет, хотя там и 10 было достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
ви не в темі д/з у початкових классах відмінили лише з минулого року якщо не будеш повторюваи не будеш нічого знати-це аксіома,у китаї класична система освіти та супер авторитарний вчитель звідти й високі результати я не кажу що треба орієнтуватися на китай але мавпувати те від чого почали відмовлятися.....
 показать весь комментарий
 
 
Потому что у детей появились телефоны смартфоны планшеты ноутбуки. А они делают дебилами
 показать весь комментарий
 
 
А до того була селітра, конденсатори, палена гума. Вони, безперечно, робили нас розумнішими. Ага.
 показать весь комментарий
 
 
Конденсатори. Реле. Монтажні гребінки. Дискові номеронабирачі. Трансформатори.
Усе це ми (школярі) збирали на звалищі Держуніверситету та Укртелекому. А ще було "кладовище літаків" біля а/п Жуляни. І згодом стали інженерами, які могли "зі смітника" зробити таку "цукерочку" що виробники хай-тек апаратури (британці, американці, ізраїльтяни) налякано шепотіли "Бєлий шаман!"
 показать весь комментарий
 
 
Ну ви молодець. Зараз такі школярі не лише в соц. мережах зависають, а і прості проги для смартфонів пишуть. А раніше більшість тих, хто тримав у руках конденсатор, робили лише дві речі: вставляли контакти в розетку, а потім комусь до дупи прикладали.
 показать весь комментарий
 
Дякую. Раджу "для душі" прочитати мемуари. які були опубліковані в "Огоньке" від 2000 року.

GENERATION <В>, Или ХОЛОДИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА
http://xpehotehb.narod.ru/APXUBbI/12.htm
 показать весь комментарий
 
 
Це все генетика. У дебілів зазвичай як правило народжуються дебіли. Коли я навчався в університеті на потоці із 100 чоловік навчалося 3! ще 10 так собі. А решта?? А решта отримали диплом "удовлетворительно" і пішли у світ. І так я думаю ситуація у кожному навчальному закладі. І тепер у всіх них в голові - я окончіл, я великий спец, мені не положено працювати і тільки керувати повинен. Тому і дожилися до керівників ворів та клоунів.
 показать весь комментарий
 
 
согласен.. а главное что дебилов пруд пруди в любой специальности.. основная масса все делает на " так пойдет"
 показать весь комментарий
 
Ну, це ті хто закінчував на "3" з натяжкою, я їх називаю "удовлетворенци". А, і так сойдет.... 90%
 показать весь комментарий
 
А краще б вони взагалі не навчалися і не отримували дипломи про "вищу" освіту, так хоча б з них можна було б зробити робітників, а так і робітниками вони бути не можуть, бо вони "абразовані", і керівниками стають дибілкуватими. Ось така сумна картина маслом...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо згадати будь-який совковий НІІ, то там на одного продвинутого фахівця, генератора ідей, приходилося 30-60 абсолютних нездар, планктону. Така прихована форма боротьби з безробіттям. На щастя моє перебування в такому НІІ обмежилося однією студентською практикою і я протягом 2-х місяців встиг зробити там кілька гітарних приставок, які вигідно продав.
 показать весь комментарий
 
Шо такоє? Єврєї виявляється не найрозумніші? Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - исследование PISA - Цензор.НЕТ 2860
 показать весь комментарий
 
 
Ти бач - не розумніші. То яким же потрібно бути ідіотом щоб навіть нерозумні евреї обманювали)))
 показать весь комментарий
 
Зараз основне щоб у школьніка тато гарно вмів красти державні гроші і не попадатися на хабарях.Оце мистецтво! А школьнік виросте і татко навчить що і як треба..і школи не треба..Хіба що рахувати швидко та безпомилково... Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - исследование PISA - Цензор.НЕТ 1856
 показать весь комментарий
 
 
Лафа не вечна. Рано или поздно всю госсобственность подерибанят а госаппарат сильно сократят. И тогда госслужба вместо пещеры Аладдина станет серым и скучным местом с кучей бюрократии и средненькой по больничке зарплаткой.
Всегда воровать будут только на самом верху, но туда еще попробуй пробейся через толпы соперников.
 показать весь комментарий
 
 
Физика - 0 . Химия - 0 . Солнце вращается вокруг земли , которая стоит на трех китах .
 показать весь комментарий
 
Общество плоской земли! Меня недавно спросили, как я к этому отношусь. Никак, отвечаю, у меня дома. Глоюус есть
 показать весь комментарий
 
Украинская школа это вобще сферический маразм в вакууме замешанный на коррупции и всеобщем хамстве. Хорошо что это подтверждается.
 показать весь комментарий
 
 
БРАВО!!! Це ще одна "перемога"А чому так? Вже і вчителя вчать на уроках і репетирують після уроків а рівень знань вже нижче середнього..... Як так може бути? Як кажуть, а суді хто? Так само можна сказати, а вчителя хто?
 показать весь комментарий
 
Ага, бо треба стимулювати гарних школярів конкурсами, подарунками. Щоб учням було цікаво вчитися гарно.
І ще прибрати з того, що президентами й прем єрами, і олігархами стають усілякі ідіоти, які й не вчилися ніколи, а просто дипломи купили.
Одним словом - без кулемета тут не обійтись.
 показать весь комментарий
 
Олігархами стають ідіоти? Ви впевнені?))
 показать весь комментарий
 
Скажу так - під терміном ідіоти я надто багато узагальнив. Однак за станом українського політикуму, який керується олігархами, і в цілому, економіки й суспільства. То охарактеризував би цих керуючих або ворогами України, або, як мінімум, олігофренами.
 показать весь комментарий
 
А навіщо їм знання коли Вікіпедія знає всьо, Гугл знайде всьо, а Фейспук знає всіх?
 показать весь комментарий
 
 
Это итог ори! Мы либо ижет по расейским стопам, либо гейропейство разводом! Что не понятно , что Европа как и тем более Параша стогнируют! Нужно идти путем Китая , Японии, Сингапура, Южной Кореи!
Так же и экономике!!! Нужно положить конец социализму и неомарксизму!!
 показать весь комментарий
 
"ужно идти путем Китая , Японии" - очі розтягувати?
 показать весь комментарий
 
Мозги ростягивать и пытаться ими думать!
 показать весь комментарий
 
З чого почати? Вчити китайські колискові? Все ж дітей починається.
 показать весь комментарий
 
Згадуйте про це, коли вам пишуть про зарплати вчителів і т.п.... а за що їм платити?
 показать весь комментарий
 
 
А взагалі не платіть! А нахрена взагалі та школа і вчителі? Хоча, ще трохи реХформ і вчителів дійсно не буде. Старі повимирають, а молодих НЕМА! Просто нема. Який дурень за ті копійки погодиться, щоб всі, кому не лінь, на нього плювали.
Проблема не у вчителях, проблема у суспільстві - деградованому і дебілізованому суспільстві. Вчитель лише модератор того, чого суспільство хоче від нього. ВСЬОГО ЛИШ! Про яку освіту і знання може бути мова в суспільстві. в якому все це просто не ціниться і не шанується? І для чого вони учневі, якщо він знає, що надалі вони йому не ************? Ну не потрібні ні знання ні освіта, а часто досить лише папірця, якщо, звичайно, він підкріплений баблом, ну і хамства і напористостості на додачу.
 показать весь комментарий
 
Как по мне наши школьники еще много набрали, это если отталкиваться от престижности образования у нас в стране! и зависимости уровня жизни от образованности!! А чтобы некоторые тут не гавкали то я напомню вам проФФесора из ростова!!
 показать весь комментарий
 
 
Но все равно у меня такое чувство, что взрослые у нас тупее школьников, 70% так точно
 показать весь комментарий
 
А для чего аграрной сверхдержаве грамотное население?..... Это лишнее....
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, вам это ни к чему, как раз недавно на Расее решили ограничивать изучение английского. А то панимаш, англосаксы растут да по митингам шастают.
 показать весь комментарий
 
 
В Україні іде процес зненцінення освіти уже давно.
Особливо - вищої.
Оцінки, дипломи, наукові звання, ступені - все купується.
І уже є покоління злегка розумово відсталих, як НАВЧАЮТЬ!!! слідуюче покоління ще більш заторможених.
 показать весь комментарий
 
 
кто придумал такую нагрузку на школьников нужно яйца отстрелить. во 2м классе изучение трех языков, и как правило незнание ни одного)))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх