 Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - международное исследование PISA. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из результатов международного исследования качества образования PISA 2018, обнародованных во вторник, 3 декабря. Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.
По показателю читательской компетенции - способности понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни - 15-летние ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000 возможных. При этом средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития (OЭCP) составляет 487 баллов. Такое же количество баллов, как и Украина, получила Турция. Ближайшими соседями Украины в рейтинге по этому показателю Израиль и Люксембург, которые набрали 470 баллов. Хуже всего ситуация у филиппинских школьников, в среднем набрали 340 баллов. А лучший показатель у китайских школьников - 555 баллов. Правда, в случае КНР исследование проводилось не по всей стране, а только в четырех провинциях.
По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла при среднем показателе для стран ОЭСР в 489 баллов. Здесь ближайшими соседями Украины опять же является Турция (454 балла), а также Греция и Кипр (451 балл). Лидером рейтинга по этому показателю школьники четырех китайских провинций (591 балл), на последнем месте - дети из Доминиканской Республики (325 баллов).
В сфере естественных наук украинские школьники в среднем получили 469 баллов, в то время как средний показатель для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Подобные результаты получили Беларусь (471 балл) и Турция (468 баллов). Ученики школ в четырех китайских провинциях лидируют с показателем в 590 баллов, а учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике в среднем получили только 336 баллов - это самый низкий показатель.
В исследовании PISA 2018 приняли участие 79 стран или экономических систем, ведь, например, в случае Китая, кроме четырех провинций страны, отдельно оценивались успехи учеников в Гонконге или Макао.
Исследование PISA проводится ОЭСР каждые три года. Сейчас в нем приняли участие 600 000 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учились минимум в седьмом классе. Исследование имеет целью определить уровень трех компетенций учащихся: в чтении, математике и естественных науках. Также исследователи опрашивают школьников об условиях их жизни, чтобы установить, какие факторы влияют на успеваемость детей.
Впервые исследование было проведено в 2000 году. С тех пор к нему присоединилась значительное количество стран, не являющихся членами ОЭСР - сейчас их общее количество 80. Украина, которая также не является членом организации, на этот раз впервые присоединилась к исследованию.
Министр образования Украины Анна Новосад заявила 11 ноября, что результаты PISA 2018 г. станут для украинской власти "отправной точкой", с помощью которой в дальнейшем можно будет измерять успехи в сфере образования.
Як романтично пахне ковбаса,
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, як роса
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно зваблює тільцем,
І хліб наставив загорілу спину...
Як що ти млієш слухаючи це,
Чому ж ти, гад, не любиш Україну?
еще вчера ты с своим Кварталом в банях урков развлекал, а сегодня президент Украины и на тебя работают ученные страны...
Кто-кто работает? "Учённые"?
Мародёры, вы такие мародёры... Во всём. Ты прям проффэсор.
Усе це ми (школярі) збирали на звалищі Держуніверситету та Укртелекому. А ще було "кладовище літаків" біля а/п Жуляни. І згодом стали інженерами, які могли "зі смітника" зробити таку "цукерочку" що виробники хай-тек апаратури (британці, американці, ізраїльтяни) налякано шепотіли "Бєлий шаман!"
GENERATION <В>, Или ХОЛОДИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА
http://xpehotehb.narod.ru/APXUBbI/12.htm
Всегда воровать будут только на самом верху, но туда еще попробуй пробейся через толпы соперников.
І ще прибрати з того, що президентами й прем єрами, і олігархами стають усілякі ідіоти, які й не вчилися ніколи, а просто дипломи купили.
Одним словом - без кулемета тут не обійтись.
Так же и экономике!!! Нужно положить конец социализму и неомарксизму!!
Проблема не у вчителях, проблема у суспільстві - деградованому і дебілізованому суспільстві. Вчитель лише модератор того, чого суспільство хоче від нього. ВСЬОГО ЛИШ! Про яку освіту і знання може бути мова в суспільстві. в якому все це просто не ціниться і не шанується? І для чого вони учневі, якщо він знає, що надалі вони йому не ************? Ну не потрібні ні знання ні освіта, а часто досить лише папірця, якщо, звичайно, він підкріплений баблом, ну і хамства і напористостості на додачу.
Особливо - вищої.
Оцінки, дипломи, наукові звання, ступені - все купується.
І уже є покоління злегка розумово відсталих, як НАВЧАЮТЬ!!! слідуюче покоління ще більш заторможених.