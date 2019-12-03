 Я полностью открыт для работы со следствием, - Труба о задержании его "правой руки" Щербины на получении $75 тыс. взятки

Об этом Труба написал на своем Телеграмканале, передает Цензор.НЕТ.
"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ. Обращаю внимание на несколько моментов:
Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.
Второе. Я не знаю, действительно ли есть уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований.
Третье. Меня так активно пытаются снять с должности, что некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - заявил Труба.
Напомним, ранее источники издания "НВ" сообщили, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки.
https://www.economics-prorok.com/2019/12/89118.html
То воно-то так! То ж не "дружня порада" чоловіка Моніки, а якісь там гроші, брюлі чи ще шо.
Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.Источник: https://censor.net.ua/n3163099
Ой, такі да! Один вже репетував, що піде у відставку якщо порушить закон... І шо? Воно й досі закони порушує, а ти чим гірший? Нє?
Бреши, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй брехню попередню!
Кради і веращи про крадіжки, бери хабарі та верищи про карупцию, зраджуй і верещи про зраду і головне, не переставай брехати!
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними: Як так сталося, що вашим обранцем стало це ЧМО, цей слуга Коломойського?
А також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
Він натякає рябій шавці коломойського, бодє і зєлє, що як його зачеплять, то оприлюднить іншу частину записів, не лише свої слова, а і їхні!
Он по обносился за 5 лет, пытается быстро восстановить капиталы, т к носом чует ЧТО ВЫГОНЯТ.
Надо их срочно посадить