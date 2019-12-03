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 Политика Украины
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Все про:Труба (221) ГБР (759) Щербина (1)

 Я полностью открыт для работы со следствием, - Труба о задержании его "правой руки" Щербины на получении $75 тыс. взятки

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что на бюро невозможно влиять извне. Вместе с тем, он готов сотрудничать со следствием по делу экс-чиновника ГПУ Игоря Щербины.

Об этом Труба написал на своем Телеграмканале, передает Цензор.НЕТ.

"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ. Обращаю внимание на несколько моментов:

Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ. ФОТО

Второе. Я не знаю, действительно ли есть уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований.

Третье. Меня так активно пытаются снять с должности, что некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - заявил Труба.  

Напомним, ранее источники издания "НВ" сообщили, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки.

Я полностью открыт для работы со следствием, - Труба о задержании его правой руки Щербины на получении $75 тыс. взятки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163099
 
 
 Топ комментарии
 
Садить тебя надо вместе с кумом твоим Щербиной!!!
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Садить тебя надо вместе с кумом твоим Щербиной!!!
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Конечно все верят, в то, что правая рука мутки мутил, а сам труба честный. Так всегда, такого уровня люди всегда действуют в одиночку, верим ... очередные говносказки для 73%
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а по поводу "закрывайте на"уй это дело" тоже готов, гнида?
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Такса $150 тыс. Кум Пашинского пытался продать уголовное дело, но попался с пачками денег - Лещенко
https://www.economics-prorok.com/2019/12/89118.html
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так кум плешивского илу кум трубы? что-то все уже запутались в показаниях и городят кто на что горазд.
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все спустят на тормозах,кто верит что кто то понесет наказание?
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Ну, він як завжди забуває вказати, уякості кого готовий до співробітництва - свідка, підозрюваного, понятого. Як оце Марусі у повісті забули вказати її статус.
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Я ж кажу гнусавість якась дивна- дихалка з відосиків на біговійа доріжці та на прогулянці так очищується?
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Чому арешти від НАБУ співапали з голосуванням у ВР по ГБР та заявою Зеленського по ГБР та ТРУБІ? НАБУ вже на підтанцьовках у шоу від 95-го?
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Труба открыт. А пора закрывать вместе с подельниками.
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та хто тебе поверит, брехло, шестерка портнова и богдана
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Ты,как цивилизованный человек,после этого сеппуку должен бы себе сделать, ну или хотя бы минимум написать рапорт об отставке.
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В Западной стране, такой как Труба давно подал бы в отставку Мало того, что он лизоблюд,приспособленец, но еще и преступник Со следствием тебе и так придется иметь дело. Наговорил достаточно,на срок!
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труба "открылась" и смердит. закопать.
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дырявая труба: "Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении"

Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 9914
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"Недолго музика играла, недолго фраер танцевал"... 😕
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Зеленськой хоче на місце Труби і його замів поставити "своїх" людей, щоб по закінченню президентської каденції Зеленського ДБР не притягло до кримінальної відповідальності його самого, як це скоро станеться з Порошенком. Незалежно від того, хто буде керувати ДБР, Порошенко піде під суд. Дбають "слуги" про власне майбутнє, щоб воно було якщо не світлим, то хоча б не в клітину.
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Що ви Жора дурью маєтеся? Сяде Вофка Сопля на парашу і то дуже швидко 😁
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Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.Источник: https://censor.net.ua/n3163099

То воно-то так! То ж не "дружня порада" чоловіка Моніки, а якісь там гроші, брюлі чи ще шо. Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 2122
Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.Источник: https://censor.net.ua/n3163099

Ой, такі да! Один вже репетував, що піде у відставку якщо порушить закон... І шо? Воно й досі закони порушує, а ти чим гірший? Нє?
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К Марусе спецназ Альфы ввалился, а к Трубе нет! Вот если бы Труба против Бени не останавливал расследование, тогда другое дело
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Бреши, бреши назабно, натхненно та громогласно!
Бреши, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй брехню попередню!
Кради і веращи про крадіжки, бери хабарі та верищи про карупцию, зраджуй і верещи про зраду і головне, не переставай брехати!
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Трубу обрала кумисія з "антикорупційних активістів та громадських діячів". За прийнятим ВР законом про ДБР президент лише затверджує вибір кумисії.
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними: Як так сталося, що вашим обранцем стало це ЧМО, цей слуга Коломойського?
А також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
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В мене таке враження, що матеріали "прослушок" зливає сам Труба, щоб залишитися на посаді.
Він натякає рябій шавці коломойського, бодє і зєлє, що як його зачеплять, то оприлюднить іншу частину записів, не лише свої слова, а і їхні! Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 557
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Труба своими выступления по поводу прослушки добился только одного - ему верит только дурак.
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Продавать ЗАКРЫТИЕ ДЕЛ- выгодный бизнес. Портнов в теме
Он по обносился за 5 лет, пытается быстро восстановить капиталы, т к носом чует ЧТО ВЫГОНЯТ.
Надо их срочно посадить
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Вонючая, вонючая труба. Старая ржавая канализация. Загрязняет экосферу фекальными выбросами. Где санстанция и ремонтники со специальным инструментом?
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