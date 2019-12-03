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 Политика Украины
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Все про:Газ (9206) Порошенко (17920) Европейская Солидарность (175)

 Порошенко: Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция

Украина уже пятый год не покупает российский газ, и сегодня нет никакой причины возвращаться в газовую кабалу Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3163097
 
   
 Топ комментарии
 
Ти диви, який прогрес! Все як прогнозували - навесні усе ЗЕленіло, немов нирки дерев та втечі огірків... восени з галузей полетіли жовті аркуші, і на душу почали чавити гіркі борошна сумління... зима прийшла - і вже Петро у чомусь правий...
Скоро новий етап: "Порох, повернись - слуги хмуїють!"
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НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ !!!
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Мені шкода Україну, саме за те, що не в змозі сама впоратися з поставками газу, якщо якийсь перекритий вентіль ставить країну на коліна, а мало би бути так, що, ну перекрили, ну і мать його так... даєш по нормальній ціні, візьму... все, не треба булоб лізти та просити допомоги, у того ж ЄС або штатів, принижуватись... це огидно.
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Чувак, тобі відомий вираз «енергетична безпека» ?
Взагалі, ти в курсі що Россія витворяла з Україною до 2014 року, як підсадила її на газову голку?
Це буквально, кожен рік «под йолочку», у різдвяні морози, починались або погрози відключння, або й відключення поставок газу в Україну (там навіть пісялися від щастя слухаючи тепер вже підводний Хор Алєксандрова: «А нє то ми, пєрєкроєм Украінє газ !»).
А «Харківські угоди»? Ті якими фактично здали Крим. А постійні мантри браттєв: «Украіна крадьот наш газ»?

Чи ти не з України?
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"тобі відомий вираз «енергетична безпека» ?"

А ну розтолкуй
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Я не розумію до чого це все Ви мені розповідаєте, якщо перекривають транзит, тобто позбавляють ЕС газу, а ми у зв`язку з тим що знаходимося між ними все це переварюємо у собі. Якби крали, то мав би ЄС про це заявляти, бо вони недополучали б газу. ЄС має не меншу відповідальність за контракти з россією, через які звинувачують нас за крадіжки. Тому контракти на транзит та поставки газу мають бути трьохсторонніми, доки Україна не стане членом ЄС і на європейських правилах... ось і все, де капітуляція?
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петя , со своим любим друзем ринатом , угольком с ордло торговал , составы блокировали патриоты , но то по необходимости , бо путин напав бы , а тут да , надо громко прохрюкать ...двуличная курва
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ты путаешь Пороха с беней коломойским, зебил Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 3634
Тем самым беней, который поставлял и поставляет расейский уголь, включая уголь из ордло. А теперь - и э/э из рашки, несмотря на избыток собственной (украинской) генерации э/э..
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За транзит деньги тоже не брать от россиян. И главное скромно умолчал что с его подачи газ украинский продают по цене европейского .
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Ну ти й тупий! Гороші з ЕС переказують.
А пам'ять в тебе риб'яча. Ще при ЮВТ укргаз продавали по ціні вдвічі більшій за европейську.
І звідки такі довбні тут? Мабуть рамєяне.
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А як там, порося, ліпєцкая фабріка?
Ану подкінь гавнєца на вєнтілятор.
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Мабуть так само, як і "медіаімперія" кварталівська... Нє?
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Липецкая фабрика уже пятый год остановлена. А вот бизнес зеленого клоуна в ********* процветает.
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Зебіл, ви свинарчуків вже посадили? Чи це тепер ваші друзі?
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А как там сьемки Сватов в белоруссии для рашки, мокшанская ботва?
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А назначать агента ФСБ Аллерова на Нацгвардию это не капитуляция ? А Петя ? Теперь твой Аллеров уже сбежал в Россию .
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Де бензин з дизелем купував твій шапкозриватєль розкажи спочатку, а потім будеш за кал, навіжене!
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Как олигарх Ахметов «откатил» президенту Украины Порошенко 7,5 млрд грн за «Роттердам+». (ВИДЕО)
Это как раз 25% с 30 млрд гривен с заработка на «Роттердам+»

А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов.

Информацию об этом сообщил накануне вечером в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.

Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработавши на «Роттердам+».

Как это было сделано:

1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%

2) группу Донецкстали выкупил Ахметов

3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали

4) ICU (то есть, личный банкир Порошенко Макар Пасенюк) «в плюсе» на 270 млн долларо

или на 7.5 млрд гривен.

Вот вам и откат с «Роттердам+».

О самой сделке - тут:

http://finbalance.com.ua/…/Donetskstal-poobitsyala-ICU-za-m…

3-минутное видео -
http://ua24ua.net/kak-ahmetov-otkatil-petru-alekseevichu-7-5-mlrd-grn-za-rotterdam-video/
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Кіно, хай сам дивиться.
А от звідки у простого українського ЖУРНАЛІСТА, сина лугандонського сєпара, Дубинського:
- ДВАДЦЯТЬ ДВІ квартири,
- ДВА коттеджа,
- СІМНАДЦЯТЬ АВТОМОБІЛІВ (і то не «Жігулі»і і « Лади-Каліни », там бібіки типу БМВ і Мазератті) ?????????
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Лицемерная мразь
Когда ты бензин газ и дизельное топливо покупал на росее это было не "капитуляция"?
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Лицемерный подонок.
Уж кому, как не ему знать, что все эти годы мы забирали газ прямо из трубы, который раша качала на Запад.
Никакого реверса газа в природе небыло.
Был токо "реверс" бабок, это когда мы брали дешёвый росийский газ, но платили задорого неизвестному дяде...
То, что на это "кто-то" нехило зарабатывал, объяснять не нужно?
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Була МОВА, ВЕРА, АРМИЯ - КЫНУЛЫ. теперь новый бренд - КАПИТУЛЯЦИЯ. и его еще кто то слушает?
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То були вимоги 24,45%.
А 73,22% йшли під гаслами: ЖРАТЬ, СРАТЬ, РЖАТЬ.
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Та вымогайтэ шо хочешь, я написал - КЫНУЛЫ, чего лишний раз мусолить тему. Есть ФАКТ точка.
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КЬІНУЛИ.
А ти шо серьойзно думав, шо тобі після 21.04.2019 будуть платити $4000?
Ти шо ЛОХ?
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Разочарую, ни х..... не думал, не ходил на выборы ни на одни, ни на другие. Я же не идиот, чтобы выбирать гам..... , которое лучше воняет.
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Все до цього йде, заяви Оржеля саме про це, - прямі поставки і у два рази зниження ціни на газ.
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У 2 рази "зниження" від якої конкретно ціни ?
Сьогодні зниження, аби Украиїна тільки погодилась і відмовилась від позовів.
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Выдрать кусок газа из потока - это как отодрать шмат электричества из ЛЭП.
Главное, что мы не переводили деньги России.
Мы платили другим странам, а кремль 4 года смачно сосал тунца.
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І що з того,від перестановки місць доданків нічого не змінюється.
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Змінюється ПОЛІТИЧНА СТОРОНА, і ще й як !
Змінюється вигляд, який Україна має в очах світу.
Ми 4 роки НЕ ПЛАТИЛИ АГРЕСОРУ !
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зебилы не понимают простейших вещей - "какая разница кому платить?" Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 8239
мало того, что расейский газ всего лишь составляет 34% в европе, так еще и торговля идет с Европой - по европейским законам. И плевать Украина хотела на махинации рашки с газом... во времена Пороха.
Но зебилы готовы за 30 сребреников продать ВСЁ
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Нет "братуха" с кацапстана, только россию готовы всегда и кому угодно и все это после 2013 г.
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Так словаки или швейцарцы переводят деньги РФ за газ купленный Украиной.... Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 506
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но рашка не смеет шантажировать их газом, а значит рашка потеряла рычаги воздействия.
Не говоря уже о том, что НЕ расейского газа в ЕС - более 66%, а значит и Украина качает на 2/3 (а то и 100%) НЕ расейский газ
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Должен вас расстроить - Украина на 100% потребляет российский газ.... Вы просто не в курсе, что такое "виртуальный реверс"....
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Хватит политического бреда,у них нет тех возможности на сегодняшний день закачать нам столько газа.Отбор "словацкого"газа.идёт из транзитной трубы.
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Словаки на нас не нападали, так что они заработали честную маржу.
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Он получал такие же деньги,только с другого источника.
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УКРАИНА МОЖЕТ СМЕНИТЬ ПОСТАВЩИКА, и это будет не Россия.
УКРАИНА НЕ УСИЛИВАЕТ НАПРЯМУЮ ЭКОНОМИКУ АГРЕССОРА.
В МОРАЛЬНОМ ПЛАНЕ УКРАИНА ЛОЖИЛА БОЛТ КРЕМЛЮ НА ВСЁ РРЫЛО.
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А транзит,это никак напрямую не усиливает экономику агрессора.
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Хм. А виробляти та продавати цукерки в мордорі? це вже зрада, чи ще ні?
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А отримувати мільйони $ у Кіпрский офшор з РФ це зрада, чи зеленому можна?
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Це наклеп!!!! Брехняяяяяя!!!!! Ти кацап! козлятиною смердить від кожного слова! В Україні продаються цукерки від ТОВ "Корпорація Рошен", а в мокшандії ООО "Корпорация Рошен"! А ООО і ТОВ - ета двє бааальшиє ґазніци, - как ґаваґат в Адессє.
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Как насчет в 2017 году снимать Сватов в белоруссии для показа в рашке?
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Алекс - а брати в расеї гроші та знімати фільми і НЕПЛАТИТИ податків - це що таке ???
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цукерки НЕ выробляють з 2015 года, кацапе))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Корпорация "Рошен" в 2018 году заплатила в госбюджет 2 миллиарда гривен налогов.
--------------------------------------------
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.


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латентне, з чого ти взяло що я кацап?
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И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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и - на посошок:
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Розкажи на посошок, яким це дивом держарний "діяч" з 1998 року, получав таку зарплатню що попав в списки Bloomberg ? Розкажи які податки заплатив такий собі пересічний громадянин України, який по його словах пожертвував на потреби держави власних коштів більше 2-х мільярдів гривень?
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Він - чесний підприємець. В 90-ті - поч. нульових чесно доводив до банкрутства кондитерські підприємства, потім скуповував їх за безцінь. На час каденції передав збудовану бізнес-імперію в сліпий траст, а чесно накрадене - в офшори. З "проффесіаналом" лєркою на чолі НБУ опустив гривню до рівня туалетного паперу, сам "збіднів". Пожертвував на ЗСУ мільйони, скерувавши подаровані гроші на закупівлю гівно-бронетехніки у власних заводів. Він взагалі - святий!!!!
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Тобто ти стверджуэш що державний службовець займався "рейдерством" ?
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Цікаво, що заважало непереможному полководцю, томосоносному не-олігарху, збанкрутілому під час війни ФОП Порошенко П.О., побудувати за 5 років каденції морський термінал для зрідженого газу? Щоб, врешті-решт, зіскочити з такої ненависної газової голки мокшандії. Може, набута за роки барижництва прозорливість? Щоб підісрати зеленому блазню перший опалювальний сезон після програних вщент виборів?
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Де побудувати? В курсі що Тречина на дає дозвіл на великі газовози?
А дрібнимі звідки возити?
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Дійсно, ніде. Обміліло Чорне море - чивокуня випив. Танкери не пройдуть, сядуть на мілину. Тим більше агресор буде незадоволений, що біля баз Чорноморського флоту будуть проходити транспортні морські шляхи із піндосськими танкерами. Та й для чого сваритись із торговим партнером. Є ж перевірена часом совєццкая труба. Можна качати. С - означає "стабільність".
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А з Середземного до Чорного газовози через що потраплять?
Може Sirius Aguila якийсь канал,типу Панамського прорив,а ми,так би мовити "не у курсі"?
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Турки самі імпортують ЗПГ через термінал в Мармуровому морі...
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я взагалі не бачив в нас в пресі аналізу турецької номативки що і на яких підставах пускають, а що ні, лише байки "з третіх рук"
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Лично мне кажется, что свинопорося гораздо красивше будет выглядеть из клетки. Поставить ему там микрофон, трибуну, пусть нагло, лживо и цинично надсаживается сорваным петушиным фальцетом про патриотизьм, пафосно вещает популистские лозунги, обещает отрубать руки и строить будки. Вышиванку с него снять и одеть тюремную робу. А перед клеткой поставить скамейки для пресмыкающихся тупых дякувальников и обязать их пожизненно (т.е. до конца срока их кумира) развешивать уши
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Андрюха - ти будеш " КРАСИВШЕ виглядати у сваїй расеї з триколором у зубах !!
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А мне кажется, что очень красиво, когда на тебе написано "комментарий отмечен как спам"(с)
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Все 5 лет его правления Украина покупала российский газ, но не напрямую, а через посредника. Т.е. еще и посредник снимал с бедной страны последнюю шкуру. Петя не хочет, чтобы эта воровская схема была прикрыта. Вот и выдумывает про капитуляцию.

Покупать напрямую - это капитуляция.
Покупать через посредника и переплачивать этому посреднику - это не капитуляция. Это логика барыги.
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для финансиста - ты слишком примитивно мыслишь. Но для расейско-зебильного бота - идеально: уровень "мышления" - методичка из лахти Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 3789
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п.с. как так выходило, что покупать напрямую из рашки - было в ДВА раза дороже, чем покупать европейский (норвежский, британский и саудитов) газ - "финансистам" в лахти не объясняли?
Не говоря уже о политическом рычаге влияния "мы вам газ перекроем!"..
Зебилы такие тупые...
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100% . Підтримувати російський фашизм , тероризм , комунізм і мародерства - це злочин .
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Заметьте, все ботьі имеют в названии вариацию на тему "алекс".
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Вот тут я полностью Порошенко поддерживаю.
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О як тут прихильники руськагв мірка активізувались ! Як блох у поганого кота !!
І про газ так всі гуртом міркують Їм наша незалежність НЕПОТРІБНА ! Бо до мацкви у холопи хочуть ! Вже бвцька білоруський догрався !! Не буде ні Білорусії ні мови білоруської
ні нації білорусько ї !!
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А навіщо ши ддівському кагалу білоруська нація ?
А тим більше - українська ?
Вони всі топлять за МАЦкву, де править свій Шоломов-Циновер із Сєчіними і Ротебергами.
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А продавать конфеты в россии - это перемога
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Титан для
агрессора. Украина снабжает сырьем российскую военную промышленность. Денис
Казанский http://deniskazansky.com.ua/titan_dlia_agressora/

Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""

кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською
Федерацією.

Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/

Инвестгруппа Петра Порошенко

увеличила долю в российской сети фастфудов Burger King http://www.ukrrudprom.com/news/Investgruppa_Petra_Poroshenko_uvelichila_dolyu_v_rossiyskoy_seti.html

НБУ дозволив російським банкам
докапіталізувати "дочки" в Україні


Четвер, 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/

НБУ дозволив докапіталізацію
підсанкційних банків


П'ятниця, 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
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В 2017 году крапать Сватов в белорусси для рашки
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ось тобі "не кіно"!вальцманат парашенка такі самі колаборанти, як і зелена сарана!

У "Богдані" пояснили, чому купували російські двигуни

Четвер, 29 березня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635516/

Украина сняла
санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/

22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с
материковой Украины, - Джемилев. https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТO https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_6596160223.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/***************************************************************************************************

09.09.17Україна готує проти Росії позов у СОТ,
що стосується обмежень на ввезення продовольчих товарів, - Микольськаhttps://ua.censor.net.ua/news/454675/********_gotuye_proty_rosiyi_pozov_u_sot_scho_stosuyetsya_obmejen_na_vvezennya_prodovolchyh_tovariv/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

ЧОМУ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ЧАСТКА КАЦАПСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З ДОЗВОЛУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ І НБУ? Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html

09.02.17 СБУ крышует торговлю с
оккупированным Донбассом https://censor.net.ua/news/427305/sbu_kryshuet_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom_egor_sobolev
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А в 2017 году крапать Сватов в белорусси для рашки - это как, ботва?
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Явно петр лексеич имеет доход от реверса из Европы в виде бонуса,,а то что дешевле покупать напрямую у раши ему будет не интересно,т.к.с народу леегче снимать сливки по высокому тарифу
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Ну так кто не даёт Зеленскому купить весь газ в Норвегии или в Катаре ?
Или он тупой ?
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Вы хотя бы интернет откройте.Не мы отказались от газа рф,а нам его отказались давать,потому что платить было нечем.
Что это за позиция такая,значит транспортировать газ агрессора и зарабатывать на этом моно,а покупать неззя .
Давайте тогда закроем тему транзита и это в контексте, отказа от газа рф, будет гораздо честней.Тема покупки газа и транзита рассматривается комплексно.Можем ли мы отказаться от ...... ярдов в год,возможно можем,возможно нам помогут не сдохнуть,но мы попадём в экономическую зависимость к тем,которые спокойно качают газ из рф. и их это не смущает.
Потом все будут бегать и кричать,почему иностранным латифундистам продают землю,но это же будет потом,да?
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Петя це перемога! Петро це ж ти призначив Аллерова НГУ. 30.12.15
- Экс-командующий Нацгвардии Аллеров сбежал в Россию
Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 6566
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