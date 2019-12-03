 Порошенко: Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.

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