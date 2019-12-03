 Порошенко: Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко.
"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.
Взагалі, ти в курсі що Россія витворяла з Україною до 2014 року, як підсадила її на газову голку?
Це буквально, кожен рік «под йолочку», у різдвяні морози, починались або погрози відключння, або й відключення поставок газу в Україну (там навіть пісялися від щастя слухаючи тепер вже підводний Хор Алєксандрова: «А нє то ми, пєрєкроєм Украінє газ !»).
А «Харківські угоди»? Ті якими фактично здали Крим. А постійні мантри браттєв: «Украіна крадьот наш газ»?
Чи ти не з України?
А ну розтолкуй
Тем самым беней, который поставлял и поставляет расейский уголь, включая уголь из ордло. А теперь - и э/э из рашки, несмотря на избыток собственной (украинской) генерации э/э..
А пам'ять в тебе риб'яча. Ще при ЮВТ укргаз продавали по ціні вдвічі більшій за европейську.
І звідки такі довбні тут? Мабуть рамєяне.
Ану подкінь гавнєца на вєнтілятор.
Это как раз 25% с 30 млрд гривен с заработка на «Роттердам+»
А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов.
Информацию об этом сообщил накануне вечером в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработавши на «Роттердам+».
Как это было сделано:
1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%
2) группу Донецкстали выкупил Ахметов
3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали
4) ICU (то есть, личный банкир Порошенко Макар Пасенюк) «в плюсе» на 270 млн долларо
или на 7.5 млрд гривен.
Вот вам и откат с «Роттердам+».
О самой сделке - тут:
http://finbalance.com.ua/…/Donetskstal-poobitsyala-ICU-za-m…
3-минутное видео -
http://ua24ua.net/kak-ahmetov-otkatil-petru-alekseevichu-7-5-mlrd-grn-za-rotterdam-video/
А от звідки у простого українського ЖУРНАЛІСТА, сина лугандонського сєпара, Дубинського:
- ДВАДЦЯТЬ ДВІ квартири,
- ДВА коттеджа,
- СІМНАДЦЯТЬ АВТОМОБІЛІВ (і то не «Жігулі»і і « Лади-Каліни », там бібіки типу БМВ і Мазератті) ?????????
Когда ты бензин газ и дизельное топливо покупал на росее это было не "капитуляция"?
Уж кому, как не ему знать, что все эти годы мы забирали газ прямо из трубы, который раша качала на Запад.
Никакого реверса газа в природе небыло.
Был токо "реверс" бабок, это когда мы брали дешёвый росийский газ, но платили задорого неизвестному дяде...
То, что на это "кто-то" нехило зарабатывал, объяснять не нужно?
А 73,22% йшли під гаслами: ЖРАТЬ, СРАТЬ, РЖАТЬ.
А ти шо серьойзно думав, шо тобі після 21.04.2019 будуть платити $4000?
Ти шо ЛОХ?
Сьогодні зниження, аби Украиїна тільки погодилась і відмовилась від позовів.
Главное, что мы не переводили деньги России.
Мы платили другим странам, а кремль 4 года смачно сосал тунца.
Змінюється вигляд, який Україна має в очах світу.
Ми 4 роки НЕ ПЛАТИЛИ АГРЕСОРУ !
мало того, что расейский газ всего лишь составляет 34% в европе, так еще и торговля идет с Европой - по европейским законам. И плевать Украина хотела на махинации рашки с газом... во времена Пороха.
Но зебилы готовы за 30 сребреников продать ВСЁ
Не говоря уже о том, что НЕ расейского газа в ЕС - более 66%, а значит и Украина качает на 2/3 (а то и 100%) НЕ расейский газ
УКРАИНА НЕ УСИЛИВАЕТ НАПРЯМУЮ ЭКОНОМИКУ АГРЕССОРА.
В МОРАЛЬНОМ ПЛАНЕ УКРАИНА ЛОЖИЛА БОЛТ КРЕМЛЮ НА ВСЁ РРЫЛО.
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Корпорация "Рошен" в 2018 году заплатила в госбюджет 2 миллиарда гривен налогов.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
А дрібнимі звідки возити?
Може Sirius Aguila якийсь канал,типу Панамського прорив,а ми,так би мовити "не у курсі"?
Покупать напрямую - это капитуляция.
Покупать через посредника и переплачивать этому посреднику - это не капитуляция. Это логика барыги.
Не говоря уже о политическом рычаге влияния "мы вам газ перекроем!"..
Зебилы такие тупые...
І про газ так всі гуртом міркують Їм наша незалежність НЕПОТРІБНА ! Бо до мацкви у холопи хочуть ! Вже бвцька білоруський догрався !! Не буде ні Білорусії ні мови білоруської
ні нації білорусько ї !!
А тим більше - українська ?
Вони всі топлять за МАЦкву, де править свій Шоломов-Циновер із Сєчіними і Ротебергами.
агрессора. Украина снабжает сырьем российскую военную промышленность. Денис
Казанский http://deniskazansky.com.ua/titan_dlia_agressora/
Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""
кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською
Федерацією.
Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/
Инвестгруппа Петра Порошенко
увеличила долю в российской сети фастфудов Burger King http://www.ukrrudprom.com/news/Investgruppa_Petra_Poroshenko_uvelichila_dolyu_v_rossiyskoy_seti.html
НБУ дозволив російським банкам
докапіталізувати "дочки" в Україні
Четвер, 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію
підсанкційних банків
П'ятниця, 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
У "Богдані" пояснили, чому купували російські двигуни
Четвер, 29 березня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635516/
Украина сняла
санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с
материковой Украины, - Джемилев. https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТO https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_6596160223.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/***************************************************************************************************
09.09.17Україна готує проти Росії позов у СОТ,
що стосується обмежень на ввезення продовольчих товарів, - Микольськаhttps://ua.censor.net.ua/news/454675/********_gotuye_proty_rosiyi_pozov_u_sot_scho_stosuyetsya_obmejen_na_vvezennya_prodovolchyh_tovariv/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
ЧОМУ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ЧАСТКА КАЦАПСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З ДОЗВОЛУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ І НБУ? Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html
09.02.17 СБУ крышует торговлю с
оккупированным Донбассом https://censor.net.ua/news/427305/sbu_kryshuet_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom_egor_sobolev
Или он тупой ?
Что это за позиция такая,значит транспортировать газ агрессора и зарабатывать на этом моно,а покупать неззя .
Давайте тогда закроем тему транзита и это в контексте, отказа от газа рф, будет гораздо честней.Тема покупки газа и транзита рассматривается комплексно.Можем ли мы отказаться от ...... ярдов в год,возможно можем,возможно нам помогут не сдохнуть,но мы попадём в экономическую зависимость к тем,которые спокойно качают газ из рф. и их это не смущает.
Потом все будут бегать и кричать,почему иностранным латифундистам продают землю,но это же будет потом,да?
- Экс-командующий Нацгвардии Аллеров сбежал в Россию