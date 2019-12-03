 Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С момента моего назначения на должность главы "Нафтогаза" я привык к регулярному процессу моего "снятия". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла.

Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие на малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с "Нафтогазом". Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности и некоррумпированности.

Поэтому работаем дальше: завершение анбандлинга, прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с "Газпромом", применение нового подхода к осовоення залежей плотных коллекторов (до 2019 года было несколько неудачных попыток), переход от оценки результатов добычи за валом, к реальным коммерческим объемам, внедрение shared service centers и SAP, новые партнерства с лидерами рынка, запуск центра кибербезопасности, выход на рынки ТКЭ, торговли нефтепродуктами и электроэнергии, переход на отношения "клиент - предоставитель услуг" в вопросах бурения, ремонта и стимуляции скважин и тому подобное. И еще много чего", - написал он.

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Вместе с тем Коболев подчеркнул, что любит свою работу, хотя она и стоила ему много, включая потерю нескольких друзей.

"Я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - резюмировал глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что правительство не будет делать каких-либо кадровых изменений в руководстве.

Ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрнерго".