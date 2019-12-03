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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2803) Коболев (355) Милованов Тимофей (95) Алексей Оржель (36)

 Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше

Председатель НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил о намерении продолжить работу в руководстве компании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С момента моего назначения на должность главы "Нафтогаза" я привык к регулярному процессу моего "снятия". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла.

Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие на малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с "Нафтогазом". Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности и некоррумпированности.

Поэтому работаем дальше: завершение анбандлинга, прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с "Газпромом", применение нового подхода к осовоення залежей плотных коллекторов (до 2019 года было несколько неудачных попыток), переход от оценки результатов добычи за валом, к реальным коммерческим объемам, внедрение shared service centers и SAP, новые партнерства с лидерами рынка, запуск центра кибербезопасности, выход на рынки ТКЭ, торговли нефтепродуктами и электроэнергии, переход на отношения "клиент - предоставитель услуг" в вопросах бурения, ремонта и стимуляции скважин и тому подобное. И еще много чего", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений", - Милованов опроверг слова Оржеля о замене руководства всех энергетических компаний

Вместе с тем Коболев подчеркнул, что любит свою работу, хотя она и стоила ему много, включая потерю нескольких друзей.

"Я верю в успех нашей команды, потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - резюмировал глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что правительство не будет делать каких-либо кадровых изменений в руководстве.

Ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрнерго".

Коболев о своей отставке: Я привык к регулярному процессу моего снятия. Работаем дальше 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163093
 
   
 Топ комментарии
 
Быкоте, как всегда, завидно. Какое у тебя бабло, нищеброд?
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Мама у США сказала шо ще грошей мало.
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Виженуть -поїде до мами. Там скільки вже нахомячено нашого з вами бабла...
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Я б цьому "пацюку" зарплату дав би середню українську і подивися б скільки він би на ній "попрацював"!
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Виженуть -поїде до мами. Там скільки вже нахомячено нашого з вами бабла...
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Быкоте, как всегда, завидно. Какое у тебя бабло, нищеброд?
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и кто его ему даст?"слуги"? Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 2167 он просто занебужилый
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Олігархе Цензорний -так тобі обділеному звилинами за ботство багато платять? Чи за субсидіями в черзі сидиш?
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Смотрю вам не повезло 😀 В нищебродную ботоферму устроились 😜
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Субсидії для тих, хто живе в собачих будках не передбачені, ланцюговий порохобобик отримає максимум за своє тявкання миску помиїв ввечері. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 6831
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Можно и так . А ты займи его место . На пять минут твоих мозгов хватит .
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у кого насколько мозгов хватает, тот столько и зарабатывает.
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непотопляемый пузырь! )))) ну просто... незаменимый)))))
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"Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство" з нарахування собі захмарних премій.
А з приводу зменшення ціни на газ - багатий бідному дрібно кришить.
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,зелю и кабмин проси,он тебе снизил уже Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 8221 доллар вишь как подешевел? Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 8221
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обязательно нужно вставить за "премии" Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 7523 Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 7523 Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 7523
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Без этого ватные троли не могут , не важно даже оно из кацапии пишет или где то у нас
Кстати я заметил у них даже темы для обсуждения поделены
Типа вон ткаченко всегда за газ свои пять копеек вставит , дидовик за церковь ну и т д и т п
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сейчас трудно отличить ватных от "занебужилых" они слились в экстазе,только ватные за победу рашки,а наши "сделавшие всех разом" за проигрыш Украины!
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МВФ его поставила не для того, что бы его снять. Цэ вы нэзалежни, а Нафтогаз залэжный.
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Нарид считает, что лучше подарить мордве отсуженные 3 млрд $, лишь бы отобрать у проклятого Коболева и мамани неправедные премии. Это народно и просто прикольно.
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О як вата засмерділа. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 4649 Коболев поганий, кацапський "газпром" щимить
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а ти її пери регулярно, може не смердітиме Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 7237 банда кобилєва з вальцманоїдними подєльніками "щемить" лише український народ барижними газовими тарифами
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Вато, не палай, смердить, як і від твого кацапського "газпрому"
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субсидію вже отримала? скажи мені дякую, що спонсорую тобі соєвий батончик за щоку
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не пойму а, что так все наехали на него???? он и его команда впервые поставили раком Газпром за все годы Независимости!!!!! а премии..... ну так весь цивилизованный мир работает, менеджеры топ компаний получают большие премии!!!! он же не просто так ее получил а после удачного «нагибания» газпрома!!!! я так понимаю он вам и вашему «Зелентресту» мешает капитулировать перед газпромом????))))) вот такие вы патриоты *****!!!)))) занавес!!!!!!
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они хотят торговать "на крови" Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 571 тем более скидка как в "черную пятницу" надо же выручать "братушек"!
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Коболев ничего не сделал. Весь его вклад - блеф. Если вы присмотритесь к его заявлениям, все это по существу голословно.
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ничего?????? ну видимо ты нагнул Газпром)))))) а , нет, забыл , это же Моника Зеленский нагнул газпром играя членом на рояле)))))))))
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Коболев нагнул Газпром? Не смешите мои тапки.
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если бы Газпром выплатил Украине деньги, тогда бы нагнул. А пока я вижу только, что Украину Коболеву и подельникам миллионные долларовые премии выплачивает непонятно за что. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 3816
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При этом Коболев залезает в Госбюджет за выплатой как в собственный карман. И где же все наши борцы с коррупцией?
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несколько вопросов, первый почему компания государственная ,а премию получают не все, в чем выражена премия ------ её владельцу народу или убытки нафтогаза как обычно погашают из бюджета (кармана народа ) ,а премии получают не те кто платит убытки ? Почему премия получена , а предмет спора нет( мифический ответ об аресте активов не в счет,он не факт осуществления).Согласно судебной практики исполнительная служба сперва забирает деньги у должника , а уж потом выплачивает пострадавшему на выполнение решения суда , или проигравший суд выплачивает сам ,ни того ни другого нет , так какие деньги были выплачены на премию ... не целевые,так это статья ?
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Кучернко сказал, что Коболев уже не может говорить о ГТС, но в Украине все проходит .
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МВФ деньги не даст и не обещает,пока беня рулит
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Рыжий хомяк еще не накушался... Выгонят, где оно харчеваться будет?! Очень трогательно и умильно выглядит помпезное хвастовство побед над засрашкинским газпромом. Наняли дорогих иностранных адвокатов, которым платили огромные деньги из бюджета, потом это существо по итогам суда назначило себе многомиллионное награждение, опять же из бюджета. Нагло и цинично. И все хавают... Глухо ворчат на кухнях, но хавают
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так еще и в ладоши хлопают. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 5725 чуть ли не "слава коболеву" кричат. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 5725
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нафтогаз (Коболєв і Вітренко)-сплатив 136 млрд грн в бюджет 2018 Прибуток Укрнафта (менеджмент Бєні) за півріччя скоротився в 113 разів з 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн Центроенерго(менеджмент Бєні) з прибутку 439 млн перейшло на 1.2 млрд грн збитків
Питання Кого звільнить уряд?
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Кобилєв сплатив, чи може з кишені кожного українця ці бабки награбували? Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 637
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саме так - 7 кратный рост цены за газ и прочую чухню - низачто считаю!!!
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Все в стране изменится только, когда слово "отставка" заменят на "отсидка" Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 7190
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От рыжей паскуды не так просто избавиться. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 4200
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"Я считаю, что самую большую и необратимую победу над Путиным не только вообще в Украине, но и в мире одержал человек, которого зовут Андрей Владимирович Коболев. Я не уверена, что всем вам известно это имя. Это человек, который сразу после Майдана возглавил Нафтогаз Украины."
Больше информации https://antikor.com.ua/articles/97510-kak_ukraina_ustroila_rossii_razgromnoe_gazovoe_vaterloo__rossijskij_hurnalist
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