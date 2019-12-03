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 Политика Украины
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 Рада приняла поправки в закон о ГБР. ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Среди внесенных поправок в закон о Государственном бюро расследований есть та, которая позволит перевести команду следователей по делу Майдана в ГБР. Это должно обеспечить непрерывность расследования дел Майдана.

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Отметим, законопроект предусматривает изменение статуса ГБР из центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность, в государственный правоохранительный орган.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к формированию структуры Госбюро и назначению его директора. Согласно документу, назначать нового руководителя ГБР будет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров. Согласно законопроекту, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

Отметим, что в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта, по заявлением нардепов, прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Источник: https://censor.net.ua/n3163092
 
   
 Топ комментарии
 
смотрел заседание-разумков доволен,оппозиция не прошла!вот теперь в раде спокойно работается,по команде!чечетов покойный мечтать не мог о таком,зря из окна выбросился Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 9149
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"Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к формированию структуры Госбюро и назначению его директора. Согласно документу, назначать нового руководителя ГБР будет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров."

Источник: https://censor.net.ua/n3163092

То есть, будет стопроцентно зеленый глава.
Он чем-то будет отличаться от Трубы, выполнявшего указания Богдана, своего однокурсника по университету?
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Трубе продлили полномочия за хорошие показатели?))))
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Трубе продлили полномочия за хорошие показатели?))))
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Якби ще були бодай якісь реальні результати. Девять правоохоронних відомств валяють дурку, а ми платимо.
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а как шустро, про команде моники зе!лоха - проголосовали "народные избиратели".. чечетов в гробу перевернулся от зависти..
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смотрел заседание-разумков доволен,оппозиция не прошла!вот теперь в раде спокойно работается,по команде!чечетов покойный мечтать не мог о таком,зря из окна выбросился Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 9149
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Невже в трубу затичку вставили щоб не протікала і не сифонила гівном? Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 3103
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"Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к формированию структуры Госбюро и назначению его директора. Согласно документу, назначать нового руководителя ГБР будет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров."

Источник: https://censor.net.ua/n3163092

То есть, будет стопроцентно зеленый глава.
Он чем-то будет отличаться от Трубы, выполнявшего указания Богдана, своего однокурсника по университету?
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ГБР не должно зависеть ни от одного президента.
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в отличие от трубы назначенного через петин конкурс он не будет слушать указания портянки
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А чому сьогодні разом з голосуванням у ВР?- В НАБУ сообщили о задержании экс-главы Следственного управления Генпрокуратуры Щербины, правой руки Трубы, после получения взятки в $75 тыс. НАБУ учасник шоу ЗЕКОманди?
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Было бы хорошо если бы эту гниду Трубу выгнали бы с ДБР!
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статью дочитай, там не так уж много букв: "Отметим, что в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта, по заявлением нардепов, прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа."
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Одного выгонят, другого такого же поставят. С таким уровнем коррупции надо уже не выгонять, а сразу высшую меру давать - может, тогда следующий о чем-то задумается.
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Краем уха слушал голосование.
Я так понял гбр теперь полностью подконтрольно презу ( читай главе администрации) и труба покажется невинной овечкой по сравнению с тем кого туда сейчас воткнут.
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А скажыте мине, тупой деревенщине : "Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины" т.е. комиссию, которая выбирает директора ГБР само ГБР и будет обеспечивать?
Скрепно, мать его!
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Узаконили вплив богдана на трубу, чи як?
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Головне щоб другу трубу не назначили.Але я чомусь нерозумію чому петро не голосував за цей закон,чи труба його влаштовувує на цій посаді?Чи йому підходить коли патріотів дбр тягає на допити і на цьому собі рейтинг робити?Бо шось я починаю підозрювати що не тільки портнову вигідний труба а й нашому великому петрові...
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я понимаю все последние действия ЗЕ, вместе с этим голосованием как простое засерание мозгов, нам. на самом деле ЗЕ простой ноль. даже ноль без палочки. а чем, скажите, он проявил себя как президент? а нихрена ни чем. мвф и сорос сказали продать землю и стратегические предприятия, нате. беня что то желает, на, юли авакова, рената, пороха люди делают что хотят. что изменилось за полгода кроме тех или иных рыл? нихрена! вывод, ЗЕ пока что сплошной НОЛЬ. но он не виноват, он же ничего не обещал а молчал всю предвыборную компанию. ВЫБРАЛИ ???? ЖРИТЕ!!!!!!!!
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