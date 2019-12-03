 Рада приняла поправки в закон о ГБР. ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Среди внесенных поправок в закон о Государственном бюро расследований есть та, которая позволит перевести команду следователей по делу Майдана в ГБР. Это должно обеспечить непрерывность расследования дел Майдана.

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Отметим, законопроект предусматривает изменение статуса ГБР из центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность, в государственный правоохранительный орган.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к формированию структуры Госбюро и назначению его директора. Согласно документу, назначать нового руководителя ГБР будет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров. Согласно законопроекту, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

Отметим, что в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта, по заявлением нардепов, прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.