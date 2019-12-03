 Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По оценкам национальных и международных экспертов в Украине около 200 тыс. ВИЧ-позитивных людей. Более 60 тыс. из них не знают о своем статусе. В октябре 2019 году в Украине официально зарегистрирован 1431 новый случай ВИЧ-инфекции, у 658 пациентов диагностирован СПИД. Самым распространенным путем инфицирования ВИЧ остается половой.

"Сейчас Украина полностью обеспечена новейшими препаратами для лечения ВИЧ, около 123 тыс. ВИЧ-позитивных пациентов получают лечение. У 93% ВИЧ-позитивных людей, получающих антиретровирусную терапию, вирус в крови не обнаруживается. Это означает, что они не могут передать ВИЧ другим", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 207,9 млн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ, что позволит расширить охват услугами с 252 тыс. украинцев в 2019 году до более 356 тыс. в 2020.

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