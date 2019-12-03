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 Политика Украины
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 Садовый подал апелляцию на избрание ему залога в размере 1 млн 56 тыс. грн

Мэр Львова Андрей Садовый подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о залоге в размере 1 млн грн.

Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, поскольку за все время работы городским головой Львова я не единожды убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам делать свое", - сообщил он.

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Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

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По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют.

27 ноября суд определил Садовому залог в размере 1 млн 56 тыс. грн.

Садовый подал апелляцию на избрание ему залога в размере 1 млн 56 тыс. грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163087
 
 
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зелєбоби вирішили позбутись всіх інвесторів.
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А почему тогда против продажу земли, Зе, как и Садовой хочет продать землю, только в больших размерах. Ты тоже против инвесторов?
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Пусть скажет спасибо,что не 70-100 млн залога дали.Пусть защищается.Есть и ЕСПЧ.
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Гнусный это садик... так зекретину зад подлизывал, аж Кличко подставил))))
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Ну що ж, у нас мери великих міст біьнілв за бойових генералів. Напевне судді справді вірять кацапські і зеленій пропаганді, що ЗСУне лише обстрілює мирняк, а й успішно грабує його. І кожен генерал має долю з награбованого, як Садовий - долю з кожного успішного проекту. Нагадаю, багато львів'ян знають Садового під кличкою Доля.
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Не потрібно поспішати . Нехай малюк трохи і на кічу попрацює.
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