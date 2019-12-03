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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6579) Порошенко (17920) Европейская Солидарность (175)

 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне

Украинский парламент сегодня должен принять постановление о поддержке предоставления Плана действий относительно членства Украины в НАТО, ведь завтра в Лондоне начинает свою работу саммит глав государств-членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом автор постановления, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины.

Он отметил, что впервые за 5 лет на встрече такого уровня не будет украинского главы государства, поэтому политический сигнал от парламента чрезвычайно важен.

"У нас остается всего несколько часов, чтобы послать важный месседж в Лондон. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет украинского президента. Но очень хорошо, что в последний момент Украина смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский под давлением нардепов из оппозиции отправил Пристайко на саммит НАТО в Лондоне, - Ирина Геращенко

"Парламент должен защитить и поддержать украинскую позицию и продемонстрировать, что новый состав Верховной Рады поддерживает вступление Украины в НАТО, включительно с Планом действий относительно членства. Очень нужен сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Равно как и предоставление нам Плана действий по членству в НАТО", - убежден Порошенко.

"ПДЧ - это не только заявка. ПДЧ - это двустороннее соглашение. Когда Украина берет на себя обязательства провести реформы, а НАТО берет на себя обязательство принять Украину. Потому что только в НАТО есть прочная гарантия безопасности страны. И только НАТО обеспечивает настоящий, надежный мир", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что перспективы членства Украины в НАТО не допустимо разменивать на мифический мир от Путина.

"Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые мы определяем в канун нормандского саммита", - отметил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3163086
 
 
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Они тупые . С ними не интересно общаться .
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Путин давно дал перечень зекловану чего нельзя делать... НАТО И ЕС Украины это ТАБУ для Зели....
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Петя , сейчас страна в состоянии "смешно" .
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І поставьте в кінці кінців на трибуні Верховній Ради бігову доріжку.
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а в президенской ложе - шаталку, чтоб преЗик мог "звернення" толкать Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 8219
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кому там в ВР принимать?команда будет,проголосуют!хомячки трускавецкие
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Зачем нам ПДЧ, в украинском федеральном округе?
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заважали офшори і тоді б путін напав.

А ПДЧ якщо не поміляюсь ще в 2008 році Україна подала заявку , яку не треба оновлюваті коли

свинарчукам треба пропіаритись.
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кто то сегодня Петю найти не мог,что бы "посадить" Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149
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Яке ПДЧ? Криворізький шкет з ****** всьо порешають в ПарЬІжі.
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Постановления, планы - это уже было и где эта страна? Может пора что то созидать, а не МРИЯМЫ жить.
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Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 1463 усе будет только хуже
Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт.
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад.
Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста
(C)
@Artnataliwood5

а я в дитинстві уявляв себе Фантомасом Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 2401
передайте Лєнє, що манія величі швидко проходить
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а я и сегодня уявляю себя Шакалом..ну вы поняли...
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По Конституции Украины Украину представляет за границе не Парламент а Президент Украины. Поэтому все это пиар со стороны песиков
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Какой там блок Нато.Бубочка своей арми боится.Потому и служить не пошел. Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 4127
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Найкращий президент з тих що були й є, як не як, виступив.
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Та че тама- признать Нас членом НАТО!
Поставить НАТО перед "фактом"!"
Потужний ПУК сивочолого 🐷
😂
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опять песик задрав ногу в неположеном мєстє
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Петро Алексеевич, ЗЕленые мартышки просто сдают Украину уйлу.

Этим зебилам лишь бы кусок колбасы и Сватов по телеку.
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Соивый Люзер 5 лет лизал под хвостом кремлёвскому Моське,а теперь проснулся.Труп ,а доси тхне трупным сморидом.США заявили ,что вступление Грузии и Украины в НАТО - вопрос времени.Потому меньше базикаты ,а укреплянть оборону,которую раскрал,и разрушил оборонпром пан Порошенко. Ни одного Нового танка в армию не поставил,только санитарные автомобили- Антилопы Гну.Взорвал все арсеналы,не построил патронного завода и много чего другого.
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Клоунада от парашенка в стиле "яприйшов тебе нема" продолжается.
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