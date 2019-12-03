 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом автор постановления, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины.

Он отметил, что впервые за 5 лет на встрече такого уровня не будет украинского главы государства, поэтому политический сигнал от парламента чрезвычайно важен.

"У нас остается всего несколько часов, чтобы послать важный месседж в Лондон. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет украинского президента. Но очень хорошо, что в последний момент Украина смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел", - отметил Порошенко.

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"Парламент должен защитить и поддержать украинскую позицию и продемонстрировать, что новый состав Верховной Рады поддерживает вступление Украины в НАТО, включительно с Планом действий относительно членства. Очень нужен сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Равно как и предоставление нам Плана действий по членству в НАТО", - убежден Порошенко.

"ПДЧ - это не только заявка. ПДЧ - это двустороннее соглашение. Когда Украина берет на себя обязательства провести реформы, а НАТО берет на себя обязательство принять Украину. Потому что только в НАТО есть прочная гарантия безопасности страны. И только НАТО обеспечивает настоящий, надежный мир", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что перспективы членства Украины в НАТО не допустимо разменивать на мифический мир от Путина.

"Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые мы определяем в канун нормандского саммита", - отметил Порошенко.

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