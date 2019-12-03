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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9526) Переаттестация (117)

 Финал переаттестации прокуроров ГПУ стартовал: 769 человек пройдут проверку на компетентность, этику и добропорядочность

Сегодня, 3 декабря, начался завершающий этап переаттестации прокуроров ГПУ. К нему допущены 769 прокуроров, которые успешно прошли тестирование на знания и умения в применении закона, а также тестирование на общие способности и навыки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на третьем этапе прокуроры выполнят письменное практическое (ситуационное) задание для оценки уровня владения практическими умениями и навыками, а также пройдут собеседование с целью выявления соответствия требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Планируется, что собеседования со всеми прокурорами ГПУ будет завершено до конца декабря этого года.

Решение о прохождении собеседования будут публиковаться кадровыми комиссиями в тот же день на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Источник: https://censor.net.ua/n3163085
 
 
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Тепер дурнів в Україні обирають по конкурсу. Хто дурніший - той і переміг. Ідеологія ідіотизму. Насправді це історічна еволюція. Первісний комунізм - рабовласницький лад - феодалізм - капіталізм - совковий комунізм - ідіотизм.
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Старая система, старые методы, старые (нынешние) прокуроры. Можете хоть 101 левел пройти - результат будет прежний - коррупция!
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"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское"
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Блин, только запретите им свои часы снимать перед конкурсом!
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Фінал переатестації прокурорів ГПУ стартував: 769 осіб пройдуть перевірку на компетентність, етику та доброчесність - Цензор.НЕТ 6667ой бл я шо теперь будет!? "занебужилих" пополнение!
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Старая мудрость лентяя: "Как каждый день ходить в самых чистых носках!"
Нужно иметь минимум две пары носков, чтобы каждый день утром выбирать наименее грязные из них. Естественно, стирать их при этом необязательно - правило от этого не нарушается...
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