 За статус "вор в законе" - уголовная ответственность: Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины.

Организованная преступность и лица, осуществляющие такую ​​организацию и руководство – "воры в законе", формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для нее характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

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Инициированный Президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.