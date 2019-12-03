EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2446  105
Все про:вор в законе (209) законопроект (2264) Зеленский (3836)

 За статус "вор в законе" - уголовная ответственность: Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины.

Организованная преступность и лица, осуществляющие такую ​​организацию и руководство – "воры в законе", формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для нее характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали в Киеве вора в законе по кличке Дато Сфан. ВИДЕО

Инициированный Президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3163074
 
   
 Топ комментарии
 
Спроси у грузинских воров смешно ли было им после такой реформы от Саакашвили.
 показать весь комментарий
 
Це політичне переслідування зеленою хунтою попередньої лігітимної влади!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Цікава ініціатива. Але на будь-яку дію є протидія. Наприклад, злодії в законі зберуться на сходку і проголосять, що тепер можна на запитання правоохоронців не визнавати себе "ворами" і це не буде вже впливати на їх статус у кримінальному світі. Або повтікають з України. Так що не факт, що такий закон вирішить цю проблему.
 показать весь комментарий
 
 
В єтом поддерживаю зелебобку, воров всяких мастей нужно садить...............воровке в законе Йуле пора сидеть
 показать весь комментарий
 
Ух ты вспомнил через полгода о "таком нужном законе". А закон про отзыв нардепов когда будет .
 показать весь комментарий
 
Хороший закон.А то прям косяком прут со всего пос советского пространства.Прям как убежище.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх