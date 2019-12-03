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Все про:ГПУ (9526) Жеваго (74) розыск (643)

 Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, он объявлен в международный розыск, - ГПУ

Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов Константину Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. 5 нобяря директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163073
 
   
 Топ комментарии
 
Зате Каломийша, як ні в чому не винний, роздає поради і рекомендації про те як треба розвиватися і куди рухатися Україні і до нього немає жодної претензії.
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Все, це вже переходе всякі межі!! Хунта намагається знищити патріотів!!
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А если карточку поставят в базе Интерпола?
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Просто Наталья ЖиВагина. Что она всем из за рубежа и продемонстрирует. Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ - Цензор.НЕТ 291
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если будет желание, найти человека в Европе очень просто.

И при наличии ордера экстрадиция состоится.
Нужно политикам просто захотеть....
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Начнутся посадки-общество поверит во власть и будет учится опять жить по законам
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Все, це вже переходе всякі межі!! Хунта намагається знищити патріотів!!
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Зелені не Хунта а свої.Спитай у Ху..ла.
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Костя уже 20 лет живет в Лондоне и Вене , а тут окучивает территорию, как и другие олигархи.У Юли не прижился .у Овоща тоже .а на Пороха и ЗЕ уже решил забить .
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Ніхєра собі... невже посадять міліардера. Чи це наїзд на його бізнес.
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Зате Каломийша, як ні в чому не винний, роздає поради і рекомендації про те як треба розвиватися і куди рухатися Україні і до нього немає жодної претензії.
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Старая песня в исполнении нового репертуара.
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Очередной покупатель уголовного дела.
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Доминский сбежал и капец "Карпатам", теперь вот даст деру Живаго и капец "Ворскле". Минус два клуба Премьер лиги. Более умными оказались Коломойский "сливший" "Днепро", Ярославский " продавший" "Металлист", а самым первым и как оказалось самым ушлым был ( кто забыл) владелец Киевского " Арсенала" " четный фраер" , уголовник, и "борец за права народа" Опанажоповец "Вадим Рабинович. Суркисята вот еще в раздумиях,, но судя по тенденции дело движется в том же направлении.
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Та этот пи*дар уже 20 лет живёт в Европе.А в Украине за деньги депутатом всегда был
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Че это за херня с "одной из стран Европы"!?!?!?!
Нам нужна страна, явки, адресаты!
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