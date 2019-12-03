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Все про:НАБУ (2986) взятка (4795) Щербина (1)

 "Правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки, - НАБУ

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП 3 декабря 2019 задержали двух человек по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что речь идет об экс-начальнике Главного следственного управления ГПУ и предпринимателе в сфере строительства.

Лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы. Мужчин задержали после получения ими первого транша в $75 тыс. из оговоренных $150 тыс. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.

Напомним, ранее источники издания "НВ" сообщили, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование получения 300 тыс. грн взятки руководителем Николаевского облавтодора, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3163072
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот вам и подтверждение вчерашних слов Зеленского на подачу Трампа о коррумпированной Украине - мы уже другая страна и другие люди! Нихрена не другие - те же самые взяточники и мздовымогатели. Другими за ночь эти люди не станут - это не то же самое, что одеть другие трусы.
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Допоки не почнуть реально саджати з конфіскацією ніхто не повірить в зміни.
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У тебе диваномайлан не припиняється з листопада 2013 року, коли проти студентів пости писав. Просто ти робити більше нічого не вмієш. 😁
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Ну вот вам и подтверждение вчерашних слов Зеленского на подачу Трампа о коррумпированной Украине - мы уже другая страна и другие люди! Нихрена не другие - те же самые взяточники и мздовымогатели. Другими за ночь эти люди не станут - это не то же самое, что одеть другие трусы.
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Допоки не почнуть реально саджати з конфіскацією ніхто не повірить в зміни.
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
(с.) А.Макаревич.
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Нехіла така взятка в розмірі квартири😎
Ех не пощастило уроду прокурорському. А щастя було так близько😶
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эээ нее...! Тарапиться не надо! Это уважаемый человек...!
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Судячи по розміру взятки нуу дуууже " уважаємий человєк"😆
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Прессуют патриотов по политическим мотивам!
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Ну да порохопатриоты и и патриотичные 75 000 уе
😂😂😂😂😂😂😂
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у Трубы под ногами земля горит!.. и у Богдана тоже гореть будет!.. иначе, Йолка!
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И начнется диваномайдан !!!!
Все заводим боевые кресла
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У тебе диваномайлан не припиняється з листопада 2013 року, коли проти студентів пости писав. Просто ти робити більше нічого не вмієш. 😁
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почему якобы для передачи. почему не проследили кому несли
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человек вышел купить арбуз, а ему по ошибке взятку дали... с каждым может случиться, у Грымчака спросите.
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Тобто начальника "одного з правоохоронних органів" прикрили і будуть "ліпити" шахрай тяо. А я більш ніж упевнений, що гроші таки призначалися ому "чесному" служаці.
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Правильно - екс-порохобота затримали...
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Члена нової прогресивної і найчеснішої команди.
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какие- то подковерньіе интриги. не все так просто.
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Не тільки екс порохобота, ще й кума Труби.
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Да, сгустились тучи над барыжным выродком.
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Блин! Ну почему везде всегда фигурируют то эксы то замы то "соратники" как в этом случае? Кстати не очень понятно ,этот Щербина в чём соратник Трубы? Если он работает в ГБР где руководит Труба то это не "соратник" а сотрудник.
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Бувший керівник Труби, ще й кум, а так їх нічого не пов'язує.
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"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское" (с).
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Кумовья в общем то похожи -труба далеко от него не ушел - такое же
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За Трубу взялись жёстко,до нового года не доживёт
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Тут на днях вопли были, что следоков из ГПУ, ведущих дело Майдана не переводят в ГБР. Даже кто то голодовку объявил. Вы уж определитесь, переводить потенциальных взяточников или все же потерпеть немного.
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Хочу всем напомнить что господина Трубу было назначено самим Порошенко, и следовательно еще раз подтверждаем себя в проффесионализме попередников
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Правая рука трубы задержана под столом.... LOL!!!
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