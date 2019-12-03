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 Общество
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Все про:железная дорога (1130) ЮЗЖД (6)

 На ЮЗЖД сэкономленные 71 млн грн направили на Программу улучшения условий труда, - Веприцкий

В рамках Программы улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД конце ноября филиал приобрел два новых автомобиля на платформе МАЗ для работников восстановительных поездов станций Дарница и Казатин.

На Юго-Западной железной дороге реализуется программа улучшения условий труда железнодорожников. На днях работники восстановительных поездов Казатина и Дарницы получили современные спецавтомобили, пишет УНИАН.

В планах – обновление всего автопарка филиала. В рамках Программы улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД конце ноября филиал приобрел два новых автомобиля на платформе МАЗ для работников восстановительных поездов станций Дарница и Казатин. Это – полноприводные мощные автомобили, с отапливаемой кабиной на 12 посадочных мест, оборудованные мощным генератором. Закупленный транспорт обеспечивает комфортные условия для ремонтников, которые часто работают в труднодоступных местах.

Юго-Западная железная дорога – первый филиал АО "Укрзализныця", который обеспечивает сотрудников такой техникой. Деньги на покупку нашли за счет рационального использования бюджетных средств. - Благодаря системе "Прозоро", мы сэкономили в целом 71 миллион гривен за год. Этот ресурс решили направить на Программу улучшения условий труда, - комментирует директор ЮЗЖД Роман Веприцкий.

По его словам, существующий ремонтный автотранспорт последний раз обновлялся 30-40 лет назад и на сегодня полностью исчерпал свой ресурс. В перспективе такие же машины получат бригады остальных восстановительных поездов ЮЗЖД.


Источник: https://censor.net.ua/n3163066
 
 
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"На улучшение условий труда" прямо означает-в
никуда!Лучше бы людям в качестве премиальных раздали,текучка кадров же сумасшедшая.И зачем было экономить?Значит в следующем году урежут финансирование.
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Не разворованные-называйте вещи своими именами
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Скоро на дрезинах будем ездить, народ просто увольняетсяс ЖД и я их понимаю, копеечные зарплаты когда у руководства просто по 30 тысяч зеленых в месяц
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Юго-Западная железная дорога улучшает условия труда бизнеса пЭтиного предприятия Богдан
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Молодцы! Надеюсь со временем дойдет и до улучшения условий проезда. Шоб людям не ездить в вагонах образца позапрошлого века разбрасывающих фекалии по пути следования и закрытыми на станциях туалетами...
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Тонко подкололи. Не спешите, это вы будете в три раза дороже платить за то на чем ездите сегодня, улучшений в общей массе ждать не приходится. Я когда узнала что из за массового увольнения машинистам предлагают самим ремонтировать локомотивы то поняла что станция Тупик уже не далеко. Следует отметить что одна Польша приглашает и пригглашает ж/дорожников. Куда бы не поехал в Польше везде ремонтные и укладочные работы на жд, так что советую спецам не ждать манны с неба а ехать и работать за куда достойнее зарплаты.
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лучше статьи чтобы спизить деньги и не найти..
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