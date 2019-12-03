 На ЮЗЖД сэкономленные 71 млн грн направили на Программу улучшения условий труда, - Веприцкий

На Юго-Западной железной дороге реализуется программа улучшения условий труда железнодорожников. На днях работники восстановительных поездов Казатина и Дарницы получили современные спецавтомобили, пишет УНИАН.

В планах – обновление всего автопарка филиала. В рамках Программы улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД конце ноября филиал приобрел два новых автомобиля на платформе МАЗ для работников восстановительных поездов станций Дарница и Казатин. Это – полноприводные мощные автомобили, с отапливаемой кабиной на 12 посадочных мест, оборудованные мощным генератором. Закупленный транспорт обеспечивает комфортные условия для ремонтников, которые часто работают в труднодоступных местах.

Юго-Западная железная дорога – первый филиал АО "Укрзализныця", который обеспечивает сотрудников такой техникой. Деньги на покупку нашли за счет рационального использования бюджетных средств. - Благодаря системе "Прозоро", мы сэкономили в целом 71 миллион гривен за год. Этот ресурс решили направить на Программу улучшения условий труда, - комментирует директор ЮЗЖД Роман Веприцкий.

По его словам, существующий ремонтный автотранспорт последний раз обновлялся 30-40 лет назад и на сегодня полностью исчерпал свой ресурс. В перспективе такие же машины получат бригады остальных восстановительных поездов ЮЗЖД.





