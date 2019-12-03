 Зеленский собирает СНБО, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов во вторник утром в Киеве.

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.

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"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже соберутся руководители стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и РФ.