 Зеленский собирает СНБО, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов во вторник утром в Киеве.
"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.
Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.
"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.
Как сообщалось, 9 декабря в Париже соберутся руководители стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и РФ.
Зеленский собирает СНБО, готовимся к освобождению оккупированных территорий, - Аваков
11 ч. ·
В декабре 1917 года премьер УНР Владимир Винниченко всеми силами стремился избежать войны с советской Россией. Он считал, что войну провоцирует военный министр Симон Петлюра своими призывами противостоять большевистским отрядам, занявшим Харьков.
Петлюра был отправлен в отставку. Военное ведомство возглавил некто Николай Порш - кабинетный экономист, бесконечно далёкий от армии, и от войны. Он с энтузиазмом занялся насаждением украинства в армии, как залога безопасности украинской державы.
4 января 1918 года "старая" украинизированная царская армия была упразднена, как неблагонадёжная, и недостаточно украинская. Вместо неё принялись за формирование "народной милиции", и дореформировались до того, что через две недели от боеспособной группировки в 400 тысяч штыков осталось не более 15 тысяч солдат, разбросанных по всей Украине...
16 января 1918 года под Крутами советскими войсками Михаила Муравьёва были разбиты отряды юнкеров, студентов и гимназистов - всё, что могла выставить против коварного и беспощадного врага независимая Украина, отказавшаяся от армии и от войны.
27 января 1918 года красные заняли Киев. Правительство демагогов и капитулянтов бежало. Началась резня...
Винниченко умер во Франции в 1951 году. Порш пропал без вести в гитлеровском Рейхе в 1944-м. Петлюра был убит в Париже в 1926 году.
Миллионы украинцев умерли от голода и были замучены в концлагерях.
Зато не воевали.
вчора була заява - ми ніколи за дамбас воювати не будемо.
"Особый статус Закарпатья"
Уже скоро
Може пояснить як і що. Бо, хай там що, але кому-кому, але Авакову кацапи не друзі. Саме він зірвав створення "хнр".
лучше мафиози Аваков поехал бы....
Чем вот это....
Зелемойский слуга черта
Порохобыдло мимо