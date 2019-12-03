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 Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили о подозрении

Задержанным по подозрению в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева объявили подозрение.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.

"По согласованию с процессуальными руководителями готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Дата и место рассмотрения будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

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Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили о подозрении 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163063
 
 
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