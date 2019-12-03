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Все про:НАТО (6579) Россия (74429) саммит (755) Луйк (2)

 Россия - угроза, нет смысла это скрывать, - министр обороны Эстонии Луйк

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается саммит НАТО, приуроченный к 70-летию этого военного альянса. За день до саммита министр обороны Эстонии Юри Луйк высказался об угрозе со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

По оценке аналитиков, участники будут искать возможность укрепить альянс, переживающий не самые простые времена на фоне усиливающихся между членами союза противоречий, передают утренние новости ETV+.

В ноябре автором наиболее резкого в адрес альянса высказывания стал лидер Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о "смерти мозга" НАТО. При этом министр обороны Эстонии Юри Луйк не считает, что НАТО грозит потеря авторитета из-за разногласий между государствами-членами.

По его словам, потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия, по мнению министра, вновь стала угрозой.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить", - заявил Луйк в интервью передаче Välisilm на телеканале ETV.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что необходим дополнительный диалог с Россией. По словам Луйка, Эстония к этому относится скептически.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для русских не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", - отметил Юри Луйк, не уточнив при этом, чего хотят русские.

Луйк также рассказал, что на саммите в Лондоне не будет обсуждаться обновление планов обороны стран Балтии и Польши.

"Хотя это очень важный для нас вопрос, это все же не тема уровня глав государств", - пояснил Луйк.

Источник: https://censor.net.ua/n3163062
 
   
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Саміт НАТО в Лондоні. А ось що говорить один з найвідоміших, політиків Великої Британії, очільник лейбористів:
Корбін
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я знову ж, в 3260-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали...
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