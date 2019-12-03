EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  5226  63
Все про:Зеленский (3836) Труба (221) ГБР (759)

 Зеленский заявил о необходимости "перезагрузки" руководства ГБР

То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Как передает Цензор.НЕТ, об написал на странице в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.

Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3163061
 
   
 Топ комментарии
 
все. будут менять трубу. наверное на сифон
 показать весь комментарий
 
Давно пора. С учетом даже частичной правды в деле "Трубу прорвало" есть необходимость шерстить не только ГБР , но и собственно Офис Президента.
 показать весь комментарий
 
На какое-то сифухо... разницы особой не будет - точно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все. будут менять трубу. наверное на сифон
 показать весь комментарий
 
 
На какое-то сифухо... разницы особой не будет - точно.
 показать весь комментарий
 
 
Директор ДБР призначається Президентом за поданням Прем'єр-міністра відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР. Комісію складають по три представники від Президента, Кабміну, Верховної Ради.
Не так просто, щоб призначити свого сусіда, з яким крутили собакам хвости.
Зеленський обіцяв призначати на посади за результатами конкурсів, але цього не відбулося. У випадку з директором ДБР конкурс виписано у Законі.
p.s. Нехай спочатку відсторонять Трубу, хоча б на час розслідування.
 показать весь комментарий
 
 
І що? Президент, премєр, кабмін, ВР - суть одне зелене брлото в якому верховодять па-папередники з бенею.
Отже усе просто - трішки брехні, трішки маніпуляції ... і вуаля, сусід призначений керівником ДБР.

п.м.: Доки зелене янелох залишатиметься на троні - директором ДБР ставатиме "сусід" і буде обіймати посаду доти, доки не набере негативу для чергової зміни.
 показать весь комментарий
 
 
дык, так СИФОха вроде бы уже пристроен... в СНБО?))))
 показать весь комментарий
 
 
як же ж його любить народ: він вже і сІвухА, і сівийхуй))
 показать весь комментарий
 
 
Труба это человек Авакова, к тому же очень предан ему (наверное из за компромата)... сковырнуть Трубу не составит никакого труда - так он занял этот пост не участвуя в конкурсе на главу ДБР... Целый год проводился конкурс на граву ДБР, претенденты сдавали экзамены, проходили полиографы, больше половины претендентов комиссия отсеяла - а потом за день до назначения в число претендентов включили Трубу и наследующий день он стал главой ДБР... За это можно не только отстранить от должности но наверное и посадить...
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю искать человека с фамилией Унитаз! Тогда дела будут спускаться не на Трубу, а на Унитаз
 показать весь комментарий
 
 
Як трубу не міняй, а трубадур той самий. Тому не зміниться ні музика, ні манера гри. Міняти треба трубадура.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора. С учетом даже частичной правды в деле "Трубу прорвало" есть необходимость шерстить не только ГБР , но и собственно Офис Президента.
 показать весь комментарий
 
 
Що там з Богданом, також на перезагрузку?
 показать весь комментарий
 
 
Как раз Трубу оставят. он теперь верный человек.повязан кровью.
 показать весь комментарий
 
Надо бы нашему *********** перезагрузится и желательно заглючить.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский заявил о необходимости "перегрузки" руководства ГБР
То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щердина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Меняй руку, Вова.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 792Вові іже дупу міняти пора, А ти про руку в його дупі.
 показать весь комментарий
 
Не виправдав так би мовити труба височайшої довіри Бєні Калашмойського . Доведеться йому видно таки перекваліфікуватися в управдоми 😕
 показать весь комментарий
 
Яка там перезагрузка ??? Там суцільний кримінал-слідакам три роки риться ! З тим криміналом -Зєлю разом з Бєньою,Бодьою і Портянкою перезагружать доведеться !
 показать весь комментарий
 
 
Невже дозрів.
Пеботи будьте об'єктивними. Якщо Зе щось робить нормальне то так і кажіть, а якщо робить хєрню то тоді критикуйте.
 показать весь комментарий
 
Вони не можуть об'єктивно - тільки гімно, тільки хардкор.
 показать весь комментарий
 
 
Як кажуть кацапи, чьйа бьі мьічяла...
Самі жерете півроку лайно та ще й нахвалюєте. Смачного
 показать весь комментарий
 
 
Спробував би він не дозріти. Плівки, на яких Богдан та його заступник Смирнов дають вказівки Трубі, вже слухать в США та Європі.
Зєля мав би ініціювати розслідування по цих плівках. Але як розслідувати проти самих себе?
Вигідніше розігнати ДБР, а на їхнє місце призначити таких же своїх, типу чесних.
Законодавство вже підкоректували, Зе одноосібно буде призначати голову ДБР.
 показать весь комментарий
 
 
1. языком мести - не мешки ворочать.
2. что конкретно нарисовано в законопроекте 2116, который он просит принять и в каком виде его примут.?
3. что там с его Йосифовичем, который является средним звеном кукловода для марионетки Трубы?
Вот когда появятся конкретные положительные результаты от действия языком, вот тогда я скажу, что была не права на счет него.
 показать весь комментарий
 
 
Об'єктивності заради , а ЩО той бєнін блаЗєнь за півроку своєї каденції зробив для України "нормального"? Наразі видно лише одні його і "молодої командиЗє" ляпи і величезну шкоду. Поправ мене, якщо маєш що сказати по суті.
 показать весь комментарий
 
 
а моника способно что нить делать нормально, кроме кривляния???
пока НИКТО не видел )))
 показать весь комментарий
 
 
В темі про легалізацію грального бізнесу я казав, що підтримую. В темі про те, що перевага має надаватися розвитку та фінансуванню масового спорту, а не професійного спорту високих досягнень, я сказав, що підтримую. Але, даруйте, це все. Може Ви щось нагадаєте з позитиву? Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 1042
Чи я маю підтримувати капітуляцію?
 показать весь комментарий
 
А що він робить нормальне, шоу? Так я завжди це визнаю (хоч і не пебот).
Знаєш приказку - 3.14здіти не мішки ворочати?
А окрім слів, з під блазня ще нічого нормального не вийшло.
 показать весь комментарий
 
Ой спасибі тобі, зелений "царь-бітюшка"!
От мені цікаво, якби зєльоний не сказав про необхідність перезавантаження ДБР, то усі інші інституції України так би й чекали далі, що ще викине оця смердюча труба?!
 показать весь комментарий
 
 
Ничего вы не понимаете ! Президентство, это встал в 12 дня, пошел в спортзал потом, нюхнул чистейшего кокса, встретился с богданом- узнал свое мнение, похмелился, поел шаурмы, потом в бассейн, потом на съемки ролика для народа, пошел, попрыгал по пенькам, поговорил, посоветовался со страусами. Это же тяжелейший труд !
 показать весь комментарий
 
Президент должен говорить не "Жаль....Добрые намерения.....Перезагрузить.... и бла бла бла"
Уважающий себя и свою страну президент должен говорить:
" МНЕ СТЫДНО. Я ВАС ПОДВЕЛ. ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ. ЭТИ ЧЕРТИ СЯДУТ НАДОЛГО. ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ"
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский подвел с тем, что Труба, назначенный Порошком, зашкварился?
С чего вдруг назначение Трубы является ответственностью Зели? Другое дело, что Зеля в такой ситуации обязан был и Богдана погнать ссаными тряпками.
 показать весь комментарий
 
Якщо залишив його на посаді, то повинен відповідати за це. Авакяна теж залишив, до речі.
 показать весь комментарий
 
 
Хто винен? - Невістка!
Та її ж немає! - Так ось хустка її висить..😁
 показать весь комментарий
 
 
Tierre - зелений - ти СВОГО клована не захищай ! Бо він всіх змінював , а трубу залишив -

а значить отримав від труби запевнення в відданості ( преданости ) ! І тому труба - це
черговий кадровий ПРОКОЛ твого клована !!
 показать весь комментарий
 
В Украине, это не реальное дело! Слишком не коррумпированная и слишком демократичная страна. Хотя с 2014 года, изменения произошли, в лучшую сторону.
 показать весь комментарий
 
А я б ДБР ще і нагородив би. Зробили безкоштовну рекламу ПРЯМОМУ своїми обшуками. Раніше не дивився, а тепер дивлюсь.
 показать весь комментарий
 
 
там все надо перегружать - одни пебилы и саботажники
 показать весь комментарий
 
там все надо перегружать - одни пебилы и саботажники
 показать весь комментарий
 
Авгиевы конюшни от порошенковского лайна чистятся со скрипом
 показать весь комментарий
 
 
Зеро-команда даже грязь под ногтями не сможет вычистить!🎈😀😀🎈🎈
 показать весь комментарий
 
 
федір - ти ще один зелепух - чистити потрібно було РАНІШЕ !! А раз кловун залишив трубу - то то вже стало ЙОГО - зеленского ЛАЙНО !!
 показать весь комментарий
 
Я кот,который гуляет сам по себе,в отличие отВас,подсаженных на соивую иглу.
 показать весь комментарий
 
Так тщательно барыга выстраивал структуру, а тут раз - и перезагрузить. Порохнявые уроды, страдать!
 показать весь комментарий
 
а то что он получает указания из оп ниче?
 показать весь комментарий
 
труба проявил себя недостаточно сепарским????
)))))
 показать весь комментарий
 
Левая рука берет взятки а правая распределяет.) Судя по аудиозаписям,Труба очень услужливый "слуга", а такие ценные кадры не перегружаются))
 показать весь комментарий
 
 
трубу давно нужно было менять на рояль
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський это пропутенское говнище как и падлошенко
Нас ждет ещё как минимкм 5 лет разухи и нищеты
 показать весь комментарий
 
 
Ну и... Богдан просто будет другой трубе указывать что делать. От бы всех перезагрузить!
 показать весь комментарий
 
Сейчас слугами будет принят закон, согласно которому новую трубу будет выбирать комиссия: 3человека от президента, три от кабмина и три от ВР. Точка. Узурпация власти идет полным ходом. ВЫРОДКИ ЗЕЛЕНЫЕ! Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 3526
 показать весь комментарий
 
 
куда уж дальше?и так уже тянул до последнего Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 6700
 показать весь комментарий
 
Это чудесно, 30 лет одно и то же. Чинуша спалился - его увольняют. А ответственность за превышение служебных полномочий в пользу олигарха где? Поставят нового шланга вместо трубы, проинструктированного не ляпать налево и направо о действительно "важных" делах? Или опять царь хороший и ничего не знал? Знал, с самого начала знал и знает, Богдан - придворный решака коломойских дел и смотрящий за Украиной от еврейской ОПГ, все остальные призначенцы - их пешки. Пока Богдан находится в Украине, будь то АП или Одесская ОГА, все решения в правительстве, парламенте и администрации президента будут приниматься ТОЛЬКО в интересах старого жида
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх