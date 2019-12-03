 Зеленский заявил о необходимости "перегрузки" руководства ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об написал на странице в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.

Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал он.

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