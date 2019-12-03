 Зеленский заявил о необходимости "перегрузки" руководства ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об написал на странице в Facebook президент Владимир Зеленский.
"Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.
Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал он.
То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щердина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.
Меняй руку, Вова.
Пеботи будьте об'єктивними. Якщо Зе щось робить нормальне то так і кажіть, а якщо робить хєрню то тоді критикуйте.
От мені цікаво, якби зєльоний не сказав про необхідність перезавантаження ДБР, то усі інші інституції України так би й чекали далі, що ще викине оця смердюча труба?!
Уважающий себя и свою страну президент должен говорить:
" МНЕ СТЫДНО. Я ВАС ПОДВЕЛ. ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ. ЭТИ ЧЕРТИ СЯДУТ НАДОЛГО. ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ"