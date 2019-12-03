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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3836) Труба (221) ГБР (759)

 Зеленский заявил о необходимости "перегрузки" руководства ГБР

То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Как передает Цензор.НЕТ, об написал на странице в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.

Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3163061
 
   
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все. будут менять трубу. наверное на сифон
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На какое-то сифухо... разницы особой не будет - точно.
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дык, так СИФОха вроде бы уже пристроен... в СНБО?))))
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як же ж його любить народ: він вже і сІвухА, і сівийхуй))
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Давно пора. С учетом даже частичной правды в деле "Трубу прорвало" есть необходимость шерстить не только ГБР , но и собственно Офис Президента.
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Що там з Богданом, також на перезагрузку?
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Как раз Трубу оставят. он теперь верный человек.повязан кровью.
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Надо бы нашему *********** перезагрузится и желательно заглючить.
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Зеленский заявил о необходимости "перегрузки" руководства ГБР
То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щердина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Меняй руку, Вова.
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Не виправдав так би мовити труба височайшої довіри Бєні Калашмойського . Доведеться йому видно таки перекваліфікуватися в управдоми 😕
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Яка там перезагрузка ??? Там суцільний кримінал-слідакам три роки риться ! З тим криміналом -Зєлю разом з Бєньою,Бодьою і Портянкою перезагружать доведеться !
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Невже дозрів.
Пеботи будьте об'єктивними. Якщо Зе щось робить нормальне то так і кажіть, а якщо робить хєрню то тоді критикуйте.
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Вони не можуть об'єктивно - тільки гімно, тільки хардкор.
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Ой спасибі тобі, зелений "царь-бітюшка"!
От мені цікаво, якби зєльоний не сказав про необхідність перезавантаження ДБР, то усі інші інституції України так би й чекали далі, що ще викине оця смердюча труба?!
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Президент должен говорить не "Жаль....Добрые намерения.....Перезагрузить.... и бла бла бла"
Уважающий себя и свою страну президент должен говорить:
" МНЕ СТЫДНО. Я ВАС ПОДВЕЛ. ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ. ЭТИ ЧЕРТИ СЯДУТ НАДОЛГО. ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ"
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А я б ДБР ще і нагородив би. Зробили безкоштовну рекламу ПРЯМОМУ своїми обшуками. Раніше не дивився, а тепер дивлюсь.
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