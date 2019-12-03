 На финансирование украинских стартапов предусмотрено 440 млн грн, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed. Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - рассказал Гончарук.
Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию и интернет.
"Правительство не будет прямо вмешиваться в работу бизнеса. Зато наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места. Эти аспекты являются факторами общего благосостояния наших людей", - отметил Гончарук.
Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.
как они любят англицизмы - это просто комплекс какой то
Мізки потрібні доки вгору лізеш, а на горі вони зайві.
мне никто не даст этих денег ни копейки. а про мифические стартапы и комиссии по определению их важности можно только зебобикам вещать.
есть площадка - кикстартер. где стартапы собирают огромные деньги реальных спонсоров и люди оценивают полезность.
что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию и интернет Источник: https://censor.net.ua/n3163052"
А якщо додати до переліку "не основные сферы" - то вийде повний набір сфер, що існують в світі. А це є ніщо інше ніж розбазарювання.
Один в один
https://www.youtube.com/watch?v=j7vewLSZ2eg