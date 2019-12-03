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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Кабмин (11397) финансирование (1377) стартап (20) Гончарук_Алексей (335)

 На финансирование украинских стартапов предусмотрено 440 млн грн, - Гончарук

Объем программы финансирования украинских стартапов составляет 440 млн грн. Государство предварительно выделило 390 млн грн, но позже эту цифру увеличили еще на 50 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed. Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - рассказал Гончарук.

Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию и интернет.

"Правительство не будет прямо вмешиваться в работу бизнеса. Зато наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места. Эти аспекты являются факторами общего благосостояния наших людей", - отметил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163052
 
 
 Топ комментарии
 
а что с финансирование лайфхаков?
как они любят англицизмы - это просто комплекс какой то
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Які на фіг стартапи при такому оподаткуванні, тотально корумпованій правоохоронній, таможеній та фіскальній системах! Це дерибан за відкати для своїх! Результат гарантовано - нуль в систему. На фінансування українських стартапів передбачено 440 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9045
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да уж. один стартапер уже получил 300 млн на "перепись" по данным мобильных операторов. спасибо - не надо так и таких поддерживать.
мне никто не даст этих денег ни копейки. а про мифические стартапы и комиссии по определению их важности можно только зебобикам вещать.
есть площадка - кикстартер. где стартапы собирают огромные деньги реальных спонсоров и люди оценивают полезность.
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а что с финансирование лайфхаков?
как они любят англицизмы - это просто комплекс какой то
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Про финансирование лайфхаков ничего сказать не могу, а вот на факапы у нас выделены достаточные, даже избыточные средства.
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производство заднеприводных самокатов на душу населения возрастет, как минимум, втрое
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Как Премьер-Министром может быть дегенерат без высшего образования?
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Запросто. текст завчити і все - ділов то.
Мізки потрібні доки вгору лізеш, а на горі вони зайві.
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Слабаки, до пів мільярду не дотягнули. Бюджет то гумовий і зайвих грошей безліч. А мало буде - )(уйло дасть за шмат країни.
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Это замечательно, что новая власть обратила на это внимание и готова финансировать.
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Так, так, розбазарювати вона готова. Ібо Роздавати не заробляти.
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Финансирование стартапов, это разбазаривание? Нет, это поддержка малого и среднего бизнеса, новаторских идей и тд. То, чего в Украине никогда не было.
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да уж. один стартапер уже получил 300 млн на "перепись" по данным мобильных операторов. спасибо - не надо так и таких поддерживать.
мне никто не даст этих денег ни копейки. а про мифические стартапы и комиссии по определению их важности можно только зебобикам вещать.
есть площадка - кикстартер. где стартапы собирают огромные деньги реальных спонсоров и люди оценивают полезность.
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Саме так розбазарювання. І доказ цьому оце й абзац:
что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию и интернет Источник: https://censor.net.ua/n3163052"
А якщо додати до переліку "не основные сферы" - то вийде повний набір сфер, що існують в світі. А це є ніщо інше ніж розбазарювання.
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Что там замечательного, если на покупку техники можно потратить от стоимости только 50% гранта, остаток сам или кредит, нельзя потратить к примеру на покупку участка земли и т.д. Где тут поддержка стартапов, замыливание глаз
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Які на фіг стартапи при такому оподаткуванні, тотально корумпованій правоохоронній, таможеній та фіскальній системах! Це дерибан за відкати для своїх! Результат гарантовано - нуль в систему.
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На финансирование старперов уходит намного больше...)
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За рахунок цих "старперов" ти виріс і пишеш на форумах. А невдовзі приєднаєшся до них.
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Ох і годівничка. І не проконтролюєш її. Виділяй собі кошти на підставних і шикуй.
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