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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1866) закон (2686) Зеленский (3836) ремонт (949)

 Зеленский подписал законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования" № 282-их, который Верховная Рада Украины приняла в целом 12 ноября 2019.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Вместе с тем, согласно закону, Кабинет Министров Украины утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких путей в разрезе балансодержателей. Перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой, утверждается Кабинетом Министров ежегодно.

Документ также предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование, в том числе, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечение инженера-консультанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С марта 2020 года начнется "большое строительство", - Гончарук хочет за 3-5 лет построить "качественные дороги"

Также Глава государства подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-их, который парламент принял также 12 ноября.

Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Согласно закону, по бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства более фактические поступления специального фонда в рамках предельных показателей расходов, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины, и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

Эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3163048
 
 
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 16 ч.16 часов назад

4 ролики Зе за один тиждень.Вова поплив.Він не розуміє,що відбувається і як втримати підтримку зелібобів.Сьогодні він намагався нам довести,що зради немає,це при тому,що сьогодні ж Оржель повідомив про намір звільнити Коболєва. Вам ніхто вже не вірить Узеленські.Зливай воду Вова
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А вчора на Слабоді слова казав що звільнення на буде. Слуга збрехав?
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Никому не удобный Коболев

Коломойский угрожает Коболеву (Прослушка)
https://www.youtube.com/watch?v=nsWorYHw4VY
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шо шо?

у нас же с 1го ноября везде дороги европейского качества.. а он только подписал там что то..
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скоро будем ездить по самым лучшим в мире автобанам - украинским
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Всюду куда дотягиваются ЗЕленые лапки...начинается хаос и бордель)))
Боюсь вопрос дорог не исключение...
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ото буде хохма, якщо Зелі вдасться побудувати менше доріг ніж Петрусеві ))
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