 Зеленский подписал законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Вместе с тем, согласно закону, Кабинет Министров Украины утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких путей в разрезе балансодержателей. Перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой, утверждается Кабинетом Министров ежегодно.

Документ также предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование, в том числе, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечение инженера-консультанта.

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Также Глава государства подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-их, который парламент принял также 12 ноября.

Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Согласно закону, по бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства более фактические поступления специального фонда в рамках предельных показателей расходов, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины, и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

Эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета.