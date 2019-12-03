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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1264) Труба (221) ГБР (759) Удовиченко Александр (1)

 "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Руководство ГБР могло противодействовать расследованию относительно "нефтяных интересов Коломойского". Внимание, на записи присутствует ненормативная лексика!

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По данным канала 1 июля 2019 г. состоялся разговор главы ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александром Удовиченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

"Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, потому что пошли с обысками против нефтяных интересов Коломойского: "Вы что там охерели? Передайте этому п#дарасу, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что вы влезли!". Удовиченко показывает Трубе ролик с канала 1+1 и говорит, что не лезть в это дело просил "Андрей Ближайший", которому "звонил лично Беня", - говорится в сообщении к аудиозаписи.

"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", - цитируется на канале реплика из разговора.

Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское: Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163046
 
   
 Топ комментарии
 
Навыбырали ЗЕговно. Просто Жесть!
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а разве Труба не должен быть отстранен от должности на время расследования по этим записям.., а само расследование начато немедленно ....?
Эй!, - мудрый и простой нарид по приколу.., вы как считаете?

"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского - Цензор.НЕТ 1351
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мне пох я 15 лет ниче не плачУ
пусть лохи их содержат
а *********** хорошо живется в Израиле - за ваш счет ))
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Записей там судя по всему хватает.
И чем дольше труба будет морозиться тем зашкварней " новости" будут всплывать с упоминанием лиц приближённых а там глядишь и САМ засветится!
Так шо, если они не совсем дебилы, то должны трубу " уйти" раньше.
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Это называется Черный пиар.Попытка повлиять на ГБР.Однако оно злей будет.Посадок нет Скоро всех ВАЗ отправит под 3 чорты.
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Ну что, порохнявые уроды, как вам созданное барыгой ГБР? Жрите!
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угу. создали при порохе. но работает это дерьмо на вазелина. вот такая вот много ходов очка
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О! Зебіл отямився, навіть щось там висрав. А чого штани не скинув, коли срав? Смердить ж від тебе.
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Труба - яркий пример отрицательной человеческой селекции. И ведь, гнида, пользуется железобетоннной крышей нынешней Зелькиной кодлы! Моральных принципов - ноль, инстинкт самосохранения переведен в положение ВЫКЛ. Неужели и этот выйдет сухим из воды? Видимо, опция а-ля Нюрнбергский процесс уже совсем ушла в прошлое...
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Шануймося українці!
ДБР з оТрубямі ..............
Офіс Президента перетворюється на "ВЛАДЗІМЕРСКІЙ ЦЕНТРАЛ"? .......
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Всі підстави для початку розслідування є, влада не може замовчувати цю тему.
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они все какие то гопники . общение одними матами или отпрыски кацапов . жесть
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Походу Трубу врятує тільки еміграція в Ростов... Йому не позавидуєш... Наскільки тупий рогуль!
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Та вчера,вроде,с Мишелем общался.А сегодня,шо фсьо...
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Цікаво почути думку ЗЕбілят з приводу нових зерил зеко манди
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После всех этих скандалов нельзя ли быстро нах#й бл#дского Трубу с ГБР
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А тут все от бабушки Бени завит...скажет отправить трубу по указаному адресу...отправят..не скажет не отправят...
А от зеленого стада ничего не зависит...оно все на нитках...
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А вот и реакция Президента, оперативно...
«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро.

Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться.

Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань.
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А не здається вам, що всі ці зашквари з Трубою самі ж зебіли й організовують? А точніше, Беня, його стиль. Того ідіота до пори, до часу просто як громовідвід використовують, а прийде час просто злиють в каналізацію.
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А Помпео хвалит эту,,беспощадную борьбу с корупцией,, от зели.
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Пусть лицемер Зеленский снова скажет Трампу и всему миру: "Украина - это НЕКОРРУМПИРОВАННАЯ СТРАНА"!!!
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Как раз для них это НОРМАТИВНАЯ лексика, это перед камерами и на публике им приходится лицемерить и "подбирать слова"! Но самый колоритный матершинник в бывшем совке был Черномырдин, когда он говорил на камеру его вообще нельзя было понять, но стоило мысленно подставить недостающие матерные слова-связки и речь его становилось более менее ясной!
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Зелёные твари ещё будут пыхтеть на предмет отсутствия кулака Беньки в анусе ***********?
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А ви не задавали питання, чому всі крім луцика мудака, залишилися на своїх місцях ? аваков, ситник, холодницький ця труба? вони мабуть "відмінно виконували" при пороху цинічному свої посадові обовязки і тепер далі продовжують їх "виконують". Кому ж це вони такі милі? Тому що всі вони елементи одного ланцюга та одного плану по знищенню державності. А вам створюють ілюзію "вибору" без вибору.
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ті виродки пророгаті і зливали Петра!! ось чому так "гарно" йшло усе в нього...
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я так понял в зекоманде одно быдло которое разговаривать по человечески не в силах
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ну що, ЗБЛ блд, наголосувались папруколу-лішьбиніпарашєнка?
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Цього, труба ,треба вішати за зраду народа України!!!! ці зелені виродки такого намекали, що потім після них ще довго їх лайно змивати прийдеться!!
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У пэтюшки ещё одна статья нарисовалась.Незаконная прослушка.
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кошка родила котят - петя в этом виноват
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