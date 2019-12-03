 "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
По данным канала 1 июля 2019 г. состоялся разговор главы ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александром Удовиченко.
"Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, потому что пошли с обысками против нефтяных интересов Коломойского: "Вы что там охерели? Передайте этому п#дарасу, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что вы влезли!". Удовиченко показывает Трубе ролик с канала 1+1 и говорит, что не лезть в это дело просил "Андрей Ближайший", которому "звонил лично Беня", - говорится в сообщении к аудиозаписи.
"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", - цитируется на канале реплика из разговора.
пусть лохи их содержат
а *********** хорошо живется в Израиле - за ваш счет ))
И чем дольше труба будет морозиться тем зашкварней " новости" будут всплывать с упоминанием лиц приближённых а там глядишь и САМ засветится!
Так шо, если они не совсем дебилы, то должны трубу " уйти" раньше.
ДБР з оТрубямі ..............
Офіс Президента перетворюється на "ВЛАДЗІМЕРСКІЙ ЦЕНТРАЛ"? .......
А от зеленого стада ничего не зависит...оно все на нитках...
«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро.
Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться.
Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань.