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Все про:ОБСЕ (3842) Донбасс (20081) блокпост (207)

 Наемники РФ на оккупированной части Донбасса трижды не пропустили патрули миссии ОБСЕ, - отчет

В течение выходных российско-оккупационные войска на неподконтрольной территории Донбасса на трех блокпостах не пропустили патрули наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"30 ноября на блокпосте, расположенном примерно в 800 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали СММ в проезде в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и в западном направлении в сторону н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию", - говорится в отчете.

Кроме того, 30 ноября на блокпосте к западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал патрулю СММ в проезде, ссылаясь на "работы по разминированию".

1 декабря на блокпосте вблизи н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных
формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на то, что "недалеко от Саханки и Пикуз ведутся работы по разминированию".

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Источник: https://censor.net.ua/n3163041
 
 
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ну украинское то ЦВК пропустят точно!)
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То мабуть тому шо вони пенсії не везли.
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А то вдруг увидят , что слишком далеко дырявые свои войска отвели.
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навіть якщо і побачать, то ЗЕ зробить вигляд, що нічого немає.
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Это потому,что они пенсию не везли. С пенсией бы пропустили враз!
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а ЗЕ про мир хочет говорить, да мир им нах.... не нужен
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Про що новина? Про то що патрулям ОБСЕ знову сепарня по носі шчолкнуло ?Та ми й так знаємо що вони лошари
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