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 Политика Украины
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 К законопроекту о рынке земли подали более 3 тыс. поправок, - нардеп "СН" Качура

К законопроекту о рынке земли во время подготовки его ко второму чтению поступило свыше 3 тысяч поправок.

Об этом журналистам перед началом заседания фракции "Слуга народа" сказал народный депутат Александр Качура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу подтвердить, что поступило свыше 3 тысяч поправок. Поэтому мы сейчас собираемся здесь (на заседание фракции. - Ред.), чтобы обсудить и консолидировать все поправки и решить на фракции, какие именно поправки и чьи будут проголосованы. Мы проведем сигнальное голосование по поправкам, которые, в частности, являются тождественными, и уже будем выходить с готовой позицией на голосование (во время пленарного заседания в ВР. - Ред.)" - отметил Качура.

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Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3163039
 
 
 Топ комментарии
 
Лимит земли на одно рыло пересмотрен. Теперь всю украинскую землю скупит условно не 50 контор рогов и копыт с предстедателем Фунтом, а сотня Фунтов, за котор стоят западные барыги. Оч. похоже на историю про испанских конкистадоров, котор ограбили истребили Юж. Америку
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Зє зібрав у своїй партії всю сєпарську шваль.
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Лимит земли на одно рыло пересмотрен. Теперь всю украинскую землю скупит условно не 50 контор рогов и копыт с предстедателем Фунтом, а сотня Фунтов, за котор стоят западные барыги. Оч. похоже на историю про испанских конкистадоров, котор ограбили истребили Юж. Америку
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В декабре Украину поделят. Чернозем - Соросу. Лояльную России власть - Путину. Зеленскому - тридцать лет его культа.
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З 30 роками культа нуу точно не вийде. А з іншим ще поборемся...
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"Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи" - Стефанчук

https://twitter.com/i/status/1201518038052413440
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Согласно статье 121 Земельного кодекса, каждый украинец имеет право на:
2га земли для с/х деятельности

0,12 га для ведения садоводства

0,25 га под застройку в селе, 0,15га в поселке, 0,1га в городе
0,1га под строительство дачи
0,01га под гараж
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хто не отримав то вже все - держава продасть за копійки коломойському.
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Раздайте людям положенные гектары и делайте рынок земли по Французской модели не по аргентиской, котор впаривает заднепроходный Гончарук и героиновый Милованов
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Особенно паи надобно все по новой раздерибанить! К законопроекту о рынке земли подали более 3 тыс. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 807
Вот чего так: больше всех истерят те, кто к той самой земле отношения не имеет и не имеет того самого пая, о продаже которого ныне ведется речь?
Тогда вопрос: каким образом так вышло, что у нескольких частных агрохолдингов ныне по сотни тысяч га той самой земли, учитывая, что продажи земли в Украине не было и нет?
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Змелю не имею, но подгорает сильно от мысли, что землю, котор тебе положена законом будет перепродана руснявым олигархам
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продажа земли на самом деле есть и была
поэтому барыги и подонки ничего в земельных отношениях менять не хотят
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А вышло так, потому что как сами собственники "паёв", так и их тупорылые детки-наследники, ни сами на земле работать не желают и не умеют, ни в аренду толком сдать не способны! А сейчас губы от слюны раскатали - бабло лопатой гребонуть размечтались.
Объясняю для, с особо отвисшими от слюны губами;
Земля в Европе по 10-20-30-40 тис. долл. за гектар таки продается. Но! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл., на которые натянуто в среднем пятнадцать тисяч метров проволоки (15 км), и плюс стоимость тысяч! самих кустов-сажанцев на том же гектаре.
До объясняю, что покупатель на следующий год с этого КУПЛЕННОГО гектара соберёт десятки тонн фруктов-ягод, которые оптом продаст за десятки тис. долл.
А голая земля под зерновые и в Европе стоит копейки!
Тож все буде в шоколаді як говорять в Україні Дурень думкою багатіє!!!!
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я качура доноси на патріотів в дбр строчить.
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Зє зібрав у своїй партії всю сєпарську шваль.
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В плавнях шорох, и легавая застыла чутко
Ай, да выстрел, только повезло опять не мне.
Вечереет, и над озером взлетают утки
Разжирели, утка осенью в большой цене.
Снова осень, закружила карусель мелодий.
Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь.
И сыграю, если я еще на что-то годен
И спою вам, если я на что-нибудь гожусь.

Я помню, давно учили меня отец мой и мать.
Лечить-так лечить, любить-так любить,
Гулять-так гулять, стрелять-так стрелять.
Но утки уже летят высоко,
Летать-так летать, я им помашу рукой.

Интересно, Качура расценит эту песню, как угрозу?

КА́ЧУР, а, ч. Самець качки; селезень. Хлюпощуться качаточка Поміж осокою. А качечка випливає З качуром за ними (Шевч., II, 1953, 363); Вага дорослих качурів 3,5-4 кг, а дорослих качок - 3-3,5 кг (Птахівн., 1955, 35);
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на данный момент тока один чел может разрудить вопрос о земле - мудрец виталя, он знает о земле все
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а какое, сопсно, дело порохоботам до моей зесли? до моей частной собственности? они действительно за меня переживают?
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Звичайно ж, відберуть у вас землю, де ви тоді пастися будете?
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До твоєї? - Та ніякої, за свою клопочуться.
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Я вообще не понимаю как можно собраться и быстренько обсудить 3000 поправок, да там если по нормальному работы на месяц.
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Фантастычни зныжки . До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 6999 . В том числе и " благодаря" законопроекту о рынке земли ..
До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8093 .
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так и будет...., да что там уже .....
Мессия нашего мудрого и простого нарида....✔

До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4036

До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 5212
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Правильно он говорит,вон как Трамп реверансы ВАЗу бьёт.Президент - не хапуга и упорно идёт вперёд.США поддерживают политикуВАЗа. Для меня это -главное,а не соивый вой на болотах.
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3000 поправок- метод заволокитить принятие закона на века.Не пройдёт!!! Вой на соивых балотах никого не калышить!
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Це ж яке лайно прийняли 240 зебілів, аби до нього три тисячі поправок?
навіть, якщо 2 третини з них дублюються, то тисяча ....
Виродкам на Ростов пора, ой пора.
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Считаем. На 450 депутатов 3000 поправок. То есть в среднем 6,67 на одного. Включая монобольшинство (СН) подавшее законопроект. Вывод. Перед выборами надо проверять кандидатов на психическое здоровье и профпригодность. Слишком много во власти "кухарок" обоих полов.
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