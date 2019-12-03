EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  743  18
Все про:глобальное потепление (27) климат (76) ООН (2888) экология (1199) Гутерреш (85)

 Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года

В Мадриде на Конференции ООН по климату Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил три четкие задачи по спасению планеты, главной целью которых – ограничение роста температуры на планете.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщается в твиттере ООН.

Согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

"Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал", - предупредил генсек.

Генсек признал, что многие страны, компании, финансовые институты предпринимают обнадеживающие шаги. Но, по словам Гутерриша, перемены происходят слишком медленно - в то время, когда нужна кардинальная перестройка. И в первую очередь перестроиться должны страны "большой двадцатки", на которые приходится три четверти выбросов парниковых газов в глобальном масштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние пять лет - самые жаркие за всю историю, - ООН

Кроме добывающей промышленности свой "вклад" в изменение климата вносят сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали, так же как и многие другие отрасли промышленности.

"Мы должны наконец доказать, что всерьез намерены остановить эту войну с природой, что мы обладаем политической волей, необходимой для того, чтобы к 2050 году свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет", - заявил генсек ООН.

Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря. В ней примут участие около 200 стран мира.

Напомним, в преддверии 25-й конференции по изменению климата 28 ноября в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете".

Законодатели рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем инициативы полностью соответствовали цели Парижского соглашения - не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3163038
 
 
 Топ комментарии
 
Климат? Да это выхухоль по сравнению с тем, что срочно нужно спасать планету от зловония и дерьма Параши и северных макак с ядерным арсеналом.
 показать весь комментарий
 
без украины ции вопросы решать бесполезно, особенно в области сокращения выбросов париниковых газов
 показать весь комментарий
 
главные задачи для спасения планеты,уничтожение империи зла россии!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Климат? Да это выхухоль по сравнению с тем, что срочно нужно спасать планету от зловония и дерьма Параши и северных макак с ядерным арсеналом.
 показать весь комментарий
 
 
ООН не интересует Украину. Это её внутренние дела
 показать весь комментарий
 
Сами то поняли, что навояли? Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года - Цензор.НЕТ 6441
ООН не интересует Украину. Это её внутренние дела Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года - Цензор.НЕТ 9061
Впрочем, безграмотностью северных макак из Параши, меня уже не удивить. Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года - Цензор.НЕТ 7108
 показать весь комментарий
 
отож..бо підірве десь ядерну зброю і все.
 показать весь комментарий
 
)(уйло их успокоит и Грету и Гутереша "ядерной зимой".
 показать весь комментарий
 
 
без украины ции вопросы решать бесполезно, особенно в области сокращения выбросов париниковых газов
 показать весь комментарий
 
 
Некисло тебя бомбонуло, мокша. Прям в половину годовых выбросов всей Украины.
 показать весь комментарий
 
так це не меня бомбануло, а ты бомбанул...парниковыми
 показать весь комментарий
 
Я не вижу катастрофы. С удовольствием начну выращивать ананасы вместо картошки и ходить в шортах зимой.
 показать весь комментарий
 
Ну, одну грядочку оставлю. А вообще самое благодатное время на земле было во времена юрского периода, везде тепло и динозавры огромные вырастали из-за изобилия пищи.
 показать весь комментарий
 
Оно вату будет выращивать, шо с него взять с ватопитека
 показать весь комментарий
 
главные задачи для спасения планеты,уничтожение империи зла россии!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дегенерат раскукарекал о вещах в которых нихрена не понимает неизвестными ему терминами.
 показать весь комментарий
 
Для начала реформировать или распустить ООН- ибо это деньги на ветер, изжила себя эта организация и при чем давно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх