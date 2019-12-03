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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3836) Путин (25201) Кулеба Дмитрий (224) нормандская четверка (825)

 Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным возможна в качестве "отступления" от плана проведения нормандского саммита.

Об этом 2 декабря в эфире программы "Свободы слова" на ICTV сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Саммит четырех — формат довольно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, однако от нее могут быть отступления в случае, если для этого возникнет потребность. В Нормандии мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление о том, что президент Зеленский договаривается про что-то с президентом Путиным за спиной наших союзников из Франции и Германии и украинского народа", – сказал Кулеба.

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Он отметил, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского саммита может произойти спонтанно.

"Если для защиты интересов Украине будет необходимо провести встречу, она будет проведена, если она даст возможность сделать шаг вперед", — добавил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3163037
 
 
 Топ комментарии
 
Вова, може ну його нафіг той Париж, зразу в ростов?
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мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление Источник: https://censor.net.ua/n3163037
Авжеж, не будете, бо "договорняк" трьох вже відбувся, а четвертому (Зе) лише повідомлять про його зміст та навчать, що казати люду, аби той не дуже пручався..
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Про марні сподівання, бо судять по справам його....



Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2518

Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9111
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Вова, може ну його нафіг той Париж, зразу в ростов?
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Ні! Консерва має "вскритись" перш ніж її пожбурять в сміттєвий бак.
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Отступления?

Ну спасибо, что признали. Хотя еапитуляция более подходящее слово.
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Капитуляция.

Никак не приловчусь текст "по-президентски" набирать.😉
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складно мабуть набирати з шоколядкою в руці Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5647
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точно удобнее чем тебе с зеленым дерьмом в руках
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Та хоть в обеих руках. Я ж тебе написал, что "по-президентски" учусь. Удобно, щнаешь ли. Хочешь шоколадки лерди в руках, хочешь, брейся, хоть крестиком вышивай. А сам в жто время текст печатаешь. Правдп по кнопкамклавиатурв сложно попадать. Не пианино ж...
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Говорят в Госдуме на днях будет рассмотрен законопроект о переносе празднования дня победы с 9го мая на 9е декабря! Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5731
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мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление Источник: https://censor.net.ua/n3163037
Авжеж, не будете, бо "договорняк" трьох вже відбувся, а четвертому (Зе) лише повідомлять про його зміст та навчать, що казати люду, аби той не дуже пручався..
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Он отметил, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского саммита может произойти спонтанно.Источник: https://censor.net.ua/n3163037

Типа, если в случае внезапной страсти?
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я могу только представить что будет лепетать вазелин один на один с ******
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Один на один можно только лепетать о возврате в прежнее московское вонючее стойло Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4577
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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на беговой дорожке .... в нашей и московской гибридности какой диалог может быть на одной ДОРОЖКЕ? вот если мы были с Московией на азиской дорожке ,что в таёжный Союз та да. Пусть кремлёвский хФюрер бежит себе ,а наш Президент пусть будет поближе будет к Франции Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9000
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Надо будет затребовать стенограмму переговоров.
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мид Украины - это что-то такое невообразимое... гонору на 10 копеек, а ума - на ноль...
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Про марні сподівання, бо судять по справам його....



Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2518

Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9111
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звичайно буде бо треба ще домовлятися по газу.
росія хоче довгостроковий контракт на пряме постачання
газу в україну на 10 років на 15 млрд. куб. і на один рік договір про
транзит з мінімальними об'ємами. наші інтереси прямо протилежні.
з
транзитом на газ звичайно бажано надовго і побільше. що буде побачимо
але найпесимістичний варіант договір транзиту на один рік краще повного
перекриття транзиту.
чесно кажучи не розумію в чому патріотизм купувати російський газ в посередників дорожче. це більше схоже на корупцію.
тому б не відкидав повністю можливість купувати російський газ напряму. але є нюанси.
по перше в минулому 10річному контракті на постачання російського газу теж була знижка 20% але тільки один рік.
по
друге якщо до європи буде надходити більше неросійського газу то це
буде створювати конкуренцію і відповідно впливати позитивно на ціну газу
в європі.
третє коли підписували газові угоди(тимошенко) ціна на
російський газ формувалась формулою де ключовий параметр це ціна на
нафту. тоді коли ціна на нафту досягала 120$ ціна на російський газ
відповідно була майже 500$. потім ціна на нафту впала і в 2016 коли
україна припинила купувати російський газ напряму нафта коштувала десь
40$ а російський газ близько 210$. такі прив'язки в довгостроковому
періоді якщо будуть тенденції до зростання цін на нафту можуть привести
до неприємних сюрпризів.коротше я б поставив як на можливі
результати газових переговорів - на однорічне пряме постачання
російського газу і на однорічний транзитний договір(якщо росія буде
наполягати на ньому). потім через рік будуть нові газові переговори, які
між україною і росією завжди проходять складно.
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и шо, зеля там будет на кулачках драться?
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Он публично обещал стать на колени.
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Украина с 12 июля повела себя на международной арене как классический «украинский эксперт по вызову» на российском телевидении.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».
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а зачем идти на поводу у фюрера и без свидетелей тет-а-тет говорить?)) канючить, сопли пускать или стать на колени все равно не поможет изменить ситуацию)) очень глупо и политически не целесообразно, достаточно и одного первого рукопожатия с ху-м)) один на один - мутная встреча, возникает слишком много дополнительных вопросов))
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tZE inform

@tZEinform

Кулеба никак не может подобрать слово определяющее формат встречи Зеленского и Путина в формате "нормандской встречи". Теперь он называет ее "отступлением от формата". Не мучтесь. Назовите встречу президента страны на которую напала страна другого президента просто - ИЗВРАЩЕНИЕ.
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А тем временем кацапы и орки откровенно издеваются над нашим миролюбивым презиком - "В ДНР задумали «отказаться» от украинского языка" с целью типа интеграции дальнейшей с россией:
https://www.rosbalt.ru/world/2019/12/02/1816205.html

А перед этим Закон типа о границах приняли. Бенинцы слуги какого народа вообще?
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 11 ч.11 часов назад

На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.


Особиста зустріч Зеленського і Путіна можлива як відступ від нормандського саміту, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 1076

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я вважаю, що фуйло погодить обговорювати виключно нашу капітуляцію.
тепер питання - чому ЗЕ туди так поспішає ?
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