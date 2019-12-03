 Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба

Об этом 2 декабря в эфире программы "Свободы слова" на ICTV сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Саммит четырех — формат довольно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, однако от нее могут быть отступления в случае, если для этого возникнет потребность. В Нормандии мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление о том, что президент Зеленский договаривается про что-то с президентом Путиным за спиной наших союзников из Франции и Германии и украинского народа", – сказал Кулеба.
Он отметил, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского саммита может произойти спонтанно.
"Если для защиты интересов Украине будет необходимо провести встречу, она будет проведена, если она даст возможность сделать шаг вперед", — добавил Кулеба.
Ну спасибо, что признали. Хотя еапитуляция более подходящее слово.
Никак не приловчусь текст "по-президентски" набирать.😉
Авжеж, не будете, бо "договорняк" трьох вже відбувся, а четвертому (Зе) лише повідомлять про його зміст та навчать, що казати люду, аби той не дуже пручався..
Типа, если в случае внезапной страсти?
росія хоче довгостроковий контракт на пряме постачання
газу в україну на 10 років на 15 млрд. куб. і на один рік договір про
транзит з мінімальними об'ємами. наші інтереси прямо протилежні.
з
транзитом на газ звичайно бажано надовго і побільше. що буде побачимо
але найпесимістичний варіант договір транзиту на один рік краще повного
перекриття транзиту.
чесно кажучи не розумію в чому патріотизм купувати російський газ в посередників дорожче. це більше схоже на корупцію.
тому б не відкидав повністю можливість купувати російський газ напряму. але є нюанси.
по перше в минулому 10річному контракті на постачання російського газу теж була знижка 20% але тільки один рік.
по
друге якщо до європи буде надходити більше неросійського газу то це
буде створювати конкуренцію і відповідно впливати позитивно на ціну газу
в європі.
третє коли підписували газові угоди(тимошенко) ціна на
російський газ формувалась формулою де ключовий параметр це ціна на
нафту. тоді коли ціна на нафту досягала 120$ ціна на російський газ
відповідно була майже 500$. потім ціна на нафту впала і в 2016 коли
україна припинила купувати російський газ напряму нафта коштувала десь
40$ а російський газ близько 210$. такі прив'язки в довгостроковому
періоді якщо будуть тенденції до зростання цін на нафту можуть привести
до неприємних сюрпризів.коротше я б поставив як на можливі
результати газових переговорів - на однорічне пряме постачання
російського газу і на однорічний транзитний договір(якщо росія буде
наполягати на ньому). потім через рік будуть нові газові переговори, які
між україною і росією завжди проходять складно.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».
tZE inform
@tZEinform
Кулеба никак не может подобрать слово определяющее формат встречи Зеленского и Путина в формате "нормандской встречи". Теперь он называет ее "отступлением от формата". Не мучтесь. Назовите встречу президента страны на которую напала страна другого президента просто - ИЗВРАЩЕНИЕ.
https://www.rosbalt.ru/world/2019/12/02/1816205.html
А перед этим Закон типа о границах приняли. Бенинцы слуги какого народа вообще?
На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.
тепер питання - чому ЗЕ туди так поспішає ?