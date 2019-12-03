 До окончания новогодних праздников движение транспорта по Крещатику в выходные дни перекрываться не будет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769.

Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020:

- ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосой в направлении движения к Михайловской площади;

- запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко побывал на Софийской площади за час до Нового года. ФОТО

Напомним, с 14 декабря 2019 г. до 12 января 2020 г. зимние развлечения проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

Во время празднований движение транспорта в центре столицы будут ограничивать также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января.

Официальное празднование Нового года и Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря в 19 января.