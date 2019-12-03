 До окончания новогодних праздников движение транспорта по Крещатику в выходные дни перекрываться не будет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769.
Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.
В частности, с 25 ноября по 26 января 2020:
- ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосой в направлении движения к Михайловской площади;
- запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).
Напомним, с 14 декабря 2019 г. до 12 января 2020 г. зимние развлечения проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.
Во время празднований движение транспорта в центре столицы будут ограничивать также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января.
Официальное празднование Нового года и Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря в 19 января.
приказка говорить про інше.
то і помітно, що у вас недорозвинене.
Як корова багато реве, то мало молока дає.