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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1375) корабль (1302) Чумак (141)

 Россия пыталась втюхать захваченные корабли как вещественные доказательства, но Украина на это не согласилась, и РФ передала их в рамках решения Международного морского трибунала, - Чумак

Россия передала Украине захваченные военные корабли в рамках решения Международного трибунала по морскому праву.

Об этом в интервью "BBC Україна", которое вышло 2 декабря, сказал главный военный прокурор Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия пыталась "втюхать" эти корабли как вещественные доказательства в рамках их уголовного дела, но Украина на это не согласилась.

"И они передавались в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву", – сказал он.

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Чумак сообщил, что корабли были приняты "в очень плохом состоянии", и по этому факту будет открыто уголовное производство о хищении.

По его словам, военные прокуроры обязательно должны были осматривать военные корабли. "Более того, скажу вам, что военные прокуроры участвовали в передаче этих кораблей, мы это все контролировали, абсолютно все правильно, вопросов нет", - говорит он.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3163033
 
 
 Топ комментарии
 
саме так, тільки дійшло до них, шо обісрались
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Тобто ? Чумак банально збрехав навіть в цьому.Українська сторона (к1р Сидоренко) ПІДПИСАЛА акт,в якому прямо зазначалося,що кораблі передавалися по кримінальній справі згідно законодавства рф.Зауваження стосувались лише комплектності і цілісності майна .
Чумак нам в очі сцить.У вас з цього звіту інші висновки ?:
Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 8640
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А унітази та решту майна схмиздили вєлікоскрєпні таки.
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саме так, тільки дійшло до них, шо обісрались
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прямо молодці, щитай фуйла перемогли Россия пыталась втюхать захваченные корабли как вещественные доказательства, но Украина на это не согласилась, и РФ передала их в рамках решения Международного морского трибунала, - Чумак - Цензор.НЕТ 1110
від дурнів багато не очікують.. хоч на це спромоглись.
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Тобто ? Чумак банально збрехав навіть в цьому.Українська сторона (к1р Сидоренко) ПІДПИСАЛА акт,в якому прямо зазначалося,що кораблі передавалися по кримінальній справі згідно законодавства рф.Зауваження стосувались лише комплектності і цілісності майна .
Чумак нам в очі сцить.У вас з цього звіту інші висновки ?:
Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 8640
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А теперь надо вспомнить всех, кто кто истерил про "передачу на ответственное хранение" ....)
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то что рассказывает это младший клоун из цирка "дю соплей" мало интересно.
доказательства есть?

а про ответ.хранение информации вагон и еще маленькая тележка
корабли передали на ответственное хранение
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Стрелок дострелялся до того, что заявления МИД РФ для него являются доказательством?
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Расскажите тогда, чем лучше заявление чумака? Нахрен было забирать разворованное и нахер убитое барахло? Задолбали нелохи пиариться!!! Куда как красивее было осмотреть корабли, отказаться принимать их в таком виде и выкатить претензию, но ведь для лохов нужна была картинка, как великий зезенот победил путю! Ан нет, стул оказался жидкий! Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 9869
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после того как клоунская команда постоянно опровергает друг друга честно - в этом вопросе я больше верю кацапам
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Кацапы спионерили унитаз, что бы вывести его на орбиту, а то там совсем дела плохи, космонавты уже все памперсы скрепами заполнили.
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Нифига себе шустро и оперативно иніормацию выдают в условиях военных действий роисси против Украины.

Да куда ж вы так летите? Всего ж две недели прошло то?
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Отримали підсрачника і почали виправдовуватись.
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главный военный прокурор Виктор Чумак,Источник: https://censor.net.ua/n3163033
ну ты и трепло... акты приемо-передачи покажи ))))
во дешОвки эти прокуроры )))))
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Хорошая сказка для зебов, если Трибуналу теперь нечего требовать, т.к. и моряки и корабли в Украине...
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А моряков,начальник, начальника Чумака принял? По решению трибунала или все таки в качестве "вещщдоков"? Даже обязательство являтся по первому требованияю следователя для них оставили!
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Жаль что Зебил не стал действовать в рамках принятого решения международного суда и выкупил наших моряков, хотя ***** должно было их отдать...
Теперь для ***** и возврат в ПАССЕ и в большую политику и послабление санкций - ведь если Украина плюет на решения в ЕЕ ПОЛЬЗУ, то почему другие должны что то учитывать?.....
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А вообще есть глобальный вопрос-почему ОНИ на каждом шагу и ВСЕ врут. Вот,что ни слово от должностного лица зеленых-обязательно ВРАНЬЕ!! Даже в акте указанно ,что передаются по ст 81 УК РФ. И ни слова об трибунале!
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