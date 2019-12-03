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 Спасибо Зеленскому. Дело закрыто, - Трамп поблагодарил президента Украины и призвал демократов вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что вызвало в США так называемый "Украинагейт".

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту".

Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

"Спасибо президенту Зеленскому. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны, наконец, вернутся к работе", - написал Трамп в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

В написанном ранее твите Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. "Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.

Так же в другом сообщении Трамп назвал рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года. Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов забросил демократам, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3163031
 
   
 Топ комментарии
 
"Дело закрыто" должна сказать комиссия в Конгрессе, а не американский "клоун" в тви.
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в этом мире кроме зебилов еще трамп верит шмаркле. судя по всему у них одинаковый уровень развития мозга
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Трамп и его союзники хотят признать Украину виновной во вмешательстве в выборы.
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Ну і яка тут може бути відповідь ? Підіграй Трампу - отримаєш від демократів, відмовиш - отримаєш від республіканців. Заварили з Байденом в 14-му.
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це ви не намажете, а блаЗЄнський може й намаже. І цілком реальний товстий шар. Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 149
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в этом мире кроме зебилов еще трамп верит шмаркле. судя по всему у них одинаковый уровень развития мозга
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за рояль в смысле ???...............................
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а в парыж на саммит каждый со своим роялем едитЬ ???
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Спасибо Зеленскому. Дело закрыто, - Трамп поблагодарил президента Украины и призвал демократов вернуться к работе - Цензор.НЕТ 6372

A diplomat says he overheard a phone conversation in a restaurant in which a senior US ambassador told Donald Trump that the Ukrainian president would do "anything."

According to David Holmes' recently released statement to Congress, he also overheard Ambassador Gordon Sondland tell Mr Trump that Ukraine President Volodymyr Zelensky "loves your ass."

Mr Trump then asked Mr Sondland: "So, he's gonna do the investigation?"
Mr Sondland then said that Mr Zelensky will "do anything you ask for."

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-impeachment-latest-sondland-ukraine-zelensky-restaurant-call-a9205261.html
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"Дело закрыто" должна сказать комиссия в Конгрессе, а не американский "клоун" в тви.
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О, да, Монике Zelensky есть где разгуляться. "Пышечка" ©.

Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 8485
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Друзья познаются в беде. Трамп теперь во многом обязан Зеленскому. Надеюсь, эта дружба сохранится и в последующие каденции.
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Следующим президентом США будет Миша Блумберг.
Пришло его время.
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Що саме смішне, рашапроп штампує пророцтва ванги з наростаючими темпами. Більше всього про крах України і США, та про процвітання расєї і всєдєржатєля її ***** нерукопожатного.
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Респект! - Друзі пізнаються в біде... І так далі по тексту 😁
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...сказав один глист іншому

Вибач, не втримався)
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Литвин. Україна та США - це не Білорусь чи расєя. Які ще наступні каденції?)))
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А ну-ка,про каденции по шире,БАРАН! Я уже слышал про декадентство от наших безмозглых ватников! Сверкни талантом,КРЕТИН ЛУКАШЕНКОВСКИЙ!
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ну если оба ещё и сало не едят то........ нас ждут тяжолые времена
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Демократы прекрасно что на одобрение Сенатом шансов нет, все это делается только для снижения рейтинга Трампа перед выборами в 2020.
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Спасибо, Земоника. Грудь побрита, - Трамп.
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Паскудні видно справи в Трам Пам Пам Па. Імпічмент дихає ковбою в плечі , а в нього залишилося скільки ще нереалізованих сексуальних фантазій з Монічкою Зелінскі що і годі собі уявити 😃
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За ПДЧ в НАТО турбується тільки ЄС, а сн чого не турбується? Чи вони хочуть назад у варшавський договір?
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Зе "заручився" підтримкою демократів, які виграють наступні вибори. Блискучий політик....
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Не Трамп открыл дело, не ему и решать когда оно будет закрыто. Это типа как у рашки "вопрос Крыма не обсуждается".
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хотів те саме написати, поки листав стрічку, побачив такий комент
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Зєля вчергове заявив,що тиску не було ,Трамп вчергове послався на слова цього міжнародного лідера,що тиску не було .Ну,як лідера....його іноді терористи з ОРДЛО обсцикають,але то такє...
А американські чиновники брешуть.ДБР на них немає...
Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 9007
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а, мы и не сомневались. Украина чорноброва красуня стоит на этом перекрестке - 7 дорог и сумно усмихаясь каже: - На все века мы дружбу заимели одним путем, - Ув. штатовский народ! для нас ваш выбор свят, как и обратное, - для вас наш, выбор свят. поэтому в текущей ситуации мы всегда поддержим того кто взял приз,
- Белый Дом.
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Ваня, ты свой способ "дружить" с украинским не путай. Если ты так "дружбу" заводит не надо других в сём обвинять и замазывать грязью всех вокруг, абы выглядели не лучше тебя!
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почем час у стоящей на дороге чернобровой красуни ?
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Скоро.
Дякую зеленському за здачу України.
путін.
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Трамп написал на своей странице в Twitter Источник: https://censor.net.ua/n3163031
Ну це як сказати "мабуть буде дощ" Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 3795
Рудий текст, зелений відео постять. А результат однаковий - ніякий.
З буцегарні писати буде рудий, а зелений відео з ростова викладати. Сподіваюсь незабаром (і де той бар знайти....)
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Говорят в Госдуме на днях будет рассмотрен законопроект о переносе празднования дня победы с 9го мая на 9е декабря! Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 6296
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Синяки есть, порванная одежда и нижнее белье есть, свидетели есть, но жертва говорит - "насилия не было"! Какие у могут быть мысли после таких заявлений кроме как о подкупе либо запугивании жертвы насилия?!
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Это рыжий поц думает, что дело закрыто.

Комиссия по импичменту считает иначе.
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Спасибо Зеленскому и Кадырову (который раньше направил в нужный русл взорвавшегося Владимира). Дело закрыто, - Трамп поблагодарил президента Украины и призвал демократов вернуться к работе... как в Кремле говорят ...у всех есть семья и детиДякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 7037..
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Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", -
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Cпасиба бальніце, спасиба врачам!
Астался без х..., с одними я... (А.Сєвєрний)
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Так написано....
Как будто, Трамп подлагодарил и деньги оставил на тумбочке!...
Ну так написали..... Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 2083
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Зеленський зробить "все, що ви попросите його", тому що він "loves your ass" (дослівно - "любить вашу дупу", - ред.).

Посол США в ЄС Сондленд.😁
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