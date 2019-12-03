 Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно источникам издания "НВ".
По данным издания, Игорь Щербина, близкий соратник Трубы, и В.Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.
Сейчас у Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу, как стало известно НВ, проверяют на причастность к преступлению.
Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014—2015 годах. А Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации "Зеркала недели", Труба является кумом Игоря Щербины.
Как свидетельствует фото, которое оказалось в распоряжении издания, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.
This is part of my particular focus.
Why would it be difficult to understand?
Anyway, I spend too much time on this convoy.
Bye, malorossia.
Питання Кого звільнить уряд?
https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_logo
Вона хвора як і Олена Зеленська, котра заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт. -"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста
Правильно.
А ти тут - чмо лугандонське
У Вальки-полстакана, яка прийняла закон Кацапії про напад на Україну, батьки з України.
У Плотницького батьки з Західної України.
А ти - чмо лугандонське.
иди домой.
вставай-дурень - той взагалі національний герой Кацапстану.
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Ти в тому числі.
Москаль як не збреше, то хоча би вкраде шось чуже. Навіть якщо це говірка.
Собака гавкає - москаль бреше.
з Маріінського парку
Я ось теж з тебе ржу, навіщо ти на себе одягаєш каліги з трави?
Мабуть, щоб рабам було важко тікати від господарів?
А кокошник у тебе навіщо на зелений балді?
Щоб мух від їжі відганяти?
Або щоб воші в тарілку не падали?
Дайте мордвіну ваньці витерти мурмізу, будь ласка ...
ти або кацап, який ніц не бельмає в українській політиці,
або шизофренік.
Шоб заюльок проголосував за Петра - то навіть санітари ржуть.
Кацап, не свєркай голою жопою.
а те, шо тобі, лугандонцю, доплачують за мову - так штірліц також не на рязанском языкє спілкувався з Мюллером
Те ДБР простіше повністю розігнать,аж до прибиральниці з сантехніком !