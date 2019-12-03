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Все про:обыск (1388) Труба (221) ГБР (759) Щербина (1)

 Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ. ФОТО

НАБУ проводит обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно источникам издания "НВ".

По данным издания, Игорь Щербина, близкий соратник Трубы, и В.Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.

Сейчас у Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу, как стало известно НВ, проверяют на причастность к преступлению.

Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014—2015 годах. А Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации "Зеркала недели", Труба является кумом Игоря Щербины.

Как свидетельствует фото, которое оказалось в распоряжении издания, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ 01
Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163025
 
 
 Топ комментарии
 
Гребаный стыд. ПреЗЕдент обратился к народу с беговой дорожки. Спасибо что хоть не с унитаза. Шут позорный 14 минут дергается, гундосит и кривляется. Мерзкое зрелище. Давайте дружно перейдем по ссылке и влепим идиоту дизлайк. У него от этого горит:

https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_logo
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Це перші ознаки психічного розладу.
Вона хвора як і Олена Зеленська, котра заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт. -"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаністаСоратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 8646
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Кацапчёнок, водки нет,

иди домой.
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Дядя, ты меня спрашивал, помнишь, где дело о коррупции на Порошенко. А я говорил - нужна политическая воля... Дела продают за деньги.
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Кацманавт, Зебіле, гарна спроба, але ні. Ми знаємо що ти малорос.
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Мне всё равно кто ты такой. Я на тебя плюю. Мне всё равно, что вы знаете. Не пиши сюда. Ты сепаратист. Тебя нужно убить. А лучше промазать и убить твоего сына. Урод. Сам то хоть понял, что написал? Или пьяный? Зебилэ, гарна спроба, алэ ни. Сам с собой что-ли говоришь? Что сказать-то хотел, придурок? Крыша совсем уже съехала от патриотизьму... Таргариен) Шмат лайна собачого! Засрал всю ветку своим бредом. Байстрюк. Погань!
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What do you mean you don't understand why you're Monica Zelensky?
This is part of my particular focus.
Why would it be difficult to understand?
Anyway, I spend too much time on this convoy.
Bye, malorossia.
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RIGHT ЗАКРИЙ СВОЮ СМЕРДЯЧУ ХЛІБАРНЮ ЙОЛУПИ
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Мордвін, Marko Tarangul, нафтогаз (Коболєв і Вітренко)-сплатив 136 млрд грн в бюджет 2018 Прибуток Укрнафта (менеджмент Бєні) за півріччя скоротився в 113 разів з 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн Центроенерго(менеджмент Бєні) з прибутку 439 млн перейшло на 1.2 млрд грн збитків
Питання Кого звільнить уряд?
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********* кадри понеслись по трубах. От тут потрібен "турборежим".
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ты реально не понимаешь, шо тебя, ольгинскую шестёрку, всерьёз никто на форуме не воспринимает ?
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Та канєшно. Це ж ти тут - звізда.
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Гребаный стыд. ПреЗЕдент обратился к народу с беговой дорожки. Спасибо что хоть не с унитаза. Шут позорный 14 минут дергается, гундосит и кривляется. Мерзкое зрелище. Давайте дружно перейдем по ссылке и влепим идиоту дизлайк. У него от этого горит:

https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_logo
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Ну і до чого тут цей опус? Ми спілкуємося з нумерним стецьком.
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Dідколи розумКово відсталий гуманоїд став називати себе - "ми"?
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Це перші ознаки психічного розладу.
Вона хвора як і Олена Зеленська, котра заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт. -"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаністаСоратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 8646
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Та канєшно. Це ж ти тут - звізда

Правильно.

А ти тут - чмо лугандонське
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Не вгадав. Батьки з Полтавщини. Місце народження - Київ. А лугандони, то ж ваш людь, ще ****** таке казав.
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я нічого не писав про твоїх батьків.

У Вальки-полстакана, яка прийняла закон Кацапії про напад на Україну, батьки з України.

У Плотницького батьки з Західної України.

А ти - чмо лугандонське.
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У вальки яка фамілія була в дівоцтві? Ви елементарних речей не знаєте і лінуєтесь навіть в вікіпедії подивитись. Тю́тина вона була, а як в дамбвабве після голодомору людей завозили ми знаємо.
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Спочатку вивчи українську мову, манкурт, а потім мені відповідай.
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Дурнів цінують тільки у Кацапстпнані.
вставай-дурень - той взагалі національний герой Кацапстану.
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Ти в тому числі.
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Ти з якого переляку під прапором Королеви вчиш жити мене в Україні? Напрямок показати?
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Мокша вставай. Мені байдужа твоя національність. Ти поводишся як москаль і захищаєш москалів. Значить, ти - москаль. Раз ти москаль - ти ворог. Це аксіома. Логіка, нічого особистого. А тепер іди на@уй або на пляшку. Як ти любиш, косоокий. гг
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Кацапією засмерділо. "На пляшку". Фу... убогий кацапський збочинець. Вони вже навіть не маскуються!
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Тупизна мордовських даунів робить невідворотним розпад мордово-московії. )))Ніякої послідовності у москалика. Воно і не дивно. Брехати - не мішки носити. Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 6153
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Та хто ж проти, що б кремляді виздихали? Тільки, мабуть, віртуальні огенти кремля, яких порохоботи обгавкують, на них не реагують. Оце і злить.
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Що ще набрешеш, москалику?
Москаль як не збреше, то хоча би вкраде шось чуже. Навіть якщо це говірка.
Собака гавкає - москаль бреше.
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От неправильно ти брешеш. Треба про огента кремля і розхитувача панамської будки. І залипни стецьок. Моїх козацьких генів вистачить ще не на одне покоління Українців. І до Майдану нам пішки пройтись.
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І до Майдану нам пішки пройтись


з Маріінського парку
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Там ваші ригівські ********* стояли.
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О, дивина! Москаль бреше і не виправдовується. Це щось новеньке.Олександр І казав: «Хто не бреше і не краде - той не москвин».

Я ось теж з тебе ржу, навіщо ти на себе одягаєш каліги з трави?
Мабуть, щоб рабам було важко тікати від господарів?
А кокошник у тебе навіщо на зелений балді?
Щоб мух від їжі відганяти?
Або щоб воші в тарілку не падали?
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Дивуюся твоїй наївності. мокша шпарить по руснявим методичками, а ти у нього питаєш за кого він голосував)
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За Юльку #вонавсевкрала. Перед тим за Свободу. Коли більшість була за *******. За тих, хто дійсно пішов на Війну.
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Драма, *****, трагедія ... Шейкспір, Гомер і Білан ... є у кого-то суха серветка або чиста прокладка?
Дайте мордвіну ваньці витерти мурмізу, будь ласка ...
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ти зараз приколовся ?

ти або кацап, який ніц не бельмає в українській політиці,

або шизофренік.

Шоб заюльок проголосував за Петра - то навіть санітари ржуть.

Кацап, не свєркай голою жопою.
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Оце ти реально хворе. Треба розжувати текст? Юлька і націоналісти. Що не зрозуміло? За мародерів не голосували.
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Винесіть цей труп звідси - він засмердівся.
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Ну канєшно пора. Таргарієни в Україні довго не живуть. Піди покури підручник з етики.
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Тут Брайтонський привіт всім передає !!!! В кожному жарті - ї крапля жарту, бо решта - всьо правда !!!!!

Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 8673
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Ніколи барижний запроданець не буде Президентом України. Запам"ятай.
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та я спілкуюся українською на виш більш ніж ти,

а те, шо тобі, лугандонцю, доплачують за мову - так штірліц також не на рязанском языкє спілкувався з Мюллером
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А-а-а-а-а-а ! Це той Шевчєнко розказував,що Альпєрін йому мільйон пропонував ? Получі отвєточку від контрабасників !
Те ДБР простіше повністю розігнать,аж до прибиральниці з сантехніком !
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Прибиральницю з сантехніком залишити, там прізвища іванова та сідоров
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От мені цікаво, де ж ця зелена срань гроші бере?🤔
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есть какое-то бурление... может Помпео и не зря говорил про усилия...
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Бурление в унитазе, и головах зебилов одеого порядка)))
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Вот что точно можно утверждать, так это то, что и при По' и Югике, такого точно не было...
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Да, при Пе точно за слова к девушке Альфу не высылали))
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Всех коррупционеров на таких местах, нужно сажать минимум на 15 лет! Нужно серьезные срока давать, потому что такое место несет большую ответственность и если ее предает, то должен нести уголовное наказание минимум 15 лет с конфискацией имущества!
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В Україні неможливо перемогти корупцію,а тільки зменшети частково.Але це зробити дуже і дуже важко і на це потрібно роки,можливо навіть десятиліття.Тому що,в нас скрізь корупція.
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