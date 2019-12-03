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Все про:обыск (1388) Труба (221) ГБР (759) Щербина (1)

 Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ". ФОТО

НАБУ проводит обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно источникам издания "НВ".

По данным издания, Игорь Щербина, близкий соратник Трубы, и В.Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.

Сейчас у Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу, как стало известно НВ, проверяют на причастность к преступлению.

Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014—2015 годах. А Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации "Зеркала недели", Труба является кумом Игоря Щербины.

Как свидетельствует фото, которое оказалось в распоряжении издания, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - НВ 01
Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - НВ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163025
 
 
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********* кадри понеслись по трубах. От тут потрібен "турборежим".
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А-а-а-а-а-а ! Це той Шевчєнко розказував,що Альпєрін йому мільйон пропонував ? Получі отвєточку від контрабасників !
Те ДБР простіше повністю розігнать,аж до прибиральниці з сантехніком !
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