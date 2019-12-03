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Все про:залог (377) СИЗО (1119) Альперин Вадим (25)

 Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого подозревают в даче крупной взятки, вышел из СИЗО - за него внесли залог в 70 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает издание "Слово и дело", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По их информации, Альперина должны были уже выпустить из СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал Альперина с залогом в 70 млн гривен

Сам бизнесмен в Фейсбуке поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал ", - написал Альперин.

Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина. ВИДЕО

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

Источник: https://censor.net.ua/n3163024
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Слава ЗЕленому суду - самому честному и справедливому в мире. Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 6711
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ЭТО ЖЕ НЕ БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ САЖАТЬ!
НАВЕРНО САМ ЗЕЛЯ и вСен заставу.после записи видосика.где он похвалился,что посадил его
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Подарок Зеленскому можно снова готовить?)
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Слава Слава ЗЕленому суду - самому честному и справедливому в мире. Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 6711
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А порохнявые суды лучше были? Может вспомнить тебе Насирова и других десятки громких дел? Вся власть в Украине всегда была воровской и обслуживала воровские кланы а не народ.
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Питання для тих, хто ніпанімаєт кагда дорал попіісят:

Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 8401
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Мдя. Приходь до нас в Київ на ялинку. Стій біля ліхтаря.
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Подумаешь 70 лямов сюда, семдесят лямов туда... Для них ето копейки. Завтра в 100 раз больше с рабов соберут.
Почему украинцы такие тупые и голожопые? Потому что до сих пор верят что чиновники и олигархи ето слуги народа, а не обычные воры и преступники живущие за счет оббирания народа.
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ну это ж не Генерал Марченко на съемной квартире.
Боевой Генерал будет сидеть, а урка гулять

ЗЕльоный суд Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 4924
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А кто его выпустил в 2017 году всего за смешные 141тыс.грн.? Тоже ЗЕленые суды?
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ЭТО ЖЕ НЕ БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ САЖАТЬ!
НАВЕРНО САМ ЗЕЛЯ и вСен заставу.после записи видосика.где он похвалился,что посадил его
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А дальше кривое следствие, суды-муды и пшик.
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