 Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Слово и дело", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По их информации, Альперина должны были уже выпустить из СИЗО.

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Сам бизнесмен в Фейсбуке поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал ", - написал Альперин.

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Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.