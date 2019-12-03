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 Политика Украины
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 Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины. ВИДЕО

Документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

 Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Коммюнике нормандского саммита - лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идтиречи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что по результатам Нормандской встречи, подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3163023
 
 
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Зебилы собираются признать Крым кацапским, амнистия и удостоверения всем кацапам с армий ДНР, ЛНР, посадки всех кто обстреливал повстанцев Донбасса, пенсии (самые большие) повстанцам Донбасса, восстановление Донбасса за счет Украины, русский первый государственный, украинский второй. СПАСИБО ЗЕЛЕНСКИЙ
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На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.

Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 2330
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НАБУ проводить обшук у соратника очільника ДБР Труби Ігора Щербини. Він намагався продати закриття справи за 150 тисяч доларів! І це в переддень відставки самого Труби..
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побачив сьогодні звернення препіЗЕдента до народу - па новаму, па моднаму, з бігової доріжки. згадав мудру маму мою, яка мені малому казала, коли я щось забув та вертався захеканий: від дурної голови й ногам боляче
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Зеленський записав відеозвернення на біговій доріжці. Вся політика Зеленського - це ходьба на місці. Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 6488
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Смотрите это видео :https://www.youtube.com/watch?v=BBS6KyrcZJs&feature=share
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Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет, до $170 за тысячу кубов. При этом спотовые цены в Нидерландах - $110 - $120.
Газпром пока спасают долгосрочные контракты, но и они заканчиваются.

Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США.
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Елена Зеркаль - последняя из старой команды МИДа Украины показывала плешивому ушлепку его реальное лицо.

Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 9197
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На западе Москвы объявлен карантин по бешенству
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А навіщо тоді цей саміт? Чи Кулеба дурить?
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73/43%зебіли не розуміють, що їх кловани розводять. Ті вміють, ті навчилися, навіть на роялі...
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