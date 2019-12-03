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 Политика Украины
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Все про:допрос (1239) ГБР (759) Звиробий Маруся (11)

 Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР

Ветерана Марусю Звиробий, которую подозревают в причастности к угрозам убийством в отношении президента Владимира Зеленского, повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она отметила, что Марусю Звиробий сегодня, 2 декабря, вызвали на допрос, однако она на нем не была.

"Она была в здании Государственного  бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... Она была вызвана для проведения следственных действий", - отметила Иванова.

Она добавила, что на допрос подозреваемого вызовут повторно. Когда именно - не уточнила.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

Как известно сама Звиробий после выхода из здания ГБР рассказала: "В вызова не указан мой статус, то есть я не подозреваемая, я не свидетель, я вообще не являюсь субъектом какого-либо уголовного производства. На какое следственное действие меня сюда вызывают - также непонятно, допрос это, вручение подозрения".

По словам ветерана, вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке 28 ноября.

Звиробий добавила, что поехала с адвокатами "поинтересоваться", кем она является этому делу.

"Мы только в канцелярии оставили эти вопросы, будем ждать ответов и законно составленного вызова", - добавила она.

Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3163022
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіл, гнилозубий, логово порохоботов - Дніпро!
Коли заробиш пару фунтів, щоб піти на каток Рошен?

Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 6736
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Стаття КК погроза вбивством має чіткий перелік фактів, які підпадають під трактування погроза вбивства. Те що між собою говорили дві пані, це образа, зневага і матюкання, і якщо це вони робили привселюдно, то більше ніж на адміністративний штраф їх дії не тягнуть. Зеленський якби був мужиком, то не позорився б.
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уффф, порадуем зебилов на ночь))
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/01/39891534/

У 2020 році газ для українців подорожчає двічі



Кінець епохи бідності, настав 21.04.19, нагадую, або - як так "крав Порох", що коли "вова не крадет" - а цены на газ повышают.. Или моника зе!лох и его ОПГ крадут намного больше? Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9641
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З 2014 р. Бюджет постійно зростав,росли пенсії та зарплати.
Цьогоріч при президенті -коломойському ми вперше будемо мати невиконання на 20%!!!
На 20!!!!!!!
А нумо,ще разок - Хуже ньє будьєт. Сдьєлайєм їх вмьєстьє ісчо рас. Тока ньє Порошенко. Сватиииииии!!!!!95квартаааааал!!!!
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Зедібіли, а тепер хто ******* ваші гроші? За "баригу" такого не було!

Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9026
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65% - это только те,кто ненавидят свыню и ждут его посадки.34,2% - видят его на гыляке.0,8% - с наглухо отбитым мозгом
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Зебіл, гнилозубий, логово порохоботов - Дніпро!
Коли заробиш пару фунтів, щоб піти на каток Рошен?


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На территории Киевской кондитерской фабрики ROSHEN начал работать каток. Вход только для порохоботов и участников элитного клуба 25%. Глинтвейн, джаз, хорошее настроение. Никаких гнилозубих нарко - зелибобов, шансона и 95 кварталов.

У Дніпрі на площі героїв Майдану теж саме. )
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Вакарчука посадить писать душевные тексты в том числе и на аглицком.
Остальных на гиляку.
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Зебилы, у меня 1 вопрос, а вы дали работу для 4500 работников закрытой из-за вас табачной фабрики в Прилуках? Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9948
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Утро должно быть добрым!!! День - полезным, а вечер - запоминающимся!!!
автор неизвестен, наверное Труба Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 6998

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Не,не поймут зебилы ничего,пока звиздулину не получат,играйтесь дальше...
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В одной из веток я уже писал
Найдите нарушение закона в высказываниях ЗвІробій:
даю по сути
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
Где тут угроза жизни?
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Порохоботва, а если бы в Штатах заслуженный и уважаемый ветеран войны в Ираке с кучей наград, начал бы угрожать убийством Президенту (даже Трампу), как думаете, что бы с ним сделали?

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Зебіл, ніхрена б не зделалали. Погрозу вбивства ще довести потрібно. Портнова запитай - він тобі все розповість.
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Всё докажем. Пришло время научить порохососню следить за языком.
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Чекаю, бидлосе. Як доведеш, тоді й патякамитеш.

Дивись, аби не прийшов час у ростов тікати.
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Ты-то кому нужен, дурилко анонимное? Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 7758
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ЗЕбіле, 4 ролики зечмошніка на тиждень свідчить, що тепер на кону його дірява шкура і кацапи вже дали чорну мітку. Зараз питання лише кого воно боїться більше - нас чи ху. Від цього залежить ступінь зради і як вони протягнуть "контракти" з газпромом та інтеграцію України в ОРДЛО
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зебіл, а хто загрожував? Чи тобі так хотілося почути? Хоча, у вас, 73/43%зебілів, чи не головною рисою поведінки є нагла і цинічна брехня. Ви навіть попередження про відповідну реакцію військовослужбовців-ветеранів АТО/ООС, бійців-добровольців, волонтерів ЗСУ на капітуляцію вашого клована перебрешете на погрозу...
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Волонтер Маруся Зверобой после проведенных у нее обысков в четверг, 28 ноября, снова повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому.
"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься - произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину", - сказала она в эфире NewsОne.
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Перечислите список, желательно ссылкой на первоисточник, проанализируйте и сделайте выводы
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Найдутся, если эта селючка малограмотная будет продолжать плеваться дерьмом в уважаемых людей.
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4 ролики Зе за один тиждень.Вова поплив.Він не розуміє,що відбувається і як втримати підтримку зелібобів.Сьогодні він намагався нам довести,що зради немає,це при тому,що сьогодні ж Оржель повідомив про намір звільнити Коболєва. Вам ніхто вже не вірить Узеленські.Зливай воду Вова
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Тебе-то легче не станет от этого. Главная ошибка Зеленского -- что он до усрачки боится 8% меньшинство, которое кучкуется около Пороха, потому всячески старается ему угодить. Придёт заместо Зели Аваков или Юля, они с вами церемониться не станут Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 274
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а ще дуже чітко видно, що йому писали текст. І Володя поплив, коли почав розказувати про "Порошенка" і політиків, у яких навіть немає "політичного рейтингу". ******* перейняв естафету турборежиму від "лакеїв Урода"
Те що він панікує - немає сумнівів!
дрочіти й трахати нема кого й чим, хіба що такий відосік запиляє
Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 1786
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вот именно, что моника лох и его ОПГ "до усрачки боится 8%".. но не меньшинства, а БОЛЬШИНСТВА))
Ибо 73% - это реально тупое и пассивное "большинство", которое свой зад от дивана не оторвет..
А 8% "меньшинство" - активное и сметающее всё на своем пути БОЛЬШИНСТВО, развивающая и движущая сила государства - снесшая в 2014 януковича..
Вот потому моника лох "до усрачки боится" нас Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9692
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Ну так про что и речь, что вам нужно молиться, чтобы сцыкливый Зеля оставался при власти как можно дольше.Ибо если придёт Аваков, то он с вами нянькаться не станет, а пошвыряет вас в обезьянники, и вы кроме нытья на цензоре и в фейсбуке и сделать ничего не сможете
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Александр Мильштейн 4c9bc6cf, мокша, отвечу на твоем свинособачьем йазыке. Сабаков - всегда был человекои старой бабки каломойши. Когда таких как ты чмошников с гнилыми зубами начнут вешать на березках - сердцем к оной, всем будет все равно за сабакова ты или за зеленую соплю. Всосал, гуманоид?
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Вы, вешатели виртуальные, онли в инете языками плескать умеете, а в реале после первой же пулемётной очереди по вашей толпе, будете разбегаться с обосратыми портками Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 4757
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Мордва, даже спрашивать не буду где тебе жопу раздолбали ))
Ты почему *** чеченский из рта не вынял?
Бубнишь там что-то, не понятно.
Дань чеченцам уже заплатил?
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Порохосос, ты уже сливаешься? Так быстро? Фу, ну ты и школоло тупое
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Мокша, через тамбур пробегай быстро и прикрывай жопу рукой - там чеченцы курят. Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 4066

Чей Крым, косоглазый?

У мєня єсть бальшіє самнєнія што ви паймьотє нармальний язик. Приходітца па вашєму, па казлінаму. Харашо што украінци умниє.
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Школота, ты такое тупое дебилко, жги ещё, даунито, весели меня
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Бутылочные насадки на кшталт морлдвина Александр Мильштейн 4c9bc6cf вообще не понимают, зачем нужны законы, поэтому не могут в полной мере осознать последствий. Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 7906
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дурик, прошедшие обстрелы и сотни "пулеметных очередей" уж точно НЕ побегут.. в отличии от таких как ты дурбецало)) Впрочем, каждый судит исключительно по СЕБЕ... вот как ты рассказал о своем страхе и "обосранных портках" Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 6631
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Ну значит лягут, раз не побегут. 14 октября на майдане "прошедших обстрелы" было сильно незначительное меньшинство, а остальная масса -- столичные обыватели, которые после наступления темноты боятся выйти на улицу своего спального района, чтобы их не гопнули на телефон или бабки
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да-да.. ляжем - за пулемет и откроем ответный огонь)
дурбецало, ты реально такое тупое в своей мокшании?) или думаешь - НГ, прошедшие АТО и помнящие о беркуте - будет стрелять по народу
или авакова считаешь настолько тупым? первый же выстрел "от авакова" - поставит крест на нем во всех смыслах.
Это понимает и он, и все граждане Украины..
Но об этом не знают в мокшании))
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Влажные мечты порохососов очень весело читать, но по итогу через неделю Зеля через неделю приедет с декретом о мире, а вы сглотнёте
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вау.. ВСЕ кацапы из лахти ВСЕГДА орут про "влажные мечты"...
образ "мышления" кацапья и их ощущения формируют ваш словарный запас))

п.с. так в чем проблема, кацап? почему аваков зассал стрелять - разве повода не было? всего-то "15 тыс.человек" - и НИ ОДИН полицейский НЕ посмел даже пикнуть что-то, и уж тем более - помешать)) или он таки умнее вас, в лахти?))
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авакова боятся?)) смешной...
аваков может и хитрый, но не менее ссыкливый чем моника. И тем более он банально умнее шмаркли, поэтому "пошвыряет вас в обезьянники" - это сказочки для лохов...
Куда ПОТОМ бежать авакову.. в ростове не примут Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9069
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Так а зачем ему бежать? И от кого? От кучки порохососни? Сколько собрали крайний митинг против капитуляции? 15 тысяч на трёхмиллионный город? Ему этой кучки порохоботов бояться?
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Как думаешь, *************, почему днр и лнр не хотят объединиться в Новороссию?
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зебил.. именно это орал януковощ в 2014 году Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 5204.. тоже истерил "сколько там их.. пару тысяч?")) ну-ну... и где оно..
Кстати, что-то цифИрь у тебя подросла.. ведь раньше вы орали что "было всего лишь 5 тысяч" .. от которых вы обосрались и попрятались))
А самое главное - сколько там вышло на защиту моника лоха?)) 2 или 3 человека? или - НИ ОДНОГО?.
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У Авакова яйца есть, в отличие от Яныка, плюс НГУ и полиция в абсолютном и безоговорочном подчинении, чего у Яныка тоже не было
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дурилко картонное, ты авакова считаешь настолько тупым? первый же выстрел "от авакова" - поставит крест на нем во всех смыслах. Это понимает и он, и все граждане Украины..
Но об этом не знают в мокшании))
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В реале беглые "русскомировки" типа Александр Мильштейн 4c9bc6cf щас на оболони мусорные контейнеры обирают. Стекло, пэт, макулатура, тряпки. Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 3284
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п.с. кстати, даже зебилы признали что вышло "не менее 100 тысяч".. Но - потом признали, а сначала - обосрались и попрятались, сбежав из "дома з потворами" - того, что напротив "дома з химерами")
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А уважаемые люди это кто? Она вроде в своём ролике никого кроме янелоха не упоминала.
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молодец Маруся.. с этим зеленым быдлом только так и нужно!
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Где угроза? В чем угроза? Глянь на пару постов выше
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Розпочаті розслідування проти військовослужбовців-ветеранів АТО/ООС, бійців-добровольців, волонтерів ЗСУ - це спроба деморалізації української армії. Але самі ветерани «штурмовики» терпіти переслідування не будуть і в тюрму не підуть. Про це заявив колишній боєць «Айдара» і колишній народний депутат Ігор Лапін. Зараз йому доводиться ходити на допити в СБУ через розслідування про обставини смерті російських громадян внаслідок боїв у Луганського аеропорту влітку 2014 року.
«Дружини нас раніше чекали з війни, сьогодні нас чекають з допитів. Не дай Господь, щоб довелося чекати з в'язниці. Але штурмовики в тюрму не підуть - вони підуть в ліси», - заявив Лапін в ефірі ObozTV.
Справа проти Лапіна стосується обставин смерті російського найманця «ЛНР» Романа Оруджева і інших російських громадян, коли влітку 2014 року українські бійці проривали блокаду Луганського аеропорту.
«Був бій, були полонені, були поранені. Поранених полонених відправили до лікарні, один з них помер ... У нас йшов захист Батьківщини. Точка, - наполягає Лапін. - Сьогодні відкривати справи за бойові операції - це маячня ... Моя справа - це бойова операція Збройних Сил України. Я отримував персонально накази від командувача сектором проривати блокаду Луганського аеропорту ... Стаття про тероризм. Кому в голову прийшло порушити за цією статтею справу?» - риторично запитує колишній народний депутат, командир роти добробату «Айдар».
Найцікавіше, що вони в 2016 році незрозуміло з ким домовилися, зробили ексгумацію тіла загиблого росіянина і передали його в ОРДЛО. Я їх питаю - хлопці, а де тіло? Чи був "хлопчик у трусиках"? Зрозуміло, що ні. Його передали і там з нього зробили великомученика, почали розповідати, що він був волонтером, привіз інсулін. Хоча автомобіль, на якому вони пересувалися і з якого вели обстріл по нас, був навантажений ящиками зеленого кольору. В ящиках були РПГ, приціли для мінометів і зброя. Ще були документи зі штампами ОТК Російської Федерації і та військових частин.
Як відомо, Служба безпеки України за зверненням силовиків з РФ (ФСБ) веде розслідування за двома статтями за фактом загибелі на Донбасі російського найманця "ЛНР" Романа Оруджева. Це конкретне розслідування, зокрема, проводить сєверодонецьке управління СБУ, співробітники якого поїхали у відрядження на Волинь, до нинішнього місця проживання І.Лапіна.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/cherez-moskovskih-turistiv-veteran-ato-rozpoviv-pro-rozsliduvannya-proti-ajdarivtsiv.htm
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Сцикло таки сцикло! Недарма ми на нього так кажемо.
Маруся, но пасаран!
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Стаття КК погроза вбивством має чіткий перелік фактів, які підпадають під трактування погроза вбивства. Те що між собою говорили дві пані, це образа, зневага і матюкання, і якщо це вони робили привселюдно, то більше ніж на адміністративний штраф їх дії не тягнуть. Зеленський якби був мужиком, то не позорився б.
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Так підозрювана чи свідок ? Ви там ще розібратися не можете, "слідаки за викликом" ?

А в посольство ОАЕ вже звернулися ? Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 4807
Отам погроза - так погроза ! Реальна. Задокументована.
Що робитимете ?

А як хтось вручить букетик з парною кількістю квіточок - тоді теж справу заведете ?
Тут от готові букети продаються саме так. Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 4807
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""Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ..."- отметила Иванова Источник: https://censor.net.ua/n3163022
Ахренеть. Іванова, ти їх під спідн6ицеє часом не ховала чи слідчі з переляку поховалися по сорьтирам.

Она добавила, что на допрос подозреваемого вызовут повторно. Когда именно - не уточнила. Источник: https://censor.net.ua/n3163022
Тю, звісно коли. Як штани відпрасують після проносів сьогоднішніх та сміливості наберуться - так і викличуть Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 7983
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Ви не читали заяви адвоката Звіробій. Він сказав, що сьогодні разом із Звіробій він відніс заяву у ДБР в якій вказав, що повістка оформлена не правильно. У повістці повинна бути чітко вказана причина по якій її викликають: по якій кримінальній справі, у якості кого свідка, обвинуваченого чи потерпілого і багато інших деталей, А їй просто видали папірець з'явитись туди то, в такий то день і час, через те на допит вона не пішла, хоч у приміщенні ДБР у той час була. Також він звинуватив ДБР у порушенні таємниці слідства, бо ця прес секретарка розголосила якісь деталі, до яких вона за своїми службовими обов'язками не має доступу.
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Якщо Марусю Звіробій судять, то тоді будь кого з батьків, які сварять дитину: "Як не вивчиш уроки, то я тебе приб'ю", прийдеться судити за погрозу вбивством. Якщо таким шляхом йти, то країна перетвориться в суцільну тюрму. Може у клоунів це є ціллю. А Стефанчук і це обгрунтує, як він обгрунтував продаж землі, тим що "мандат доверия на реализацию этого пункта был предоставлен 73% граждан Украины".
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МУРка Маруська Климова снова на шоу приглашена?Видать пацанам понравилась.
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Спасибо надо сказать не далёкому который просрал окно возможностей,не окружив себя независимыми людьми,вкинул столько разочарований...не знаю на него смотреть не возможно..он же просто с нас смеётся..или оно оказывается такое по жизни фыркающие катается по миру когда должен сидеть и безвылазно дерьмо своё разгребать...а Спасибо за формирование нового лидера мнения нормальных людей Марусю Звиробий.
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