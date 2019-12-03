 Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Она отметила, что Марусю Звиробий сегодня, 2 декабря, вызвали на допрос, однако она на нем не была.
"Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... Она была вызвана для проведения следственных действий", - отметила Иванова.
Она добавила, что на допрос подозреваемого вызовут повторно. Когда именно - не уточнила.
Как известно сама Звиробий после выхода из здания ГБР рассказала: "В вызова не указан мой статус, то есть я не подозреваемая, я не свидетель, я вообще не являюсь субъектом какого-либо уголовного производства. На какое следственное действие меня сюда вызывают - также непонятно, допрос это, вручение подозрения".
По словам ветерана, вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке 28 ноября.
Звиробий добавила, что поехала с адвокатами "поинтересоваться", кем она является этому делу.
"Мы только в канцелярии оставили эти вопросы, будем ждать ответов и законно составленного вызова", - добавила она.
Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.
Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/01/39891534/
У 2020 році газ для українців подорожчає двічі
Кінець епохи бідності, настав 21.04.19, нагадую, або - як так "крав Порох", що коли "вова не крадет" - а цены на газ повышают.. Или моника зе!лох и его ОПГ крадут намного больше?
Цьогоріч при президенті -коломойському ми вперше будемо мати невиконання на 20%!!!
На 20!!!!!!!
А нумо,ще разок - Хуже ньє будьєт. Сдьєлайєм їх вмьєстьє ісчо рас. Тока ньє Порошенко. Сватиииииии!!!!!95квартаааааал!!!!
Коли заробиш пару фунтів, щоб піти на каток Рошен?
У Дніпрі на площі героїв Майдану теж саме. )
Остальных на гиляку.
автор неизвестен, наверное Труба
Найдите нарушение закона в высказываниях ЗвІробій:
даю по сути
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
Где тут угроза жизни?
Дивись, аби не прийшов час у ростов тікати.
"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься - произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину", - сказала она в эфире NewsОne.
Те що він панікує - немає сумнівів!
дрочіти й трахати нема кого й чим, хіба що такий відосік запиляє
Ибо 73% - это реально тупое и пассивное "большинство", которое свой зад от дивана не оторвет..
А 8% "меньшинство" - активное и сметающее всё на своем пути БОЛЬШИНСТВО, развивающая и движущая сила государства - снесшая в 2014 януковича..
Вот потому моника лох "до усрачки боится" нас
Ты почему *** чеченский из рта не вынял?
Бубнишь там что-то, не понятно.
Дань чеченцам уже заплатил?
Чей Крым, косоглазый?
У мєня єсть бальшіє самнєнія што ви паймьотє нармальний язик. Приходітца па вашєму, па казлінаму. Харашо што украінци умниє.
дурбецало, ты реально такое тупое в своей мокшании?) или думаешь - НГ, прошедшие АТО и помнящие о беркуте - будет стрелять по народу
или авакова считаешь настолько тупым? первый же выстрел "от авакова" - поставит крест на нем во всех смыслах.
Это понимает и он, и все граждане Украины..
Но об этом не знают в мокшании))
образ "мышления" кацапья и их ощущения формируют ваш словарный запас))
п.с. так в чем проблема, кацап? почему аваков зассал стрелять - разве повода не было? всего-то "15 тыс.человек" - и НИ ОДИН полицейский НЕ посмел даже пикнуть что-то, и уж тем более - помешать)) или он таки умнее вас, в лахти?))
аваков может и хитрый, но не менее ссыкливый чем моника. И тем более он банально умнее шмаркли, поэтому "пошвыряет вас в обезьянники" - это сказочки для лохов...
Куда ПОТОМ бежать авакову.. в ростове не примут
Кстати, что-то цифИрь у тебя подросла.. ведь раньше вы орали что "было всего лишь 5 тысяч" .. от которых вы обосрались и попрятались))
А самое главное - сколько там вышло на защиту моника лоха?)) 2 или 3 человека? или - НИ ОДНОГО?.
Но об этом не знают в мокшании))
«Дружини нас раніше чекали з війни, сьогодні нас чекають з допитів. Не дай Господь, щоб довелося чекати з в'язниці. Але штурмовики в тюрму не підуть - вони підуть в ліси», - заявив Лапін в ефірі ObozTV.
Справа проти Лапіна стосується обставин смерті російського найманця «ЛНР» Романа Оруджева і інших російських громадян, коли влітку 2014 року українські бійці проривали блокаду Луганського аеропорту.
«Був бій, були полонені, були поранені. Поранених полонених відправили до лікарні, один з них помер ... У нас йшов захист Батьківщини. Точка, - наполягає Лапін. - Сьогодні відкривати справи за бойові операції - це маячня ... Моя справа - це бойова операція Збройних Сил України. Я отримував персонально накази від командувача сектором проривати блокаду Луганського аеропорту ... Стаття про тероризм. Кому в голову прийшло порушити за цією статтею справу?» - риторично запитує колишній народний депутат, командир роти добробату «Айдар».
Найцікавіше, що вони в 2016 році незрозуміло з ким домовилися, зробили ексгумацію тіла загиблого росіянина і передали його в ОРДЛО. Я їх питаю - хлопці, а де тіло? Чи був "хлопчик у трусиках"? Зрозуміло, що ні. Його передали і там з нього зробили великомученика, почали розповідати, що він був волонтером, привіз інсулін. Хоча автомобіль, на якому вони пересувалися і з якого вели обстріл по нас, був навантажений ящиками зеленого кольору. В ящиках були РПГ, приціли для мінометів і зброя. Ще були документи зі штампами ОТК Російської Федерації і та військових частин.
Як відомо, Служба безпеки України за зверненням силовиків з РФ (ФСБ) веде розслідування за двома статтями за фактом загибелі на Донбасі російського найманця "ЛНР" Романа Оруджева. Це конкретне розслідування, зокрема, проводить сєверодонецьке управління СБУ, співробітники якого поїхали у відрядження на Волинь, до нинішнього місця проживання І.Лапіна.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/cherez-moskovskih-turistiv-veteran-ato-rozpoviv-pro-rozsliduvannya-proti-ajdarivtsiv.htm
Маруся, но пасаран!
А в посольство ОАЕ вже звернулися ?
Отам погроза - так погроза ! Реальна. Задокументована.
Що робитимете ?
А як хтось вручить букетик з парною кількістю квіточок - тоді теж справу заведете ?
Тут от готові букети продаються саме так.
Ахренеть. Іванова, ти їх під спідн6ицеє часом не ховала чи слідчі з переляку поховалися по сорьтирам.
Она добавила, что на допрос подозреваемого вызовут повторно. Когда именно - не уточнила. Источник: https://censor.net.ua/n3163022
Тю, звісно коли. Як штани відпрасують після проносів сьогоднішніх та сміливості наберуться - так і викличуть