 Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она отметила, что Марусю Звиробий сегодня, 2 декабря, вызвали на допрос, однако она на нем не была.

"Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... Она была вызвана для проведения следственных действий", - отметила Иванова.

Она добавила, что на допрос подозреваемого вызовут повторно. Когда именно - не уточнила.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

Как известно сама Звиробий после выхода из здания ГБР рассказала: "В вызова не указан мой статус, то есть я не подозреваемая, я не свидетель, я вообще не являюсь субъектом какого-либо уголовного производства. На какое следственное действие меня сюда вызывают - также непонятно, допрос это, вручение подозрения".

По словам ветерана, вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке 28 ноября.

Звиробий добавила, что поехала с адвокатами "поинтересоваться", кем она является этому делу.

"Мы только в канцелярии оставили эти вопросы, будем ждать ответов и законно составленного вызова", - добавила она.

Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.