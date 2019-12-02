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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2801) Милованов Тимофей (93) Алексей Оржель (31)

 "Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений", - Милованов опроверг слова Оржеля о замене руководства всех энергетических компаний

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов заявил, что никакого процесса по смене руководства НАК "Нафтогаз Украины" не происходит.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно поняли, или было искажено. В отношении Нафтогаза никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрнерго".

Источник: https://censor.net.ua/n3163020
 
 
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Просто неправильно поняли слова Оржеля "Это касается и Нафтогаза".

Оржель подразумевал под этими словами то, что это не касается Нафтогаза.
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Мами вітренка і коболєва не постраждали.
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Унылый ольгинский, когда лаптеголовые отдадите долги за газ Украине? А?
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У Оржеля сегодня руки тряслись, как у Язова... Слишком велики ставки, - Оржель имеет шансы не просто вылететь из Кабмина, а сесть надолго в тюрьму. Будем наблюдать
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О! Тільки закінчилась Слабода слова, а він вже тут.
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А как вам такое?

Київстар, найбільший з операторів, спочатку був створений українськими підприємцями разом з норвежцями з Telenor. Потім туди увійшли росіяни з «Альфа Груп», і витіснили спочатку українців (давним-давно, років п'ятнадцять тому), а зараз і норвежців. Тепер оператор на 100% російський.
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как говорится:
Я и старый мой приятель
Вам частушки пропоем,
Я начну, а он подхватит,
Ох, я о том, а я о сем.

Тары-бары-растабары,
Ни кола и ни двора,
Мы гавайские гитары
Превратили в балала…
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