 "Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений", - Милованов опроверг слова Оржеля о замене руководства всех энергетических компаний

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно поняли, или было искажено. В отношении Нафтогаза никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - подчеркнул Милованов.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрнерго".
Оржель подразумевал под этими словами то, что это не касается Нафтогаза.
Київстар, найбільший з операторів, спочатку був створений українськими підприємцями разом з норвежцями з Telenor. Потім туди увійшли росіяни з «Альфа Груп», і витіснили спочатку українців (давним-давно, років п'ятнадцять тому), а зараз і норвежців. Тепер оператор на 100% російський.
Я и старый мой приятель
Вам частушки пропоем,
Я начну, а он подхватит,
Ох, я о том, а я о сем.
Тары-бары-растабары,
Ни кола и ни двора,
Мы гавайские гитары
Превратили в балала…