"Помпео похвалил Зеленского за усилия по борьбе с коррупцией",

Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский - ред.) настойчиво работает", - отметил Помпео.
Глава Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".
При этом, признал Помпео, "остается еще очень много работы". Но, по его словам, Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.
"Мы радуемся в этой связи и продолжим поддерживать его усилия", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США.
Надеюсь, вы понимаете, что Зеленский ничего не забыл и не простил? Но...
Оцените, что сейчас важнее: закрыть Пороха - или открыть рынок земли? Закрыть Пороха - или заполучить инвесторов?
Порох (еще) на свободе, потому что Президент Зеленский должен сначала спасти экономику. Первый год с 5% роста ВВП Украины Порох на свободе не переживет.
Ничего, мы подождем.
невыполнение бюджета на 2019 20 %. ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ!!!
впервые за последние 4 года ВВП падает! производство ПАДАЕТ!
откуда вы беретесь дауны? кто вас рожает?
Ну тогда Порох может и не переживать вовсе . Экономику зюзя может спасать очень - очень долгие годы ,, и не факт что вообще спасёт . .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
З 2014 року насільник - Харченко Олександр Олександрович
"Нічого особливого, просто захід від ОАЕ", - підписали журналісти фотографію Зеленського....
.😬😬😬😬Лісапєда не вистачає
. .
сорвётся!
зебобик за усилия, оно постоянно дуется твое ЗЕ, а толку)))
"безусловно достиг прогресса"
Стесняюсь спросить, если Зе сделал шаг вперёд, то кто позади? И если прогресс, то по сравнению с кем?
- суслика видишь?
- нет.
- а он есть.
- какой лять суслик, это море!!!