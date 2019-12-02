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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (993) Зеленский (3815) коррупция (7581) Помпео (179)

 Помпео похвалил Зеленского за усилия по борьбе с коррупцией

Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценивает усилия новой власти Украины в искоренении коррупции и уверяет в поддержке со стороны Вашингтона в этом направлении.

Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский - ред.) настойчиво работает", - отметил Помпео.

Глава Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".

Читайте: "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине

При этом, признал Помпео, "остается еще очень много работы". Но, по его словам, Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.

"Мы радуемся в этой связи и продолжим поддерживать его усилия", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США.

Также читайте: Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3163019
 
 
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Как было бы славненько посадить Порошенко в тюрьму! И народ был бы доволен (а некоторые, такие, как я, были бы даже счастливы)...
Надеюсь, вы понимаете, что Зеленский ничего не забыл и не простил? Но...
Оцените, что сейчас важнее: закрыть Пороха - или открыть рынок земли? Закрыть Пороха - или заполучить инвесторов?
Порох (еще) на свободе, потому что Президент Зеленский должен сначала спасти экономику. Первый год с 5% роста ВВП Украины Порох на свободе не переживет.
Ничего, мы подождем.
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баран сцк!
невыполнение бюджета на 2019 20 %. ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ!!!
впервые за последние 4 года ВВП падает! производство ПАДАЕТ!
откуда вы беретесь дауны? кто вас рожает?
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Это у него из методички, он этот самый текст и в других ветках постил
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Ніхто не має сумнівів щодо його убогої методички.
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А проти Коломойського нічого не хочете розповісти?
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Але він зробив всьому народу України, коли вкрав гроші. Тому бачу, що ви нерівно оцінюєте олігархів.
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У меня не было денег в Привате, Коломойский у меня ничего не мог украсть по определению. А вот Порох тарифы поднял в неск. раз.
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Уж если Коломойский что-то украл, то это были деньги лашпедов, которые ему доверились. И уж если Порох решил возместить лохам их потери из бюджета Украины, то это не делает чести Пороху.
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Приватбанк є системним банком, тому крадіжка Коломойським відбилася на курсі гривні. Я бачу, що ви лише на себе все приміряєте і не хочете бачити наслідки дій Коломойського. Тому у вашому першому коментарі нема об'єктивності.
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Ну а вы считаете нормальным, когда государство деньгами народа Украины затыкает дыры в коммерческом банке?
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Не Порох, а в першу чергу Ахметка та його братани. Окрім тарифів, зросли ціни і на майки ЗЕленого кольору, і на презервативи і на гарбузове насіння на базарах. Все Порох винний?
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Зовсім імбецил? Спасемо економіку - продамо останній стратегічний ресурс. Під час війни. За копійки. В майже необмеженій кількості. В безправній державі.
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Порох (еще) на свободе, потому что Президент Зеленский должен сначала спасти экономику.))) Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 1000 . Это причина ??

Ну тогда Порох может и не переживать вовсе . Экономику зюзя может спасать очень - очень долгие годы ,, и не факт что вообще спасёт . .
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Тобі ще вчитися і вчитися поки отримаєш сертифікат клоуна початкової кваліфікаційної категорії. Посидь у спамі.
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Ой я немогу клована похвалили😁😁😁 он теперь уши год мыть не будет.ну или два года🤔🤔🤔
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помпео не в курсе что вазелин пристроил почти всех знакомых и бизнес-партнеров во власть? не в курсе состава партии и фракции недомерка?
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У Помпео босс тоже всех родственников и друзей к службе приставил...
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Да, в штатах заценили шутку юмора на тему коррупции.
Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 2277
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Тобто цій інформації та статті не треба довіряти.
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ХЗ. Я давно не заходив на сторінки укрінформ.
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Думаю, що цю інформацію перекрутили.
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На одному із заходів, організованому посольством Об'єднаних Арабських Еміратів в Україні стався казус. Фотографію президента України Зеленського поставили в чорну рамку і обставили її квітами. Фотофакт був розміщений на сторінці видання "Букви" у Facebook.
"Нічого особливого, просто захід від ОАЕ", - підписали журналісти фотографію Зеленського....
.😬😬😬😬Лісапєда не вистачає
Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 3144 . .
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она самая! петя мог бы и съездить в Вашингтон к Белому дому и сделать заявление, за оградой естественно...
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порохоботы, Порошенко про эту новость- ни..ни..
сорвётся!
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"Помпео похвалил Зеленского за усилия по борьбе с коррупцией",-

зебобик за усилия, оно постоянно дуется твое ЗЕ, а толку)))
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так он говорит,что прогресс есть...не я же это говорю, а Помпео.
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Київстар, найбільший з операторів, спочатку був створений українськими підприємцями разом з норвежцями з Telenor. Потім туди увійшли росіяни з «Альфа Груп», і витіснили спочатку українців (давним-давно, років п'ятнадцять тому), а зараз і норвежців. Тепер оператор на 100% російський.
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Треба йому ще медальку якусь дати, за те, що влаштував на роботу всю свою криворіжську братву та їхніх дружин, коханок, кумів.
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"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский - ред.) настойчиво работает"

"безусловно достиг прогресса"

Стесняюсь спросить, если Зе сделал шаг вперёд, то кто позади? И если прогресс, то по сравнению с кем?
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Якось воно...корупції не стало,і грошей в бюджеті -теж не стало.Може-ну його нах.,так боротись ?
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Помпео недавно заявлял что у него "чуть сердце не разорвалось" от нападения на синагогу Хабад. Думаю он и сам хабадовец. Зеленский ставленник хабада. Отсюда дебила хвалят только дебилы.
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Порошенко старался, схемы строил а тут приходят и всё ломают.
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Где то так:
- суслика видишь?
- нет.
- а он есть.
- какой лять суслик, это море!!!
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