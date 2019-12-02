"Помпео похвалил Зеленского за усилия по борьбе с коррупцией",

Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский - ред.) настойчиво работает", - отметил Помпео.

Глава Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".

Читайте: "Мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны, как коррупция", - Помпео об Украине

При этом, признал Помпео, "остается еще очень много работы". Но, по его словам, Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.

"Мы радуемся в этой связи и продолжим поддерживать его усилия", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США.

Также читайте: Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине