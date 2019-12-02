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 Спорт, За рубежом
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Все про:футбол (3156) Месси (6)

 Аргентинский футболист Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в очередной раз признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.

На церемонии вручения наград в Париже он получил "Золотой мяч" - в шестой раз в карьере, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфас-Украина".

Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды. Пять раз "Золотой мяч" доставался португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в настоящее время защищает цвета туринского "Ювентуса".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Месси в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча"

France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".

С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аргентинец Месси признан футболистом 2010 года

Источник: https://censor.net.ua/n3163018
 
 
 Топ комментарии
 
Мессі, мабуть, вже всі рекорди по нагородам побив.
Хоча він не мій кумир, але щиро вітаю Лео. 👏
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Маю надію, що Мессі у післяфутбольному житті не скотиться до рівня наркомана Марадони.
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Ну Марадона почав скочуватися і став наріком ще у футбольному житті...
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Мессі, мабуть, вже всі рекорди по нагородам побив.
Хоча він не мій кумир, але щиро вітаю Лео. 👏
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Маю надію, що Мессі у післяфутбольному житті не скотиться до рівня наркомана Марадони.
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Ну Марадона почав скочуватися і став наріком ще у футбольному житті...
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Головне щоб він не скотився до рівня "платіні". А про Марадону не переймайтеся. Він, принаймні, не бере мегахабарів.
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Йому рука господа допомагає? Гітлєр з путлєром і Фіделєм теж не брали хабарі.
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До чого тут гітлер з фіделем? Ви при своєму глузді?
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Почитайте трохи про "подвиги" Марадони. Брехун, наркоман, пияк, приятель комуністів і фашистської росії.
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Насрати мені на цю писанину. Він -- один з найвидатніших футболістів. І, як я вже казав, на відміну від усіх цих "платіні", не є корупціонером від футболу. Бо саме всі ці "платіні" перетворили футбол на мегакорупційне комерційне підприємство, від якого вже смердить.
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Интересно, с чего взяли, что Путлер не брал взятки? Помнится, он проворовался, еще когда служил полковником в Питере, его тогда Собчак выручил, земля ему стекловатой. Думаю, что и взятки брал за милую душу
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Почему не интересно?. Месси это гений, а гении как мы знаем каждый день не рождаются.
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Я розумію. Але шостий раз ...
Можна інших помітити, його вже достатньо відзначено.
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та они просто чемпионат Украины не смотрят..
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Никакой он не гений. Так,коротышка с накаченными ножками и с высокой стартовой скоростью. Ну.и удар неплохой.А в других компонентах он даже многим из той же Барселоны уступает.
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та да,вообще рахит Аргентинський футболіст Мессі вшосте став найкращим футболістом року - Цензор.НЕТ 2101 , ..там всё куплено Аргентинський футболіст Мессі вшосте став найкращим футболістом року - Цензор.НЕТ 2101 ..шесть раз..
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Где я написал рахит? Или "накаченные ножки" для тебя признак "рахитства"?
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да , оскудел футбольный небосвод на звезды....
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Не нравится он мне и все. Может потому что в молодости приходилось пахать в три пота и простреливать такому коротышке,с высокой стартовой скоростью,и тот забивал? Не знаю,но Рональдо (хоть он тоже не большой мой любимчик) мне больше по душе.
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