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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17920) представительство (54) Евросоюз (12692) Матти Маасикас (6)

 Необходимо обеспечить сохранение секторальных санкций против России, - Порошенко на встрече с главой делегации ЕС в Украине

Пятый Президент Украины, председатель политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Главой Делегации ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Петр Порошенко передал приветствие Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и Президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с вступлением в должность с 1 декабря и выразил надежду на преемственности в политике ЕС в поддержке Украины.

Состоялся обмен мнениями по подготовке к Нормандскому саммиту в Париже 9 декабря 2019. Петр Порошенко очертил четкие "красные линии", которые должны быть сохранены украинской стороной по результатам переговоров.

Он также призвал европейских лидеров сохранять единство и солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии и обеспечить продолжение секторальных санкций до полного восстановления территориальной целостности нашего государства.

Пятый президент Украины обратил внимание Посла Европейского Союза на факты политически мотивированных преследований и выборочного правосудия против оппозиции и активистов, а также инициативу "Европейской Солидарности" о создании временной следственной комиссии в парламенте в связи с давлением властей на работу органов правосудия. Было также отмечено важность недопущения ущемления свободы СМИ в Украине.

Отдельно была обсуждена подготовка к заседанию парламентского комитета ассоциации, которое состоится в декабре в Страсбурге".

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Необходимо обеспечить сохранение секторальных санкций против России, - Порошенко на встрече с главой делегации ЕС в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163017
 
   
 Топ комментарии
 
Порох робить що може, поки Янєлох остаточно не здав Україну ху#лу.
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Він зганьбиться, а соромно буде нам, як завжди.
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Уявляю як зганьбиться Зе під час Нормандської зустрічі😏
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Порох робить що може, поки Янєлох остаточно не здав Україну ху#лу.
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ну кто-то же должен,
если тот, кто должен, не способен
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Уявляю як зганьбиться Зе під час Нормандської зустрічі😏
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Він зганьбиться, а соромно буде нам, як завжди.
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Як ви вже запіпчили, стецьки. Те, що зеленський і Ко - малограмотий зброд не означає, що ****** - молодець.
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Ато ж. Кому не подобається петрик з стадом і зе команда - огенти кремля.
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Саме так. Ти або з Зелупой, або з Петром. Все інше сміття.
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Йди лікуйся. Я, мабуть, в іншій країні живу. Бо у розумних людей безальтернативних шляхів нема.
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Пеца ржёт как всегда,алкоголь его победил окончательно,белка у него налицо
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Это чучело алкогольное до сих пор считает себя Президентом, умора просто Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 9725
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Путін на зустрічі з президентом України Зеленським вимагатиме віддати під так званий особливий статус не лише наразі окуповані частини української території, а в тому числі і всю Донецьку і Луганську області, так вважає політичний експерт Андрій Смолій.
"Путін ніколи не поїде на зустріч із жодним світовим лідером, особливо паном Зеленським, не маючи свого плану і не маючи чіткого бачення, що він отримає з цієї зустрічі. І тому в останні дні особливо підливається масло в вогонь з боку "ДНР" і "ЛНР", які просто яскраво демонструють українському президенту, українській владі, світовій спільноті про те, що ні на які перемовини, ні на які поступки вони не збираються йти. Це стосується і встановлення парламентом так званих "ДНР" і "ЛНР", що фактично вся територія Донецької та Луганської областей - це їхня територія. Це ключова річ. Це кричуща річ", - сказав Смолій.
Він зауважив, що це було зроблено лише за вказівкою Кремля.
"Це для того, щоб у Кремля, у Путіна були більш потужні позиції при розмові з Зеленським. І цілком можливо, що там Путін буде вимагати віддати під так званий особливий статус не лише наразі окуповані частини нашої території, а в тому числі і всю Донецьку і Луганську області. А це буде означати, що Україна втратить ще стільки ж своєї території, скільки вона зараз не має на території Донецької та Луганської областей", - додав Смолій.
https://prm.ua/putin-na-zustrichi-z-zelenskim-vimagatime-viddati-pid-osobliviy-status-vsyu-donetsku-i-lugansku-oblasti-smoliy/
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Схоже на те , та будем споглядати , як розгорнуться справи...
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Порохоботва, узбогойтесь уже. Вовопукина на этой встрече вообще не будет интересовать мнение человека который, обладая абсолютной властью в стране, боится восьмипроцентного меньшинства. Капитуляция уже оговорена, остались формальности, типа совместного фото.

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П. Рошенко прагне очилити Міністерство секторальних санкцій ЄС?
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9 грудня на нормандській зустрічі запустять процедуру зняття санкцій з РФ. Капітуляція відбудеться пізніше, під час зустрічі в Казахстані у столиці Нур-Султан (колись Цілиноград/ Астана), а перша назва Ак-Мола - в перекладі Біла могила.
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Поки зелена жаба в треніках позує, Порох працює на Україну. Що вам, ********** зелені, не вистачало? *****, яке ви тупе стадо.
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"Он обратил внимание Посла Европейского Союза на факты политически мотивированных преследований и выборочного правосудия против оппозиции и активистов, а также инициативу "Европейской Солидарности" о создании временной следственной комиссии в парламенте в связи с давлением властей на работу органов правосудия".

Ябеда *****, однако... ))
Ну и заодно себя, "грозу всея кацапии" похвалить не забыл.
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