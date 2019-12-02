 Необходимо обеспечить сохранение секторальных санкций против России, - Порошенко на встрече с главой делегации ЕС в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Петр Порошенко передал приветствие Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и Президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с вступлением в должность с 1 декабря и выразил надежду на преемственности в политике ЕС в поддержке Украины.

Состоялся обмен мнениями по подготовке к Нормандскому саммиту в Париже 9 декабря 2019. Петр Порошенко очертил четкие "красные линии", которые должны быть сохранены украинской стороной по результатам переговоров.

Он также призвал европейских лидеров сохранять единство и солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии и обеспечить продолжение секторальных санкций до полного восстановления территориальной целостности нашего государства.

Пятый президент Украины обратил внимание Посла Европейского Союза на факты политически мотивированных преследований и выборочного правосудия против оппозиции и активистов, а также инициативу "Европейской Солидарности" о создании временной следственной комиссии в парламенте в связи с давлением властей на работу органов правосудия. Было также отмечено важность недопущения ущемления свободы СМИ в Украине.

Отдельно была обсуждена подготовка к заседанию парламентского комитета ассоциации, которое состоится в декабре в Страсбурге".

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