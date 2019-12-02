 Необходимо обеспечить сохранение секторальных санкций против России, - Порошенко на встрече с главой делегации ЕС в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".
Петр Порошенко передал приветствие Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и Президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с вступлением в должность с 1 декабря и выразил надежду на преемственности в политике ЕС в поддержке Украины.
Состоялся обмен мнениями по подготовке к Нормандскому саммиту в Париже 9 декабря 2019. Петр Порошенко очертил четкие "красные линии", которые должны быть сохранены украинской стороной по результатам переговоров.
Он также призвал европейских лидеров сохранять единство и солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии и обеспечить продолжение секторальных санкций до полного восстановления территориальной целостности нашего государства.
Пятый президент Украины обратил внимание Посла Европейского Союза на факты политически мотивированных преследований и выборочного правосудия против оппозиции и активистов, а также инициативу "Европейской Солидарности" о создании временной следственной комиссии в парламенте в связи с давлением властей на работу органов правосудия. Было также отмечено важность недопущения ущемления свободы СМИ в Украине.
Отдельно была обсуждена подготовка к заседанию парламентского комитета ассоциации, которое состоится в декабре в Страсбурге".
если тот, кто должен, не способен
"Путін ніколи не поїде на зустріч із жодним світовим лідером, особливо паном Зеленським, не маючи свого плану і не маючи чіткого бачення, що він отримає з цієї зустрічі. І тому в останні дні особливо підливається масло в вогонь з боку "ДНР" і "ЛНР", які просто яскраво демонструють українському президенту, українській владі, світовій спільноті про те, що ні на які перемовини, ні на які поступки вони не збираються йти. Це стосується і встановлення парламентом так званих "ДНР" і "ЛНР", що фактично вся територія Донецької та Луганської областей - це їхня територія. Це ключова річ. Це кричуща річ", - сказав Смолій.
Він зауважив, що це було зроблено лише за вказівкою Кремля.
"Це для того, щоб у Кремля, у Путіна були більш потужні позиції при розмові з Зеленським. І цілком можливо, що там Путін буде вимагати віддати під так званий особливий статус не лише наразі окуповані частини нашої території, а в тому числі і всю Донецьку і Луганську області. А це буде означати, що Україна втратить ще стільки ж своєї території, скільки вона зараз не має на території Донецької та Луганської областей", - додав Смолій.
https://prm.ua/putin-na-zustrichi-z-zelenskim-vimagatime-viddati-pid-osobliviy-status-vsyu-donetsku-i-lugansku-oblasti-smoliy/
Ябеда *****, однако... ))
Ну и заодно себя, "грозу всея кацапии" похвалить не забыл.