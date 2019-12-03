 Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
"Роберт Шлегель сейчас является старшим сотрудником компании в Мюнхене, которая разрабатывает программное обеспечение в области кибербезопасности. Ранее он был официальным представителем организации, которая хвасталась кибератаками на другие государства", - говорится в статье.
Как отмечается, Шлегель был "комиссаром" прокремлевской молодежной организации "Наши", которая взяла на себя ответственность за ряд кибератак, в частности в Эстонии, где такое вмешательство привело к беспорядкам. Будучи депутатом Госдумы, он выступал за привлечение к ответственности независимых СМИ и российских блогеров. По его инициативе была принята "поправка Шлегеля" в закон о СМИ, позволяющая не только штрафовать, но и закрывать СМИ "за клевету".
По информации Süddeutsche Zeitung, Шлегель обрел немецкое гражданство весной 2019 года (для 34-летнего потомка поволжских немцев это было не слишком сложно).
Сейчас бывший россиянин работает директором стратегических проектов и операций в штаб-квартире международной компании по IТ-безопасности Acronis в Мюнхене, отвечает в том числе за налаживание международных контактов.
В числе клиентов этой компании такие концерны как Audi, BASF и Deutsche Bank. С 2018 года компания поддерживает стратегические партнерские отношения с Microsoft и Google. Значительная доля клиентов находится в США.
Звонок с незнакомого номера.
-- Здравствуйте, я оператор Киевстар Алена.
-- Українською, будь ласка. Я не розумію російську.
-- Ну я не понимаю украинского.
-- Нє нє понимаю, а не розумію.
Пилик, конец связи.
Задрали эти недоделнные аферисты. Учисте украинский язык!)))
(C)
@Pet_lura
🤔🤣
Як ватний українець став підарашкой)
были "наши", стали "немцы"
Зе' - первый реальный патриот Украины!
И, что самое интересное, без мовы и вышиванок, как некоторые...
которые сейчас хорошо почешут свою репу
😄
теперь он для чужих
Так у половины Едросов там дети и жены живут , учатся ...
Где дочка Нафка-Пескова ?!
Где сын Мизуриной ?!
За кем замужем обе дочки ***** ?!
У них у всех любовь к Расссссссеюшке очень даже плотская -- имеют страну и народ во все щели , выкачивают из неё бабосы на свои офшоры .