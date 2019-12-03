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 Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета"

Бывший депутат Госдумы и комиссар прокремлевского молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель обрел гражданство ФРГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Роберт Шлегель сейчас является старшим сотрудником компании в Мюнхене, которая разрабатывает программное обеспечение в области кибербезопасности. Ранее он был официальным представителем организации, которая хвасталась кибератаками на другие государства", - говорится в статье.

Как отмечается, Шлегель был "комиссаром" прокремлевской молодежной организации "Наши", которая взяла на себя ответственность за ряд кибератак, в частности в Эстонии, где такое вмешательство привело к беспорядкам. Будучи депутатом Госдумы, он выступал за привлечение к ответственности независимых СМИ и российских блогеров. По его инициативе была принята "поправка Шлегеля" в закон о СМИ, позволяющая не только штрафовать, но и закрывать СМИ "за клевету".

По информации Süddeutsche Zeitung, Шлегель обрел немецкое гражданство весной 2019 года (для 34-летнего потомка поволжских немцев это было не слишком сложно).

Сейчас бывший россиянин работает директором стратегических проектов и операций в штаб-квартире международной компании по IТ-безопасности Acronis в Мюнхене, отвечает в том числе за налаживание международных контактов.

В числе клиентов этой компании такие концерны как Audi, BASF и Deutsche Bank. С 2018 года компания поддерживает стратегические партнерские отношения с Microsoft и Google. Значительная доля клиентов находится в США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163016
 
 
 Топ комментарии
 
))))
Звонок с незнакомого номера.
-- Здравствуйте, я оператор Киевстар Алена.
-- Українською, будь ласка. Я не розумію російську.
-- Ну я не понимаю украинского.
-- Нє нє понимаю, а не розумію.
Пилик, конец связи.
Задрали эти недоделнные аферисты. Учисте украинский язык!)))
(C)
@Pet_lura
🤔🤣
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Кино и немцы:

были "наши", стали "немцы" Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета" - Цензор.НЕТ 147
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Тобто Німеччина отримала громадянина, який плював на свободу та своїх предків, яких депортували.
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))))
Звонок с незнакомого номера.
-- Здравствуйте, я оператор Киевстар Алена.
-- Українською, будь ласка. Я не розумію російську.
-- Ну я не понимаю украинского.
-- Нє нє понимаю, а не розумію.
Пилик, конец связи.
Задрали эти недоделнные аферисты. Учисте украинский язык!)))
(C)
@Pet_lura
🤔🤣
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Цензор вот интересно, НАМ НАХР-НА ОНО НАДО? Новость для Украины и ее жителей каким боком? или мы уже наполовину в параше?
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потому что у нас таких "нашиских немцев" полным полно начиная с преЗика и заканчивая рядовыми клерками Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета" - Цензор.НЕТ 7378
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Не согласен!
Зе' - первый реальный патриот Украины!
И, что самое интересное, без мовы и вышиванок, как некоторые...
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Süddeutsche Zeitung. постаралась сделать отличное резюме спецу по кибербезопасности Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета" - Цензор.НЕТ 6534
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В числе клиентов этой компании "нашего немца" такие концерны как Audi, BASF и Deutsche Bank. С 2018 года компания поддерживает стратегические партнерские отношения с Microsoft и Google. Значительная доля клиентов находится в США,

которые сейчас хорошо почешут свою репу Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета" - Цензор.НЕТ 5818
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Через пару лет опять всплывет новичок? Но уже в германии.
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Такое токмо немцев может удивить .
Так у половины Едросов там дети и жены живут , учатся ...
Где дочка Нафка-Пескова ?!
Где сын Мизуриной ?!
За кем замужем обе дочки ***** ?!
У них у всех любовь к Расссссссеюшке очень даже плотская -- имеют страну и народ во все щели , выкачивают из неё бабосы на свои офшоры .
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Фото дня))) Приём посольства ОАЭ в Киеве. ДБР дело шить будет?

Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета" - Цензор.НЕТ 7696
 показать весь комментарий
 
Тобто Німеччина отримала громадянина, який плював на свободу та своїх предків, яких депортували.
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