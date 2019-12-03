 Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Роберт Шлегель сейчас является старшим сотрудником компании в Мюнхене, которая разрабатывает программное обеспечение в области кибербезопасности. Ранее он был официальным представителем организации, которая хвасталась кибератаками на другие государства", - говорится в статье.

Как отмечается, Шлегель был "комиссаром" прокремлевской молодежной организации "Наши", которая взяла на себя ответственность за ряд кибератак, в частности в Эстонии, где такое вмешательство привело к беспорядкам. Будучи депутатом Госдумы, он выступал за привлечение к ответственности независимых СМИ и российских блогеров. По его инициативе была принята "поправка Шлегеля" в закон о СМИ, позволяющая не только штрафовать, но и закрывать СМИ "за клевету".

По информации Süddeutsche Zeitung, Шлегель обрел немецкое гражданство весной 2019 года (для 34-летнего потомка поволжских немцев это было не слишком сложно).

Сейчас бывший россиянин работает директором стратегических проектов и операций в штаб-квартире международной компании по IТ-безопасности Acronis в Мюнхене, отвечает в том числе за налаживание международных контактов.

В числе клиентов этой компании такие концерны как Audi, BASF и Deutsche Bank. С 2018 года компания поддерживает стратегические партнерские отношения с Microsoft и Google. Значительная доля клиентов находится в США.

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