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 Отдел по расследованию дел Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области Никульников, - пресс-служба Бюро

Временно исполняющим обязанности начальника отдела Госбюро расследований (ГБР) по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГБР на запрос РБК-Украина.

В Госбюро расследований отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел для расследования "майдановских" преступлений. В подразделении работают 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.

Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Также Бюро сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генеральной прокуратуры в "майдановское подразделение" ГБР.

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Отдел по расследованию дел Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области Никульников, - пресс-служба Бюро 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163009
 
 
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Непогано було б також розслідувати по яких рашковських корпоративах зебіл "збирав" на "тепловізори" під час Майдану...
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Может уже сразу из Ростова назначить следователя на расследование дел Майдана?
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Не, там Сивуха подбирает из ЛНР. Это ж Украина
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нет. он просто на блохпосту стоял и продукты развозил. короче - тамжынашилюди.
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ну и рыло у него. типичный антимайданум.
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Гидко, не вірю що свинарчук не при справах.
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