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 Политика Украины
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 Надеюсь, что 3 декабря Разумков объявит об исключении из фракции "СН" Полякова и Скороход, - Корниенко

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может во вторник, 3 декабря официально на пленарном заседании парламента объявить о решении фракции "Слуга народа" исключить народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из своего состава.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Решение об исключении Полякова и Скороход уже давно было принято. Сегодня мы его на фракции объявили и обратились в аппарат Верховной Рады с письмом соответствующим. Надеемся, что завтра руководство ВР с трибуны зачитает это письмо", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник вечером.

Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты.

"Есть решение о его выходе из фракции, то есть на основе этого мы уже можем обращаться в Верховную Раду, но нам надо еще определенный юридический процесс пройти", - пояснил политик.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Также читайте: Внефракционные нардепы откровенно начинают подголосовывать "Слуге народа", потому что у Рябошапки на них что-то есть, - Поляков

Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3163007
 
 
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Надеюсь что 3 декабря вся фракция СН обьявит о роспуске и перевыборах Надеюсь, что 3 декабря Разумков объявит об исключении из фракции "СН" Полякова и Скороход, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9447
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эти туда-сюда-обратно на снижение тарифов сильно повлияет?
"... ну, тогда ой...", как в том старом анекдоте...
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Хотелось бы о многом услышать. И о конвертиках слугам, и о Юзике, и о Портнова и о Трубе. Очень хотелось бы. Но, взамен, чувачок на беговой дорожке устроил своим зе-избирателям уринотерапия, типа снизим коммуналку в половину, потом, через год.
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а брана волосатого типа дипломата снять с должности руководителя комитета?
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Алеееее! те двое больше навредили ***** Народа, чем Еременко Украине?
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