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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Венгрия (864) Ийдярто (11)

 МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии

МИД вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в связи с его недавними высказываниями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Послу было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

В МИД Ийдярто вручили ноту протеста.

В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в одном из интервью посол Ийдярто сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3163006
 
   
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Хай живе автономия в отдельно взятом мадярском селе ! МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии - Цензор.НЕТ 1923

чемодан-Чоп-Будапешт
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Та что эти зебилы могут ему сделать? Они даже кацапские посольства закрыть не могут, так что все страны теперь видят что об Украину можно ноги вытирать, а они даже посольства не закроет
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Серьезно?
Та прошло только пол-года...
Вот когда пройдет пять лет, как при Пете, вот тогда и будем вой подымать МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии - Цензор.НЕТ 8558
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Рігхт, наберись терпіння і через якихось 4,5 роки обереш собі знову вождя Пєтра Лєксєічя Парашенку, він і розжене кацапське посольство, як робив це на протязі свого владарювання. МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии - Цензор.НЕТ 33
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кхм...
Интересно, Зе' виноват в этом или нет? Вот в чём вопрос?
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в бесхребетной внешней политике обычно виноват президент, да.
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Сфера зовнішньої політики визначена функціональним обов'язком президента.
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Необхідна системна робота МЗС, але із зевладою спеціалісти працювати не хочуть. Тому маємо постійні негативні результати🤔
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ой, извините, а не подскажете, куда нам за зарплатой?
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сходи ото порыгай, и не бухай боярку больше, не козленочком, козлом станешь не то)))....да еще и белочка прибежит незаметно...
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Я бы вместе с нотой, вручил бы послу определение о разрыве дипотношений с Венгрией в случае продолжения провокаций и провёл бы на границе дивизионные учения.
Пошли они в зад!
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Краще би перевіряли би місцевих на наявність угорського громадянства.
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С бандерами Украина никогда не станет мостом, она всегда будет лежачим бревном о которое все будут спотыкаться и материться
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А ким стане Україна з кацапським населенням?
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таки да!

и не один через это бревно себе шею сломает
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А с вашими ******* вы когда мостом в КНР станете ? )))
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Как они надоели эти одновременно ползущие сюда и ненавидящие Украину!
Гоу хом!!!
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