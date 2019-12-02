 МИД вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Послу было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

В МИД Ийдярто вручили ноту протеста.

В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в одном из интервью посол Ийдярто сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.