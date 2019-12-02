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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Венгрия (864) Ийдярто (11)

 МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за заявлений о венгерской автономии и вручил ноту протеста

МИД вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в связи с его недавними высказываниями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Послу было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

В МИД Ийдярто вручили ноту протеста.

В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в одном из интервью посол Ийдярто сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3163006
 
   
 Топ комментарии
 
Необхідна системна робота МЗС, але із зевладою спеціалісти працювати не хочуть. Тому маємо постійні негативні результати🤔
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Я бы вместе с нотой, вручил бы послу определение о разрыве дипотношений с Венгрией в случае продолжения провокаций и провёл бы на границе дивизионные учения.
Пошли они в зад!
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Автономію нехай собі від своєї тещі робить, на задньому подвір'ї.
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******* будут воду мутить до конца. беспризорная, шантрапа, зауральская. Считай, родня, кацапам. Со времен Данила Галицкого, украинские земли, им, покоя не дают. И ведь, потихоньку, пытаются...Выдача паспортов, наигранное возмущение законами Украины об образовании, это только пробные шары.
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Есть очень большая вероятность того, что если Украина в самое ближайшее время не наладит взаимоотношения с соседями, то она очень просто сможет превратится для них в страну-донора территорий.... А наладить отношения она не сможет не укрепив собственную экономику, что придаст ей хоть какой-то вес....
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С такими соседями, которые нагло лезут со своим уставом,лучше не иметь отношений.И на твои дурацкие посты -лучше сразу в спам.
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Сейчас в мире такой раздрай и он еще не вошел в стадию кульминации все впереди. Вы почитайте сегодняшние новости Турция пугает ветом на планы НАТО по защите Польши и Стран Балтии и это только маленький эпизод роследних часов. От соседей порой лучше забор чем отношения.
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Да гнать мадяра с Украины нужно. Сколько можно терпеть его высказывания.
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Сперва мокрой половой тряпкой по морде.
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завдяки "офшорному миролюбцю" де факто там давно вже є автономія -
МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через заяви про угорську автономію - Цензор.НЕТ 6031
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Свиночолый гетьман разрушил отношения с соседями, завалил перспективу НАТО на корню, но еще имеет наглость пиариться на этих темах.
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А тебе все пєдропаранойка клинить ? Лікуйся від нав'язливих станів . Бережи себе бо сидітимеш в дурці в гамівній сорочці . Педропаранойка не лікується .
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Так возразить нечего? Чы не при Педросвине были испорчены отношения с Венгрией?
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А московитам слабо ноту? Чи "бубочка" заборонив перед самітом зради?
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тобі треба, щоб оцей кремлядський Jester (вище) розпатякував про зебіла "разрушил отношения с соседями" стосовно касапії?
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Нужно вводить какие-то карточки в каждом городе, типо как картка киевлянина,
чтоб для украинцев одни цены, а для иностранцев выше, они и сами отвалят!
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Вони до цього часу бредят Салашизмом (мадярський фашизм). Так як партія Йооббік, спадкоємець салашистів, досить слабенька і її всі пинають в сраку, то домахуватись може тільки до України і то за пуйловські газодолари.
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Не забувайте, що весь розбрат на Закарпатті організовує кремль. Тому країна має готуватись до тяжкої боротьби. Ми в повній облозі.
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