 В Украине заработает горячая линия для людей с инвалидностью, - Соколовская

Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила на форуме "Открытое пространство" ко Дню людей с инвалидностью в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из идей, которой я сегодня на самом деле немножко горжусь - это запуск колл-центра, который уже со следующей недели мы ходим запустить. Это колл-центр, который касается обеспечения прав людей с инвалидностью", - сказала она.

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По словам министра, организация такого проекта позволит получить обратную связь и предоставить качественную консультацию людям с особыми потребностями.

Отмечается, что проект запускается при поддержке секретариата Кабинета министров Украины.

Обращаться на эту горячую линию можно будет по короткому номеру телефона 1539.