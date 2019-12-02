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 Общество
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Все про:права человека (820) инвалидность (13) Юлия Соколовская (15)

 В Украине заработает горячая линия для людей с инвалидностью, - Соколовская

Со следующей недели в Украине заработает горячая линия обращений и консультаций для людей с инвалидностью.

Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила на форуме "Открытое пространство" ко Дню людей с инвалидностью в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из идей, которой я сегодня на самом деле немножко горжусь - это запуск колл-центра, который уже со следующей недели мы ходим запустить. Это колл-центр, который касается обеспечения прав людей с инвалидностью", - сказала она.

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По словам министра, организация такого проекта позволит получить обратную связь и предоставить качественную консультацию людям с особыми потребностями.

Отмечается, что проект запускается при поддержке секретариата Кабинета министров Украины.

Обращаться на эту горячую линию можно будет по короткому номеру телефона 1539.

Источник: https://censor.net.ua/n3163005
 
 
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нафига мне ваш инвалиду кал центру некуда десятки миллионов распихать так дайте инвалидам в качестве 13 пенсии к Николаю, Рождеству или Новому Году или хотя бы закупите для инвалидов продуктовые наборы, аппараты для измерения давления, пульсометры, инсулиновые проборы, помогите инвалидам сделать простые очки минус или плюс и солнечной защиты, простые очки как одна пенсия, а то и все 2 стоят... а так ну чисто поржать с инвалидов......
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