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 Политика Украины
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Все про:ветераны (630) жилье (648) переселенцы (334) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (16)

 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов

3-5 декабря будет осуществляться прием заявлений о намерении получить льготный кредит на приобретение жилья от участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

Заявления о намерении получить кредит и анкеты участники АТО/ООС и переселенцы могут подать в региональные управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству или направить средствами почтовой или электронной связи. Заявления могут быть поданы в любое региональное управление Держмолодьжитла независимо от места регистрации гражданина.

На официальных сайтах каждого регионального управления Держмолодьжитла желающие получить льготный долгосрочный государственный кредит на приобретение жилья могут:

✅ получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;
✅ определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;
✅ ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;
✅ зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял программу дешевых кредитов на покупку жилья для участников АТО/ООС и переселенцев

Заявления на кредит должны подаваться в рабочее время с 09:00 до 18:00.

Моментом подачи заявления о намерении получить кредит есть время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления. Заявления, поступившие в нерабочее время/день, считаются подаными в следующий рабочий день.

Принятие заявлений о намерении получить кредит будет прекращено 5 декабря 2019 года в 18:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На жилье для переселенцев и участников АТО/ООС выделили 300 млн грн, - правительство

Источник: https://censor.net.ua/n3163004
 
 
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Так чисто ПОРЖАТЬ!!! 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 6230
Тама фсЁ по блату., Я то знаю.
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То есть зебил не может конфисковать квартиры у Коломойского и его зебобиков типа Дубинского и отдать их атошникам, зебил вместо этого просто дает чуть меньший процент на кредит? 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 8154
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Хотят за 30 серебрянников купить ветеранов АТО , в обмен на продажу земли. Именно 4-го декабря в ВР будуть продавливать закон о распродаже земли новым пейсатым хозяевам Украины.
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Мощно...три дня...все в стиле зеленого стада...
Мол кто неуспел...тот опоздал...
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Предположим желащий находиться в оос(Авдеевка) , то как ему подать заявление?
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В одну купу - і Ветеранів АТО/ССО і сєпарських родичів. Хтось там в офісі адміністрації бОшками думає?
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Очень странные сроки, всего 3 дня. К чему бы это?
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Прыгни в поезд на 200 км/ч с закрытыми дверями в тамбуре
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