 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

Заявления о намерении получить кредит и анкеты участники АТО/ООС и переселенцы могут подать в региональные управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству или направить средствами почтовой или электронной связи. Заявления могут быть поданы в любое региональное управление Держмолодьжитла независимо от места регистрации гражданина.

На официальных сайтах каждого регионального управления Держмолодьжитла желающие получить льготный долгосрочный государственный кредит на приобретение жилья могут:

✅ получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;

✅ определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;

✅ ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;

✅ зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.

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Заявления на кредит должны подаваться в рабочее время с 09:00 до 18:00.

Моментом подачи заявления о намерении получить кредит есть время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления. Заявления, поступившие в нерабочее время/день, считаются подаными в следующий рабочий день.

Принятие заявлений о намерении получить кредит будет прекращено 5 декабря 2019 года в 18:00.

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