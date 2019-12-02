 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует Цензор.НЕТ.
Заявления о намерении получить кредит и анкеты участники АТО/ООС и переселенцы могут подать в региональные управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству или направить средствами почтовой или электронной связи. Заявления могут быть поданы в любое региональное управление Держмолодьжитла независимо от места регистрации гражданина.
На официальных сайтах каждого регионального управления Держмолодьжитла желающие получить льготный долгосрочный государственный кредит на приобретение жилья могут:
✅ получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;
✅ определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;
✅ ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;
✅ зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.
Заявления на кредит должны подаваться в рабочее время с 09:00 до 18:00.
Моментом подачи заявления о намерении получить кредит есть время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления. Заявления, поступившие в нерабочее время/день, считаются подаными в следующий рабочий день.
Принятие заявлений о намерении получить кредит будет прекращено 5 декабря 2019 года в 18:00.
Тама фсЁ по блату., Я то знаю.
Мол кто неуспел...тот опоздал...