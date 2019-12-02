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Все про:МОМ (5) торговля людьми (192) трудовая миграция (203) заробитчане (381)

 За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ

Каждый восьмой украинец готов согласиться на рискованное предложение трудоустройства, которое угрожает эксплуатацией. Чаще всего граждане Украины страдают от трудовой эксплуатации в России.

Таковы результаты исследования, обнародованного Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине во Всемирный день борьбы за отмену рабства 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за границей, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. По сравнению с исследованием в 2017 году, это количество уменьшилось на 8%.

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По сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования, проведенного 2017 года, склонность украинцев к рискованному поведению уменьшилась: два года назад на опрометчивое трудоустройство были готовы 21% респондентов.

Нынешний опрос показал, что за последние три года количество пострадавших от торговли людьми в Украине составляет около 49 тыс. человек. С учетом ранее проведенных оценок, количество граждан Украины, пострадавших от торговли людьми с 1991 года может составить около 260 тыс. человек.

Оценочная численность населения Украины, которое работало за границей на момент опроса, составляет 1 млн 51 тыс. человек. Наиболее привлекательны для трудовой миграции Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%). В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных. По сравнению с 2017 годом выросла привлекательность Германии и Чехии и снизилась привлекательность России. С 2000 года Представительство МОМ в Украине помогло более 16 тыс. пострадавших от торговли людьми вернуться к жизни, свободной от эксплуатации.

Продолжая тенденцию прошлых лет, в первой половине 2019 года среди пострадавших, получивших помощь МОМ, преобладали мужчины (69%). Абсолютное большинство (94%) пострадавших от торговли людьми пострадали от трудовой эксплуатации. Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации.

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Исследование проводила компания Info Sapiens по заказу Представительства МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2 тыс. респондентов старше 16 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3163002
 
 
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Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3163002
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Це жах, що там хочуть працювати.
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Как то надо спасать людей из рабства.
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Нет не надо пусть будет наука для других лохов может последние наконец не поленятся включить в мозгу главную передачу вообще страдают люди именно по собственной вине бо ими правят деньги и глупые надежды
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А вы сами себя спасли? Целая страна теперь в рабстве...
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По инерции мышления особенно в 1993-99гг в РФ много наших ехало методом вахты в холодные места имея опыт ранее по газу и нефти вахтой. Сколько пропало возвращаясь с деньгами или когда спустя полного цикла всей стройки под ключ не вернулось с деньгами на всю бригаду по доверености бригадиров---один Бог знает. Потом уже в конце кучмовской каденции пытались официально искать. Но притушили наши конечно. Там Новый Уренгой, Ноябрьск, Тюмень, Салехард, Нижневартовск итд сплошная Украина по сей день. Оставались при совдепии из за квартир там. Некоторые разменивали но с трудом. 3-х комнатную там на 1-к здесь. Крепко люди ошиблись изначально. Но наперёд кто знает что будет. И других причин много.
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Чомусь замовчують кількість рабів слов'янського походження в Ізраїлі, а їх там багато, особливо жінок. В Ізраїлі законом не заборонено тримати гоїв-рабів.
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Это да. Я вот купил недавно на распродаже в "Черную пятницу " 12 жінок, давно думал свой гарем завести, но все времени не хватало, да и коллекцию Феррари надо было собрать полностью.
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Сами виноваты надо думать прежде чем дешёвый сыр искать, нравится так сказать халявная мышеловка пожалуйста, только потом не плачьте За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ - Цензор.НЕТ 1610 и не ищите виноватых За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ - Цензор.НЕТ 4362 ,ну типа выглядит это так " предлагаем работу 1000 грн в день ,пенсионерам ещё плюс оплата коммунальных, а для особо одарённых в конце года по внедарожнику гелику и так далее"За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ - Цензор.НЕТ 7121 ну а потом
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