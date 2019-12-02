 За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ

Таковы результаты исследования, обнародованного Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине во Всемирный день борьбы за отмену рабства 2 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за границей, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. По сравнению с исследованием в 2017 году, это количество уменьшилось на 8%.

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По сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования, проведенного 2017 года, склонность украинцев к рискованному поведению уменьшилась: два года назад на опрометчивое трудоустройство были готовы 21% респондентов.

Нынешний опрос показал, что за последние три года количество пострадавших от торговли людьми в Украине составляет около 49 тыс. человек. С учетом ранее проведенных оценок, количество граждан Украины, пострадавших от торговли людьми с 1991 года может составить около 260 тыс. человек.

Оценочная численность населения Украины, которое работало за границей на момент опроса, составляет 1 млн 51 тыс. человек. Наиболее привлекательны для трудовой миграции Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%). В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных. По сравнению с 2017 годом выросла привлекательность Германии и Чехии и снизилась привлекательность России. С 2000 года Представительство МОМ в Украине помогло более 16 тыс. пострадавших от торговли людьми вернуться к жизни, свободной от эксплуатации.

Продолжая тенденцию прошлых лет, в первой половине 2019 года среди пострадавших, получивших помощь МОМ, преобладали мужчины (69%). Абсолютное большинство (94%) пострадавших от торговли людьми пострадали от трудовой эксплуатации. Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации.

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Исследование проводила компания Info Sapiens по заказу Представительства МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года. Опросили 2 тыс. респондентов старше 16 лет.