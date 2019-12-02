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 Политика Украины
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 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й ОДШБр присвоено имя Героя Украины Тараса Сенюка

Президент Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Соответсвующий указ размещен на офицальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая особые заслуги перед Родиной Героя Украины полковника Тараса Михайловича Сенюка и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмоых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

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Тарас Сенюк - командир батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 3 июня 2014 года во время нападения наемников РФ на колонну сил АТО, которая двигалась из Изюма в район Славянска.

Источник: https://censor.net.ua/n3163001
 
   
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Одного Героя Укрины из 95й унизили в Суде!
и тут зеЛя решил еще одного сделать! СВОЕГО!
какой же он мразь!
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Пропоную назвати батальтн імені Марусі Звіробій! А сєпарським батальонам давати назви імені романа труби.
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Моразм мля... це в ерівно щоб шойгу призначили начгенштабу ЗСУ
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Лєнка зєлєнська сказала що ощущає себе Елеонорою Рузвельт, ну те що ми її бачимо людкою янукович ще півбіди, бо вовочку її ми бачимо дуже в поганих тонах, в тонах радуги.....(веселки як гея, тільки не так пишеться)
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