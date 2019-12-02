 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й ОДШБр присвоено имя Героя Украины Тараса Сенюка

Соответсвующий указ размещен на офицальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая особые заслуги перед Родиной Героя Украины полковника Тараса Михайловича Сенюка и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмоых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

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Тарас Сенюк - командир батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 3 июня 2014 года во время нападения наемников РФ на колонну сил АТО, которая двигалась из Изюма в район Славянска.