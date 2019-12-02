Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ГПУ.
Новый прокурор Луганской области отметил, что основной задачей деятельности его ведомства будет возвращение доверия общества к прокуратуре и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.
Предыдущего руководителя прокуратуры Луганской области Владимира Янко генпрокурор уволил 6 сентября.
Ляшенко родился 21 марта 1985 года в Харькове. В органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона Объединенных сил. Является участником боевых действий на востоке Украины.
В ГПУ добавили, что в ведомстве был создан департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, что важно для фиксирования военных преступлений и формирования доказательной базы для Международного уголовного суда, а также для национальных судов.
"Поэтому в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении с сегодняшнего дня будет работать Константин Караман", – рассказали в пресс-службе.
Новым прокурором Луганской области стал Ляшенко, бывший военный прокурор луганского гарнизона
2 декабря заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов представил коллективу органов прокуратуры Луганской области нового руководителя – Алексея Ляшенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ГПУ.